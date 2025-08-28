ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÉÔ¿®¡¢´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¡¢ÂæÏÑÍ»ö¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¡¡ÇÒ·¼¡¡»þ²¼¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤´À¶¾Í¤ÎÃÊ¡¢¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¹ñºÝÊ¸²½²ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡¡¶áÆ£ Àµ¹¸¥¸¥§ー¥à¥¹¡Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢API¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¸¦µæ±¡¡ÊEast Asia Institute¡¢ °Ê²¼¡¢EAI¡Ë¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎKorea Economic Institute of America¡Ê°Ê²¼¡¢KEI¡Ë¤È¹çÆ±¤Ç¡ÖÂè1²óÆüÊÆ´Ú¹ñÌ±Áê¸ßÇ§¼±Ä´ºº¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÄ´ºº¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÇ¯¤Ï¡¢Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÃµ¤ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüÊÆ´Ú3¥«¹ñ¶¨ÎÏ¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢3¥«¹ñ¹ñÌ±´Ö¤ÎÁê¸ßÇ§¼±¤ä¼çÍ×ÁèÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¸½¾õ¤ò¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ´Ö¤ÎÀ¤ÏÀ¤Î¿ä°Ü¤ÈÀ¯ºöÅª¼¨º¶¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÃÄêÂ®Êó¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÉÔ¿®¡Ê70¡ó¤¬°¤¤°õ¾Ý¡Ë¤ä´ØÀÇÀ¯ºö¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÆüÊÆ´Ø·¸¤¬¡Ö°²½¤¹¤ë¡×¤È¤ß¤ë²óÅú¤¬Ìó45¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎò»ËÌäÂê¤òÇØ·Ê¤ËÈÝÄêÅª°õ¾Ý¤¬²áÈ¾¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¡¢K-POP¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂç½°Ê¸²½¤¬°ìÄê¤Î¥¤¥áー¥¸²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ò¡Ö½ÅÍ×¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤â²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ò¡Ö¸½¼ÂÅª¡×¤È¤ß¤ë¿Í¤Ï42¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö¸åÊý»Ù±ç¡×¡ÖÈó´ØÍ¿¡×¡ÖÀïÆ®»Ù±ç¡×¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤ÏÀ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö³Ë¤Î»±¡×¤Ø¤Î¿®Íê¤Ï33¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢49¡ó¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È²óÅú¡£Â¾Êý¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÈ¼«³ËÉðÁõ¤Ë¤Ï63¡ó¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ËÍÞ»ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤È³ËÉðÁõ¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤¬Æ±»þ¤ËÉ½¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£»°¥«¹ñ¤ÎÈæ³Ó¥Çー¥¿¤Ï¡¢8·î28Æü14»þ¤ËEAI¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê´Ú¹ñ¸ì¡Ë¤È¡¢8·î29Æü¤ËKEI¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆüÅöºâÃÄ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://apinitiative.org/¡Ë¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ãÊÌ»æ¡ä¡ÖÂè1²óÆüÊÆ´Ú¹ñÌ±Áê¸ßÇ§¼±Ä´ºº¡×»ÃÄêÂ®Êó¡ÊÆüËÜÂ¦Ä´ºº¡Ë
API¤Ï¡¢EAI¡¢KEI¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÂè1²ó ÆüÊÆ´Ú¹ñÌ±Áê¸ßÇ§¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂ®Êó¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿1,037Ì¾ÂÐ¾Ý¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤Ï¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¡¦Æü´Ú´Ø·¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±°Õ¼±¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤äËÌÄ«Á¯¤Î¶¼°Ò¤ò¤á¤°¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ñ¡¢·ÐºÑ¡¦ÄÌ¾¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¡¢³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³ËÉðÁõ¤ÎÀ§Èó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¸«Êý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¼ç¤Ê·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Î¿ôÃÍ¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ÈÆüÊÆ´Ø·¸
- ÊÆ¹ñ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤°õ¾Ý¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï40.5¡ó¤Ç¡¢¡Ö°¤¤°õ¾Ý¡×34.5¡ó¤ÈÙÉ¹³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¥°õ¾Ý¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤À¤«¤é¡×¡Ê31.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê16.0¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢°°õ¾Ý¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î°¤¤°õ¾Ý¡×¡Ê41.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼«¹ñÃæ¿´¼çµÁ¤Î¶¯¤µ¡×¡Ê28.9¡ó¡Ë¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸½¿¦¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤°õ¾Ý¡×¤¬14.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡Ö°¤¤°õ¾Ý¡×¤¬70.1¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÆ³Æþ¡Ê¼«Æ°¼Ö¡¢Å´¹Ý¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¿À®7.5¡ó¡¢È¿ÂÐ76.5¡ó¤È°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤¬ÈÝÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£
- ÆüÊÆ´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤´Ø·¸¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬42.4¡ó¡¢¡Ö°¤¤´Ø·¸¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬34.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆüÊÆ´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À¤Ï85.9¡ó¤¬¡Ö½ÅÍ×¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÈÝÄêÅª²óÅú¤Ï¤ï¤º¤«6.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ç¤Ï¡Ö´Ø·¸¤Ï°²½¤¹¤ë¡×¤¬44.7¡ó¤Ç¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î23.6¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â´¶¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ÈÆü´Ú´Ø·¸
- ´Ú¹ñ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤°õ¾Ý¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï24.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡Ö°¤¤°õ¾Ý¡×¤Ï51.0¡ó¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹¥°õ¾Ý¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö´Ú¹ñÊ¸²½¡Ê±Ç²è¡¢²»³Ú¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¤Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡Ê33.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡Ê19.1¡ó¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢°°õ¾Ý¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÎò»ËÇ§¼±¤ò¤á¤°¤ëÂÐÎ©¡Ê°Ö°ÂÉØ¡¦Ä§ÍÑ¹©ÌäÂê¡Ë¡×¡Ê28.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖÈ¿Æü¥Ç¥â¤äÈ¯¸À¤ÎÊóÆ»¡×¡Ê27.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÝÅçÎÎÅÚÌäÂê¡×¡Ê12.1¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
- ¸½ºß¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤ò¡ÖÎÉ¹¥¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï31.8¡ó¡¢¡Ö°¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï40.7¡ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï54.1¡ó¤¬¡Ö½ÅÍ×¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï30.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¡×¡Ê39.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÏÍýÅª¡¦Ê¸²½Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ê33.7¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢µÕ¤Ë¡Ö½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¡ÖÎò»ËÌäÂê¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤ª¤ê´Ø·¸¶¯²½¤Ïº¤Æñ¡×¡Ê26.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡×¡Ê20.4¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
- º£¸å3～5Ç¯¤Î´Ø·¸¸«ÄÌ¤·¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤¬44.9¡ó¤ÇºÇÂ¿¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×26.2¡ó¡¢¡Ö°¤¯¤Ê¤ë¡×28.8¡ó¤ÈÀ¤ÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸åÆü´Ú´Ø·¸¤ÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁê¸ß¤Î¿®Íê²óÉü¡¦¹½ÃÛ¡×¡Ê23.3¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂêÂÐ±þ¡×¡Ê16.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÎò»ËÌäÂê¤Î²ò·è¡×¡Ê13.1¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÝÅçÌäÂê¤Ï76.3¡ó¤¬¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½Å¤¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3.ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±
- ÂæÏÑÍ»ö¤ÎÈ¯À¸²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢42.1¡ó¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×18.7¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë77.1¡ó¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¹ñ±×¾å¤Î½ÅÂç¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆîÀ¾½ôÅç¡Ê²Æì¡¦Àí³Õ¡Ë¤Ø¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¡×¡Ê28.3¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö³¤¾åÍ¢Á÷Ï©¤Îº®Íð¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅªÂ»¼º¡×¡Ê18.3¡ó¡Ë¡¢¡ÖÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¶¡µëÄä»ß¡×¡Ê13.4¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ·³»ö²ðÆþ¤¹¤Ù¤¡×¡Ê41.4¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸åÊý»Ù±ç¤ä¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ù¤¡×¡Ê27.5¡ó¡Ë¤È¡Ö·³»öÅª´ØÍ¿¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¡×¡Ê26.0¡ó¡Ë¤¬ÙÉ¹³¤·¡¢¡Ö¼«±ÒÂâ¤¬Á°Àþ¤ÇÀïÆ®»²²Ã¤¹¤Ù¤¡×¤Ï10.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÊÆ´Ú¤¬¶¦Æ±¤Ç¤È¤ë¤Ù¤½é´üÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö³°¸òÅªÂÐ±þ¡×¡Ê36.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö·ÐºÑÀ©ºÛ¡×¡Ê24.0¡ó¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö·³»ö²ðÆþ¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï12.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4.ËÌÄ«Á¯¡¦³ËÍÞ»ß¤ò¤á¤°¤ëÇ§¼±
- ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢42.5¡ó¤¬¡ÖÆü´Ú´Ö¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ÏÉ¬Í×¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡ÖÀïÎ¬ÂÐÏÃ¤äÀ¯ºö¶¨µÄ¤¬É¬Í×¡×¡Ê17.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö¾Íè¤ÏÆ±ÌÁ¹½ÃÛ¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¡×¡Ê12.3¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÑ¶ËÅª°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÆü´Ú¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¡×¤â8.7¡óÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÆüËÜ¤¬ÆÈ¼«¤Ë³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤¹¤ëÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»¿À®¡×23.7¡ó¡Ê¶¯¤¯»¿À®8.2¡ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð»¿À®15.5¡ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤¬63.0¡ó¡Ê¶¯¤¯È¿ÂÐ43.6¡ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÈ¿ÂÐ19.4¡ó¡Ë¤È°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤¬ÈÝÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î³ËÊÝÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»¿À®¡×15.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤¬65.0¡ó¡Ê¶¯¤¯È¿ÂÐ40.9¡ó¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î³ËÉðÁõ¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐÏÀ¤Ï²áÈ¾¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤Î»Ù»ý¤Î¹¤¬¤ê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
5.ÆüÊÆ´Ú¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ
- ÆüÊÆ´Ú3¤«¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»¿À®¡×¤¬51.7¡ó¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤¬27.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£»¿À®ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î·³»öÂæÆ¬¤ÎÍÞÀ©¡×¡Ê56.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ëÂÐ±þ¡×¡Ê53.2¡ó¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î°ÂÊÝÂÎÀ©°Ý»ý¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÐÍýÍ³¤Ë¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥·ã²½¡×¡Ê43.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¡×¡Ê31.7¡ó¡Ë¡¢¡ÖÎò»ËÌäÂê¤Ë¤è¤ëÉÔ¿®¡×¡Ê29.3¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ºßÆüÊÆ·³ÃóÎ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬49.5¡ó¤¤¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤â33.5¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢É¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃóÎ±·ÐÈñÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï56.7¡ó¤¬¡ÖÉéÃ´¤·¤¹¤®¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¡×19.8¡ó¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉéÃ´¤¹¤Ù¤¡×3.7¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂçÉý¤ËÁý¤ä¤¹¤Ù¤¡×7.3¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÁý¤ä¤¹¤Ù¤¡×26.4¡ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ33.7¡ó¤¬Áý³Û¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤Ï32.9¡ó¤ÇÙÉ¹³¤·¡¢¡Ö¸º¤é¤¹¤Ù¤¡×¤Ï16.9¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤ÏÍÞ»ßÎÏ¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢ºâÀ¯ÅªÉéÃ´¤Ø¤Î¿µ½Å»ÑÀª¤â¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
6.·ÐºÑ´Ø·¸¤È³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì
- ·ÐºÑÅª¤ËÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤¿¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê66.4¡ó¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê37.3¡ó¡Ë¡¢EU¡Ê37.1¡ó¡Ë¡¢ASEAN¡Ê37.0¡ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡Ê35.9¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ç¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ëµá¤á¤ë¡ÖÂÐÃæÀ©¸Â¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»¿À®26.5¡ó¡¢È¿ÂÐ50.3¡ó¤Ç¡¢¿µ½Å»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
- Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¿À®¤¬29.4¡ó¡¢È¿ÂÐ¤¬50.7¡ó¤È¡¢È¿ÂÐ¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¿À®ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡×¡Ê74.3¡ó¡Ë¤ä¡Ö°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍÀ¤Î³ÈÂç¡×¡Ê34.9¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÈÊ¸²½Åª¤Ê»É·ã¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢È¿ÂÐÍýÍ³¤Ç¤Ï¡Öº®»¨¡¦Áû²»¡¦¥´¥ß¤Ê¤ÉÀ¸³è´Ä¶¤Î°²½¡×¡Ê75.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤ÈÃÏ°èÊ¸²½¤ÎËà»¤¡×¡Ê72.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼£°Â¤Ø¤Î·üÇ°¡×¡Ê58.2¡ó¡Ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢´Ñ¸÷Î©¹ñÀ¯ºö¤ËÈ¼¤¦¼Ò²ñÅª¥³¥¹¥È¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ËºßÎ±¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¿À®20.6¡ó¡¢È¿ÂÐ57.8¡ó¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¿À®ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤òÊä¤¦Ï«Æ¯ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¡×¡Ê68.2¡ó¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÂ¿ÍÍÀ¤ò¹¤²¤ë¡×¡Ê45.3¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÏÊý¿Í¸ý¸º¾¯¤Î»õ»ß¤á¡×¡Ê32.7¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ä¿Í¸ý¹½Â¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÂÍøÅª¤Ê´üÂÔ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¤ÇÈ¿ÂÐÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼£°Â°²½¤Î·üÇ°¡×¡Ê74.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÊ¸²½¡¦´·½¬¤È¤ÎËà»¤¡×¡Ê73.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö°åÎÅ¡¦¶µ°é¡¦Ê¡»ã¤Ê¤É¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÉé²Ù¡×¡Ê45.4¡ó¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢¼Ò²ñÅý¹ç¤ä¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤á¤°¤ëÉÔ°Â¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤ò·ÐºÑÅª¡¦¿Í¸ýÅª¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¸½¼Â¡×¤È¡¢¡Ö¼£°Â¡¦Ê¸²½¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÉéÃ´¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬¤»¤á¤®¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤äÏ«Æ¯ÎÏ³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼õ±×¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤È¡¢¼Ò²ñÅý¹ç¥³¥¹¥È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÀ©ÅÙ¤ÎÀß·×¤ä¼Ò²ñÅª¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¤¢¤êÊý¤¬º£¸å¤ÎÀ¯¼£Åª¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áí³ç
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÀ¤ÏÀ¤¬ÆüÊÆ´Ú´Ø·¸¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¼Ò²ñÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£»¨¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¡ÖÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤¹¤ëÇ§¼±¤Ï¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤äÃóÎ±·ÐÈñ¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÉéÃ´´¶¤Ê¤É¡¢°ÍÂ¸¤ËÈ¼¤¦ÉÔ°Â¤â¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤Ë¹¥°ÕÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Îò»ËÌäÂê¤äÎÎÅÚÌäÂê¤òÇØ·Ê¤ËÉÔ¿®´¶¤âº¬¶¯¤¯¡¢¹ñÌ±°Õ¼±¤ÎÆóÌÌÀ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬¡ÖÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´ØÍ¿¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸åÊý»Ù±ç¤Þ¤Ç¡×¤È¡Ö·³»ö´ØÍ¿¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¡×¤¬ÙÉ¹³¤·¡¢À¤ÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ËÉðÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¤¤¤º¤ì¤â¶¯¤¤µñÈÝ´¶¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢³Ë¤Î»±¤Î»ýÂ³À¤È¹ñÌ±¤Î°Â¿´´¶¤ÎÐªÎ¥¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»¿ÈÝ¤¬ÙÉ¹³¤·¡¢¹ñÌ±¤ÏÍÞ»ßÎÏ¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤âÉéÃ´¤Ø¤Î·üÇ°¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤äºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ä¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¡¢¼£°Â¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤»¤á¤®¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃúÇ«¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤È¹ç°Õ·ÁÀ®¤ÎÉ¬Í×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áí¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä³°¸òÀ¯ºö¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍÞ»ßÎÏ¤Î¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±Íý²ò¤È¼Ò²ñÅª¹ç°Õ¤ò¤¤¤«¤Ë³ÎÎ©¤¹¤ë¤«¤¬º£¸å¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸ÀÕ¡§¿ÀÊÝ¸¬¡¦Ä¹ÀîÈþÎ¤¡¦Åò°æ²í»Ö