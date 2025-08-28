CANDY TUNE 1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡õ¼ýÏ¿¶Ê¤ò²ò¶Ø¡ª ¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎMV¤â¸ø³«
¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤¬TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô33²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¿ä¤·(¥Ïー¥È)¹¥¤(¥Ïー¥È)¤·¤ó¤É¤¤¡Ù¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£5·î¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é2DAYS¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢10·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Àè¹ÔÈÎÇä¤Ç´°Çä¡¢12·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Ë¾è¤ëCANDY TUNE¤¬¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤È¼ýÏ¿¶Ê¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ËÜÆü19»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¡¢¥«¥ï¥¤¥¤Ê·°Ïµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¥¯ー¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤òÂ¤·¤Æ¡¢º£¤ÎCANDY TUNE¤òÉ½¸½¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¡¢¡Ö¥¥¹¡¦¥ßー¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡×¤ÎÂ¾¡¢¥Ç¥Ó¥åー2¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖLASTING TUNE¡Ù¤ä¡¢¿·¶Ê¡Ö±Ê±óTwilight¡×¡¢¡Ö¥¢¥¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¥Ïー¥È)¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¥¢¥¬¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ò¼ýÏ¿¡£ËÜÆü19»þ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×A
½é²ó¸ÂÄêÈ×B
ÄÌ¾ïÈ×
CANDY TUNE¤Ï¡¢¸½ºß¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¡£CD¤ÎÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡ÚMV¡ÛCANDY TUNE¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡¡¢¨8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00¸ø³«
URL¡§ https://youtu.be/SxElCEDeFvc
¡ã¥ê¥êー¥¹³µÍ×¡ä
CANDY TUNE 1st ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½ÌóURL¡§https://lnk.to/baibaiFIGHT_AL
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÎCD¡Ü±ÇÁüºîÉÊ Blu-ray¡Ï¡ÊKLC-10008¡¿ÀÇ¹þ8,800±ß¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÎCD¡Ü±ÇÁüºîÉÊ DVD¡Ï¡ÊKLC-10010¡¿ÀÇ¹þ7,700±ß¡Ë
ÆÃÅµ±ÇÁü¡§CANDY TUNE 2nd ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ØCANDY CANDY PARTY¡Ù at Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à
ÄÌ¾ïÈ×¡ÎCD only¡Ï¡ÊKLC-10012¡¿ÀÇ¹þ3,300±ß¡Ë
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1 Overture -first tune-
2 ÇÜÇÜFIGHT!
3 ÀäÂÐ¤¤ã¤ó¤Á¤åーÀë¸À¤Ã¡ª
4 É¬»¦¤¢¤¶¤È¥Ýー¥º
5 ²Æ¤·¤«¥µ¥Þーー¡ª(¥Ïー¥È)
6 ·¯¤â¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤« ¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤Í
7 Twilight Dilemma
8 ±Ê±óTwilight
9 ¿ä¤·(¥Ïー¥È)¹¥¤(¥Ïー¥È)¤·¤ó¤É¤¤
10 ¥¢¥¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¥Ïー¥È)
11 ¥¨¥È¥»¥ÈLOVE YOU¡¡
12 ¥ì¥Ù¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
13 ¥¥¹¡¦¥ßー¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨
14 LASTING TUNE
¡ÚÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþ¼ÔÀèÃåÆÃÅµ¡Û
¢£Amazon.co.jp
½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡§¥³¥Ã¥È¥ó¶ÒÃå
ÄÌ¾ïÈ×¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±(ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤ËÁ´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤ªÅÏ¤·¡¢ÄÌ¾ïÈ×JK¼Ì³¨ÊÁ)
¢£¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥ÉÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡§¡ÖÎ©²Ö¶×Ì¤¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
ÄÌ¾ïÈ×¡§¡ÖÎ©²Ö¶×Ì¤ À¸¼Ì¿¿2Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à2¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¢£HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡§¡Ö¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö¾®ÀîÆà¡¹»Ò À¸¼Ì¿¿2Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à2¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¢£¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°
½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡§¡ÖµÜÌîÀÅ¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
ÄÌ¾ïÈ×¡§¡ÖµÜÌîÀÅÀ¸¼Ì¿¿2Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à2¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡§¡Ö¶Í¸¶Èþ·î¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö¶Í¸¶Èþ·î À¸¼Ì¿¿2Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à2¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡§¡ÖÂ¼ÀîÈì°É¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
ÄÌ¾ïÈ×¡§¡ÖÂ¼ÀîÈì°É À¸¼Ì¿¿2Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à2¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¢£Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢¡ÊJoshin web¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡§¡ÖÆî¤Ê¤Ä¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
ÄÌ¾ïÈ×¡§¡ÖÆî¤Ê¤Ä À¸¼Ì¿¿2Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à2¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¢£Sony Music Shop
½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡§¡ÖÊ¡»³ÍüÇµ¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
ÄÌ¾ïÈ×¡§¡ÖÊ¡»³ÍüÇµ À¸¼Ì¿¿2Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à2¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¢£±þ±çÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡§¡Ö½¸¹çA¼Ì¡¡A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
ÄÌ¾ïÈ×¡§¡Ö½¸¹çA¼Ì À¸¼Ì¿¿2Ëç(Á´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à2¼ï¤ªÅÏ¤·)¡×
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÅ¹ÊÞËè¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://candytune.asobisystem.com/feature/autumn_tour2025
¡ãCANDY TUNE Profile¡ä
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Â¼ÀîÈì°É¡¢¶Í¸¶Èþ·î¡¢Ê¡»³ÍüÇµ¡¢¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡¢Æî¤Ê¤Ä¡¢µÜÌîÀÅ¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¤Î7¿Í¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡ÖKAWAII LAB.¡×Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÂ¼¥ß¥µ¡£KAWAII LAB.¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¶»¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡¢¸ÄÀ¤Î½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³¹¡È¸¶½É¡É¤«¤é¡ÖNEW WAY¡×¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¤â·Á¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖCANDY¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤âÀ³Ê¤â°ã¤¦¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡ÖTUNE¡ÊÀûÎ§¡Ë¡×¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Official site¡ÊFanclub¡Ë¡§https://candytune.asobisystem.com/
X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/candy_tune_
Instagram¡§https://instagram.com/candy__tune
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE
YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCU0PgOXf0lxzVxN2TLzMJkw