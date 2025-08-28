Zenza Capital¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬¥·¥êー¥º¡ØREVIVAL - The Rebirth of an Empire¡Ù¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥ºÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÈ¯¡¡2025Ç¯8·î28Æü
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¤ÎÀè¶îÅª´ë¶È¤Ç¤¢¤ëZenza Capital PTE. Limited¡Ê°Ê²¼¡¢Zenza Capital¡Ë¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤Î¥Þ¥ó¥¬¥·¥êー¥º¡ØREVIVAL - The Rebirth of an Empire¡Ê¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë ¨¡ Äë¹ñÉü³è¤ÎÊª¸ì¡Ë¡Ù¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥¿ーÈÇ¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
REVIVAL¤ÏÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤äÊ¸²½¡¢ÅÁÅý¡¢¤½¤·¤ÆºÆÀ¸¤ÎÀº¿À¤Ø¤Î¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿Ï¢Â³¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ë³ÐÅª¤ËÈþ¤·¤¤ÆüËÜ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤Ë¤ÏÅÁÅý¡¢¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢RYO¤ÎÊâ¤ß～¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¶â²ß¡ÖÎ¾¡×¤ÎÉü³è～¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡¢¿´¤òÄÏ¤àÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÇ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥½¥Õ¥È¥«¥ÐーÈÇ¤Ë²Ã¤¨¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÊý¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤ÆÃÊÌ¸ÂÄêÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÇ
- ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§web¥µ¥¤¥È¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¡¡¡¡¡URL¡§ https://japan-revival.com(https://japan-revival.com/)
- È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·îÃæ½Üº¢
- ²Á³Ê¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
- »ÅÍÍ¡§¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÉÕÈÖ¤ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥Ïー¥É¥«¥ÐーÉÕ¤¤Î¸ÂÄêÈÇ
¥½¥Õ¥È¥«¥ÐーÈÇ
- ²Á³Ê¡§2,178±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
- ¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖRYOCHAN¡×¥Èー¥¯¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÆüËÜÈ¯¤ÎÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¤ÎÀª¤¤¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¥«¥Ðー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢°õºþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÃúÇ«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¯¥¹¥Èー¥êー¤òµá¤á¤ëÌ¡²è¥Õ¥¡¥ó¤ä°¦¹¥¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½Åª¥Æー¥Þ¤äÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÆÉ¼Ô¡¢¹âµé¤Ê¸ÂÄêÈÇÌ¡²è¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ØREVIVAL - The Rebirth of an Empire¡ÙºîÉÊ³µÍ×
- È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î7Æü¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë
- ¸¶ºî¡§¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥£¥¢¥º¡ÊAnthony Diaz¡Ë
- ºî²è¡§¾¾¿¹ ÌÐ²Å
- µÓËÜ¡§´äºê ·±
ºî²è¼Ô¤Î¾Ò²ð
¾¾¿¹ÌÐ²Å¡¨¡¡
Î×¾ì´¶°î¤ì¤ë·à²è¥¿¥Ã¥Á¤Îºî²è²È¡£¡ØÅò¤±¤à¤ê¥¹¥Ê¥¤¥Ñー¡Ù¤äÅÁÀâÅª¤Ê¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡Ø¥´¥ë¥´13¡Ù¥·¥êー¥º¤Ø¤Î¹×¸¥¤ÇÈó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢°ì¥³¥Þ¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤ë·à²èºî²È¤Ç¤¹¡£
Zenza Capital PTE. Limited¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Zenza Capital PTE. Limited¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿³×¿··¿Åê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Web3¤ª¤è¤Ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢RYO¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ÈÅ¸³«¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RYO Coin¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î°Å¹æ»ñ»º
RYO Coin¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥àー¥º¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢¸úÎ¨À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¶âÍ»¤ÎÌ¤Íè¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£