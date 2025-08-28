°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤È²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëÀçÂæÈ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÂè2²ó¤Û¤Î¤Ô¤¢¡¦¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù³«ºÅ·èÄê
¡Ø¤Û¤Î¤Ô¤¢¡Ù¤Ï¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤ä½Å¤¤¾ã³²¤ò¤â¤Ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢»ÔÌ±¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ô¥¢¥µ¥Ýー¥È¤Î·Á¤Ç¡ÖÃ¯¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤Ì¤Íè¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¡¦¼Ô¤È¤Ï¡©¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¡¢°ß¤í¤¦¡¢áâ¤ÎµÛ°ú¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ë°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤ÊÊý¡£
¢£½Å¾É¿´¿È¾ã³²»ù¡¦¼Ô¤È¤Ï¡©½Å¤¤¿ÈÂÎ¾ã³²¤ÈÃÎÅª¾ã³²¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÊý¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö½¢³Ø¤«¤éÂ´¶È¸å¤Þ¤Ç¡×¡£³Ø¹»À¸³è¤Î½àÈ÷¤äÂ´¶È¸å¤ÎÊë¤é¤·Êý¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬Êú¤¨¤ëµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤ò¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤ä¼êÂ³¤¤Î¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¬Ìä°åÎÅ¤ä¥Ø¥ë¥ÑーÍøÍÑ¤Î¹©É×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ·Ã¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¡Ø¤Û¤Î¤Ô¤¢¡¦¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè2²ó ¤Û¤Î¤Ô¤¢¡¦¥ê¥¢¥ë
¥Æー¥Þ¡§¡Ö½¢³Ø¤Ã¤Æ²¿¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡© Â´¶È¸å¤ÎÀ¸³è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë10:30～12:30¡Ê¼õÉÕ 10:15～¡Ë
²ñ¾ì¡§ÀÄÍÕ¤ÎÉ÷¥Æ¥é¥¹ 2F¡ÊÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÀÄÍÕ»³2-1¡¿ÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ ¹ñºÝ¥»¥ó¥¿ー±ØÄ¾·ë¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¡¦¼Ô¡¢½Å¾É¿´¿È¾ã³²»ù¡¦¼Ô¤Î¤´²ÈÂ²¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¼Ô¡ÊÎã¡§´Ç¸î»Õ¡¢ÊÝ·ò»Õ¡¢ÁêÃÌ°÷Åù¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß
»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Äù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
https://forms.office.com/r/t5H7ac29tG
¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤È»ÔÌ±¤¬¶¨Æ¯¤Ç¿Ê¤á¤ë²ÈÂ²»Ù±ç¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢Ä¾ÀÜ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤Û¤Î¤Ô¤¢»öÌ³¶É¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤¢¤¤¤Î¼Â¡¿¥«¥Õ¥§¡¦¥É¥¥¡¦¥Á¥ë¥ß¥ëÊ»Àß¡Ë
¢©981-3224 µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀô¶èÀ¾ÅÄÃæ¾¾²¼23
MAIL¡§honopeer@ainomi.com
TEL¡§022-785-9440
WEB¡§https://honopeer.ainomi.com
¡ã¤´»²¹Í¡§¡Ø¤Û¤Î¤Ô¤¢¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä¡Ø¤Û¤Î¤Ô¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢¡È¿´¤òµÙ¤á¤ëÆþ¹¾¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¤Û¤Î¤ë¤ë¡×¤È¡¢¡ÈÃç´ÖÆ±»Î¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥¢¥µ¥Ýー¥È¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£°åÎÅÅª¥±¥¢¤ä½Å¤¤¾ã³²¤ò»ý¤Ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤È²ÈÂ²¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸òÎ®¤·¡¢Ì¤Íè¤ØÊâ¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¿´¤Î¹Á¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£