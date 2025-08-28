¡Ú¿çÌ²Ä´ºº2025¡ÛÆ¯¤À¹¤êÀ¤Âå¤Î5³äÄ¶¤¬¿çÌ²¤Ë²ÝÂê´¶
ÆüËÜÀ½¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂç¸¦¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓÅì·Ä¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ20～60Âå¤ÎÃË½÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢30～40Âå¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¿çÌ²¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿Æü¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²¤Ï7»þ´ÖÌ¤Ëþ¤¬Ìó7³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡§¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î23Æü~2025Ç¯8·î24Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¯¥í¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼Ò¤ÎQiQUMO¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î20～60Âå¤ÎÃË½÷500Ì¾
1. È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¿çÌ²¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î¿çÌ²¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î50.8¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¼«¤é¤Î¿çÌ²¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë30～40Âå¤ÎÆ¯¤À¹¤êÀ¤Âå¤ÇÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔËþ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÈèÏ«´¶¤ÎÃßÀÑ¡¢»Å»ö¤äÀ¸³è¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
2. Ê¿Æü¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²¤Ï¡Ö7»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤¬Ìó7³ä
Ê¿Æü¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö6～7»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¡Ê34.8¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö5～6»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¡Ê32.0¡ó¡Ë¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬¡Ö7»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤Î¿çÌ²¤·¤«³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝÅª¤Ê¿çÌ²»Ø¿Ë(*1)¤Ç¤ÏÀ®¿Í¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿çÌ²¤Ï7～8»þ´Ö¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï22.6¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö5»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â10.6¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ËýÀÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤¬·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3. ½¢¿²Á°¤Î½¬´·¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¦PCÁàºî¡×63.8¡ó
½¢¿²Á°1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤¦½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢63.8¡ó¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¦PCÁàºî¡×¤È²óÅú¤·¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¡×¡Ê36.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê13.8¡ó¡Ë¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤òÄ´À°¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞÀ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÆþÌ²¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤äÆ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¤Î¾ðÊó»É·ã¤âÇ¾¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢Ì²¤ê¤Î¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢½¢¿²Á°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍøÍÑ¤¬¸½Âå¿Í¤Î¿çÌ²²ÝÂê¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4. ¿çÌ²²þÁ±¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿
¿çÌ²²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬46.4¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬Í¸ú¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¡Ê18.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿²¶ñ¤Î¸«Ä¾¤·¡×¡Ê16.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö½¢¿²Á°¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦¥è¥¬¡×¡Ê11.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿çÌ²¥µ¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¡×¡Ê9.0¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â2³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿çÌ²¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â²þÁ±¹ÔÆ°¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÊä½õÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãºÇ¸å¤Ë¡ä
¸½Âå¿Í¤ÏË»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤êÀ¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¡ÊÎã¡§GABA¡¢¥»¥µ¥ß¥ó¡¢¥Æ¥¢¥Ë¥ó¤Ê¤É¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿çÌ²¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²þÁ±¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¼êÃÊ¤ÎÉ¬Í×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¸¦¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÈÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤Î·ò¤ä¤«¤ÊËèÆü¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í
(*1) ÊÆ¹ñ¹ñÎ©¿çÌ²ºâÃÄ¤Ç¤ÏÀ®¿Í¤Ë7～9»þ´Ö¤Î¿çÌ²¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CDC¤â¡Ö7»þ´Ö°Ê¾å¡×¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
