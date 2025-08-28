Ninout¡¢ÂÐÌÌÀÜµÒ¤òAI¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë¡Ö²»À¼¥µ¥Þ¥é¥¤¥º¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï
¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Ninout¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òµ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë·Ò¤°AI¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò¡ÖAsk One¡×¡ÖCREATIVE SURVEY¡×¡ÖFan Fan Fan¡×¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ninout¤ÎAI¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐÌÌÀÜµÒ»þ¤Î²»À¼¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥µ¥Þ¥é¥¤¥º¤¹¤ë¡Ö²»À¼¥µ¥Þ¥é¥¤¥º¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äó¶¡ÇØ·Ê
¹²¤¿¤À¤·¤¤ÂÐÌÌÀÜµÒ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥·ー¥È¤Ë±þÂÐÆâÍÆ¤òµÏ¿¤·¤¤ì¤º¡¢¸åÂ³¤Î±Ä¶È¥Õ¥©¥íー¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¹àÌÜ¤ÎÊ¹¤Ï³¤ì¤ò´ÉÍý¼Ô¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê°éÀ®¤äÉ¸½à²½¤Î¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ninout¤Ï¡¢½ÀÆð¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁÐÊý¸þ¥Çー¥¿Ï¢·È¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¥â¥Ç¥ë³èÍÑ¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÇAI¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ä¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£ー¥éー¡¢BtoBÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÀÆð¤ÊÊ¬´ôÀßÄê¤È¼ÁÌä¥¿¥¤¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥©ー¥à¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤ÎÊ¹¤Æ¨¤·¤òËÉ¤®¡¢¾¦ÃÌ²½Î¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡Ö²»À¼¥µ¥Þ¥é¥¤¥º¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î½ÀÆð¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥©ー¥à¤Î±¿ÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂÐÌÌÀÜµÒ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯¼ÒÆâ¶¦Í¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤«¤é³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þÂÐÃæ¤Î²»À¼¤òÏ¿²»¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥µ¥Þ¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÐÌÌÀÜµÒ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½¾ÜºÙ
¡Ö²»À¼¥µ¥Þ¥é¥¤¥º¡×¤Ï¡¢ÂÐÌÌÀÜµÒ¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤ò¡¢¶ÈÌ³¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ç¤°Õ¤Î·Á¼°¤ÇAI¤¬¥µ¥Þ¥é¥¤¥º¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
²»À¼¥µ¥Þ¥é¥¤¥º¤Î²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Ê*1¡Ë
- ¥µ¥Þ¥é¥¤¥º·Á¼°¤Î½ÀÆð¤ÊÀßÄê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¥·ー¥È¤Ë±è¤Ã¤¿Í×Ìó¤ä»þ·ÏÎó¤Ç¤Î¥Õ¥êー¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÐÎÏ·Á¼°¤ò½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Ì¤¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¹àÌÜ¤Î²Ä»ë²½Ê¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ï¡ÖÌ¤¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄÉ²Ã¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤Ï³¤ì¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
- ³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÂ¨»þÏ¢·È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁÐÊý¸þ¥Çー¥¿Ï¢·È²ÄÇ½¤Ê¡Ö»²¾È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Salesforce¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëCRM¤äMA¤Ë¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯¼ÒÆâ¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- µÏ¿ÉÊ¼Á¤Î²Ä»ë²½¤ÈÉ¸½à²½±þÂÐÆâÍÆ¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¤äÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎµÏ¿ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾¦ÃÌ²½Î¨¤Î¸þ¾å¤äÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏBtoB¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤òÃæ¿´¤ËÀè¹ÔÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÉÔÆ°»º¤Î¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤ä¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£ー¥éー¤ÎÅ¹ÊÞ±Ä¶È¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÂÐÌÌ±Ä¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê*1¡Ë¡§¤³¤Á¤é(https://www.ninout.ai/news/20250828_ai-magic_audio-summarization/)¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê¡¢GIF¤Ë¤è¤ëÆ°ºî¥¤¥áー¥¸¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÊýË¡
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢Ninout¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÖAsk One¡×¡ÖCREATIVE SURVEY¡×¡ÖFan Fan Fan¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¥Þ¥¸¥Ã¥¯·ÀÌóÃæ¤Î¥æー¥¶ー´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£AI¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡×¤Ë¸ÄÊÌ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§Ninout, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÌî ¿¿¸ã
ÀßÎ©¡§2014Ç¯7·î2Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8ÃúÌÜ5-32 ÅÄÃæ¶ð¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ç±Ä¶Èµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡ÖAsk One¡×¡¢¸ÜµÒ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡ÖCREATIVE SURVEY¡×¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î·Ò¤¬¤ê¤òºÌ¤ë¡ÖFan Fan Fan¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡§https://www.ninout.ai
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Mail: mk@ninout.ai
ÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ê¥¤¥ó¥¢¥¦¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó
Mail: pr@ninout.ai