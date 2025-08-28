¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡ÖSNS¸¦µæ½ê¡×¤ò¿·Àß ～¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¼¡À¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò²ÃÂ®～
¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ìîß· ÎÉÍ§¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ë¡ÖSNS¸¦µæ½ê¡×¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢Twitter¡¢Instagram¡¢Facebook ¤Ê¤É¼çÍ×SNS¾å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦²òÀÏ¤·¡¢AI¡¿µ¡³£³Ø½¬µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤ä¥æー¥¶ー¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢SNS ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ÏÆü¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÀ¼¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢SNS ¾å¤ÎËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò¹âÅÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤Ê»ÜºöÄó°Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀìÇ¤ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡ÖSNS¸¦µæ½ê¡×¤ÎÀßÎ©¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ SNS¸¦µæ½ê¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦²òÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ
Ê£¿ôSNS¤«¤éAPI¤ä¸ø¼°¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿Åê¹Æ¥Çー¥¿¤ò¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤·¡¢Åý¹ç¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬
¼«Á³¸À¸ì½èÍý¡ÊNLP¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÏÃÂê²½Á°¤Î¥ー¥ïー¥ÉÃê½Ð¤ä¥Ð¥¤¥é¥ëÈ¯²ÐÅÀ¤Î¸¡ÃÎ¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÊ¬ÀÏ¡¦¸ú²ÌÂ¬Äê
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÎ¨¤äÅê¹Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÄêÎÌ²½¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÁªÄê¤ª¤è¤ÓROI»»½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¸þ¤±¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
·î¼¡¡¿»ÍÈ¾´ü¥ì¥Ýー¥È¤Î¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¤ò¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡ÖSNS¸¦µæ½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆSNSÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Ò³°¸þ¤±¤ÎÄê´ü¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯¹Ô¤ä¡¢Í½þ¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SNS¸¦µæ½ê ÀßÎ©ÀÕÇ¤¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸ ¡¡¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾ÂÅÄ½¡°ìÏ¯
¡Ö¿Í¤ËÆÏ¤¯È¯¿®¤È¤Ï²¿¤«¨¡¨¡¡È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¡É¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ë»×¤¦¤³¤È¡×
SNS¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¡¢»ä¤Ï20Ç¯°Ê¾å´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£mixiÁ´À¹´ü¤Î¸Ä¿ÍÆüµ¤«¤é¡¢¥Ö¥í¥°¡¢Twitter¢ªX¡¢Instagram¡¢TikTok¡¢¤½¤·¤ÆThreads¤ämixi2¨¡¨¡¡£
¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ¤Ë¤Ï¡¢È¯¿®¼Ô¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¤·¤ÆÎ¢Â¦¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÎ©¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Î¹¿¿å¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÈæÓÈ¤ò¤È¤Ã¤¯¤ËÄ¶¤¨¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î±²¤Ë¿Í¤¬ÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÃí°Õ¡Ê¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¡ÊÃí°Õ·ÐºÑ¡Ë"¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ï¡¢¤³¤ÎÃí°Õ¤òºÇ¤â²á¹ó¤ËÁè¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ë¶ËÃ¼¤ÊÁ°Äó¤È¸þ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢ºá¤Ç¤¢¤ë¡×
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Åê¹Æ¤äÌòÎ©¤¿¤Ê¤¤Åê¹Æ¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤¤È¯¿®¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÊó¤¤¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤±¤¿¹©¿ô¤äÍ½»»¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤À®²Ì¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÅª¤Ê¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×¤ä¡¢¡Ö¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Îµ¹æ¡×¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¤ä¸ØÄ¥¤â¤Þ¤®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë°ì°ø¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁSNS»Ù±ç²ñ¼Ò¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤ÎÈ¯¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¡¢¡ÈÃ¯¤Î¿´¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤Åê¹Æ¡É¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¼«¿È¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ì°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÈ¿¾Ê¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¥²ー¥à¤äARÂÎ¸³¡¢Åê¹Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Ï¢Æ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö´ë²è¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤É½¸½¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Äー¥ë³«È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë²è¡¦Àß·×¡¦¼ÂÁõ¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ½¸½¤¬¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¹©É×¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¶¦´¶¤òÀ¸¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢¾ï¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½²æ¡¹¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SNS¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËÜ¼Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖSNS¸¦µæ½ê¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¿ôÃÍ¤ò¤¿¤ÀÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤ËÆÏ¤¯¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤ò¡¢¥Çー¥¿¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÈÇ®¡É¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
±ê¾å¤»¤º¤ËµÄÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹½Â¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÅÁ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¡É¤È¤Ï¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¸¦µæ½ê¤Ï¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¤ÎÈ¯¿®¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÄó°Æ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ÊÄ¤¸¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎÏ¤¬¡¢¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¤Ê¤«¤Ç»¨¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ºÆ¸½À¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÍðÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸¦µæ½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿®Íê¤òÀ¸¤àÈ¯¿®¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤äºÇÅ¬²½¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢SNS¸¦µæ½ê¤Ï»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/19448/table/230_1_75c537e657972c98aff37f4eb8a1c0b1.jpg?v=202508281056 ]
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë Smart Smile Share¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤Î¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://www.smartshare.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È: https://www.ownly.jp/