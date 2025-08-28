±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤äµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡¢¥Þ¥ä¡¦¥Ðー¥À¥Þ¥ó¤Î¿·´©¡Ø±Ñ¸ì¤Î»Å»ö¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¡¢8·î28Æü´©¹Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ¿ÌÀ¡Ë¤è¤ê¡¢¿·´©¡Ø±Ñ¸ì¤Î»Å»ö¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ø±Ñ¸ì¤Î»Å»ö¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù½ñ±Æ
ËÜ½ñ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤Î¼ÂÁ©½ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥áー¥ë¤ÎÊÖ¿®¤òÃúÇ«¤ËºÅÂ¥¤·¤¿¤¤¡×
¡ÖÁê¼ê¤Î´Ö°ã¤¤¤äÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö²ñµÄ¤¬Äê¹ï¤Ë½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©¡×
―±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢42¸Ä¤Îµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡¢¥Þ¥ä¡¦¥Ðー¥À¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤È¤¤ä±Ñ¸ì¤Ç¥áー¥ë¤ò½ñ¤¯¤È¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤äÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤äÂÖÅÙ¤ÎÅ¬ÀÚ¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Çº¤¤é¤Ê¤¤±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø±Ñ¸ì¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¡Ê¥Þ¥ä¡¦¥Ðー¥À¥Þ¥óÃø¡¿¥¢¥ë¥¯´©¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ¹¡Û
1. ¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥Þ¥ä¡¦¥Ðー¥À¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬²óÅú ¢ª
º£Æü¤«¤é¿¦¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥Í¤·¤ÆÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¡¢ÇÛÎ¸¤Î¤¢¤ë±ÑÊ¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ÃúÇ«¤µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä»È¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â²òÀâ ¢ª
±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹Áê¼ê¤ä¥áー¥ë¤òÁ÷¤ëÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤¬Êú¤¯¥ê¥¢¥ë¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë ¢ª
ËÜ½ñ¤ÎQ&A¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î±Ñ»ú¿·Ê¹¡ÖThe Japan Times Alpha¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹
±Ñ¸ì¤Î¹¥É¾Ï¢ºÜ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤ËÅú¤¨
¤Þ¤¹¡£¡¡
4. ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌòÎ©¤Ä¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ ¢ª
º¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ä¸À¤¤¤Å¤é¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨
¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä¡¡
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û±Ñ¸ì¤Î»Å»ö¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éÆÉ¤àËÜ
¡ÚURL¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4757442912
¡Ú²Á³Ê¡Û1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛB6È½¡¢208¥Úー¥¸
¡ÚÉÕÂ°¾¦ÉÊ¡Û¥À¥¦¥ó¥íー¥É²»À¼¡¡ Ìó45Ê¬¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
¡ÚISBN¥³ー¥É¡Û978-4-7574-4291-7
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û¥Þ¥ä¡¦¥Ðー¥À¥Þ¥ó¡ÊMaya Vardaman¡Ë
ÀçÂæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³ØÂ´¶È¡£¥Ï¥ï¥¤Âç³ØÎ±³Ø¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢°å³Ø±Ñ¸ì¤Ë·È¤ï¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø±Ñ¸ì¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥¯¡Ë¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤Î¤ª¼êËÜ ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡Ö·É¸ì¡×½¸¡Ù¡Ø±Ñ¸ì¤Îµ¤ÇÛ¤ê ¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡Ö¥Þ¥Êー¡×¤È¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø³°»ñ·Ï1Ç¯ÌÜ¤Î¤¿¤á¤Î±Ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£