¥¯¥é¥¦¥ÉAIÊ¸½ñ´ÉÍý¡ÖOPTiM Ê¸½ñ´ÉÍý¡×¤ËÉ½¹àÌÜÃê½Ðµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
～É½·Á¼°¥Çー¥¿¤Î¼êÆþÎÏ¡¦Å¾µ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òºï¸º～
AI¡¦IoT¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æ¥£¥à¡Ê°Ê²¼ ¥ª¥×¥Æ¥£¥à¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉAIÊ¸½ñ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖOPTiM Ê¸½ñ´ÉÍý¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÉ½Ãê½Ðµ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤êÉ½¤ò´Þ¤àÊ¸½ñ¤ò²òÀÏ¤·¡¢ÀÁµá½ñ¡¦¸«ÀÑ½ñ¤Ê¤É¤ÎÌÀºÙ¾ðÊó¤ò1¹Ô¤´¤È¤Ë¼«Æ°Ãê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ãê½Ð¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤Ï¥³¥Ôー¤Ë²Ã¤¨CSV·Á¼°¤Ç°ì³ç½ÐÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸«ÀÑ½ñ¤äÈ¯Ãí½ñ¤ÎÌÀºÙ¾ðÊó¤òÈ¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼êÆ°ÆþÎÏ¤¹¤ëºî¶È¤ä¡¢ÀÁµá½ñ¤ÎÌÀºÙ¾ðÊó¤ò¾Ã¹þÍÑ¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÅ¾µ¤¹¤ëºî¶È¤Ê¤É¡¢É½¤ò´Þ¤àÊ¸½ñ¤Î¼êÆþÎÏ¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¤òºï¸º¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖOPTiM Ê¸½ñ´ÉÍý¡×¤È¤Ï
¡ÖOPTiM Ê¸½ñ´ÉÍý¡×¤Ï¡¢½ñ¼°¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÊ¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ê¸½ñÊÝ´É¡¦»²¾È±¿ÍÑ¤ò´ÊÃ±¤Ë³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÊÝ´É¥Ëー¥º¤Î¤¢¤ë¼èÄùÌò²ñµÄ»öÏ¿¤ä´ÆººÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¤ÎË¡ÄêÊ¸½ñ¤«¤é¡¢´ë¶È¤´¤È¤ËÆÃ¿§¤¬¤¢¤ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤âÂ¿ÍÍ¤ÊãÈµÄ½ñ¡¢»ÅÍÍ½ñ¡¢Êó¹ð½ñ¡¢µÄ»öÏ¿¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑ½ñÎà¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÊÝ´É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¡¢±Ä¶È¡¢µ»½Ñ¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤ÉÉôÌç¤òÌä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ëÊý¤ËÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖOPTiM Ê¸½ñ´ÉÍý¡×¤ÎÆÃÄ¹
Ë¡ÄêÊ¸½ñ¤«¤éÀìÍÑ½ñÎà¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ïÊÌ¤ÎÊ¸½ñ¤òAI¤Ç´ÊÃ±¤Ë´ÉÍý²ÄÇ½
ãÈµÄ½ñ¡¦Êó¹ð½ñ¡¦¿½ÀÁ½ñ¤Ê¤É¤¢¤é¤«¤¸¤áÊ¸½ñÊ¬Îà¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥ÈÉÔÌä¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸½ñ¤òÊÝ´É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¤¬Ê¬ÎàÊÌ¤Ë¼«Æ°»ÅÊ¬¤±¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¼êÆ°¤ÇÊ¬Îà¤òÁªÂò¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÍÆÎÌ1TB¤ÈËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤¬ÊÝ´É¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¡£1¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¢¤¿¤êºÇÂç5GB¤Þ¤Ç¤ÎÍÆÎÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë½ñÎà¤ÎÊÝ´É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ê¸½ñ¤´¤È¤ËÀßÄê¤·¤¿Ç¤°Õ¤Î¹àÌÜ¤òAI¤¬¼«Æ°Ãê½Ð
Ê¸½ñ¤ÎÊ¬Îà¤´¤È¤Ë´ÉÍý¹àÌÜ¤Î¡Ö¹àÌÜÌ¾¡×¡Ö·Á¼°¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤«¤é¼«Æ°¤Ç¾ðÊó¤òÃê½Ð¤·¡¢´ÉÍýÂæÄ¢¤òºîÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãê½Ð¹àÌÜ¤Ï¥æー¥¶ー¼«¿È¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÈ¼«¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀìÍÑ¤Î²òÀÏÊýË¡¤òºîÀ®¤·¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿AI²òÀÏ¡¦´ÉÍýÂæÄ¢¤ÎºîÀ®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖAI²òÀÏÍÑÆÉ¤ß¼è¤ê»Ø¼¨¡×¤òµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãê½Ð¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÈÏ°Ï¤ä¾ò·ï¤òºÙ¤«¤¯»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´Ê¸¸¡º÷¤ÇÃµ¤·¤¿¤¤Ê¸½ñ¤ò¤¹¤°¤Ë»²¾È²ÄÇ½
Á´Ê¸¸¡º÷µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¤°Õ¤ÎÊ¸¸À¤òËÄÂç¤ÊÅÐÏ¿Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥Çー¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥íー¥É»þ¤ËÁ´Ê¸AI-OCR½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Ê¸½ñ¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈËä¤á¹þ¤ß¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Á´¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´Ê¸¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖOPTiM Ê¸½ñ´ÉÍý¡×À½ÉÊ¾ðÊó
¡ÖOPTiM Ê¸½ñ´ÉÍý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.optim.co.jp/document/
¡Ú¥ª¥×¥Æ¥£¥à¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥ë»ö¶È¤È¤Ï¡Û
～Optimal¡Ú·Á¡ÛºÇÅ¬¤Ê¡¢ºÇÁ±¤Î¡¢ºÇ¤âÍÍø¤Ê～
µÞÂ®¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥æー¥¶ーÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½¾õ¤Î¥Í¥Ã¥È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë²÷Å¬¤Ç¡¢Â©¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë»È¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥ë»ö¶È¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥Æ¥£¥àÆÈ¼«¤ÎºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡§ ¡¡https://www.optim.co.jp/services
Facebook¥Úー¥¸¡§ ¡¡https://www.facebook.com/optimjpn
X¥Úー¥¸¡§ ¡¡https://x.com/optim_jpn
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æ¥£¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æ¥£¥à
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3694
OPTiM TOKYO¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡Ë¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2ÈÖ20¹æ ¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 18³¬
OPTiM SAGA¡Êº´²ìËÜÅ¹¡Ë¡§º´²ì¸©º´²ì»ÔËÜ¾±Ä®1 ¥ª¥×¥Æ¥£¥à¡¦¥Ø¥Ã¥É¥¯¥©ー¥¿ー¥Ó¥ë
OPTiM KOBE¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¾®ÌîÊÁÄÌ7ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ ÆüËÜÀ¸Ì¿»°µÜ±ØÁ°¥Ó¥ë11³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§¿ûÃ« ½ÓÆó
¼çÍ×³ô¼ç¡§
¿ûÃ« ½ÓÆó
NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2000Ç¯6·î
»ñËÜ¶â¡§445É´Ëü±ß
¼çÍ×¼è°úÀè¡§
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÄÍ¾¦²ñ¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®¾¾À½ºî½ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤É¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥ë¡Ë»ö¶È
¡ÊIoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ê¥âー¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡ÚCopyright¡¦¾¦É¸¡Û
¢¨ µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎÁ¶â¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æ¥£¥à¡¡¹ÊóÃ´Åö
TEL: 050-1746-3938 FAX: 03-6435-8560
E-Mail : press@optim.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
OPTiM Ê¸½ñ´ÉÍý ¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸
https://www.optim.co.jp/document/
