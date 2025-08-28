Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÈ¯¤Î±§Ãè¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½
2025Ç¯8·î20Æü(¿å)～22Æü(¶â)¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖÂè9²ó ¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTokyo International Conference on African Development¡¢TICAD9¡Ë¡×¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½éÅù¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè¶µ°é¤Î²ÄÇ½À～ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ®²Ì¤è¤ê¡×¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥êー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÅÏîµ¸°ì¤ÈÉð°æ°¡¼ù¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TICAD9¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³Æ¼ï¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯¡¢Æü¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«´Ø·¸¤Î¶¯²½¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¿Ê¤á¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡ÖTICAD¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ø¤ÎÍ±×¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¤ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³Ø¹»Ë¡¿Í¿ÀÀÐ¹â¸¶³Ø±à ¿ÀÀÐ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢JINIS¡Ë¡¢¹ñÏ¢±§ÃèÉô¡Ê°Ê²¼¡¢UNOOSA¡Ë¤È¤È¤â¤ËJICA ÀÄÇ¯³¤³°¶¨ÎÏÂâ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¥ë¥ï¥ó¥À¡¢¥±¥Ë¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö±§Ãè¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¼ø¶È¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÅ¸Ë¾¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â±§Ãè¶µ°é¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯6·î¤Ë¥ë¥ï¥ó¥À¤È¥±¥Ë¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»Ò¤É¤â±§Ãè¶µ°é¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¼ø¶È¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»²²Ã·¿¼ø¶È¤¬Á´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ·Ï¤äÀ±¤ÎÀâÌÀ¡¢ÃÏµå¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤Î±§Ãè¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤äÃµººµ»½Ñ¡¢±§Ãè´ØÏ¢¿¦¶È¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿¶µºà¤òÍÑ¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±§Ãè²Ê³Ø¤ä±§Ãèµ»½Ñ¤Ø¤Î¶½Ì£´µ¯¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò»è¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒºÇ¹â²Ê³ØÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCSO¡Ë Ê¼Æ¬Î¶¼ùÇî»Î¤¬JINIS¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¸þ¤±¤¿±§Ãè¶µ°é¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»Á´³ØÇ¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±§Ãè¤ÎÁÔÂç¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¼±¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÂ¥¤¹¼Áµ¿±þÅú¥³ー¥Êー¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÀÐ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¡ÊJINIS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¹Åç¸©¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ½é¤ÎÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬Ç§Äê¤¹¤ëÁ´ÎÀÀ©¾®³Ø¹»¡£¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡ÊIPC¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢IPC¤¬Äê¤á¤ë¾®³ØÀ¸¸þ¤±²Ê³Øµ»½Ñ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊSpace Scientists¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿±§ÃèÊ¬Ìî¤òÆüËÜ¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×¹à¤ÈÅý¹ç¤·¤¿STEM¶µ°é¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÏJINIS¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢±§Ãè¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¦Æ±´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¼ø¶È¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÈ¯É½¤òÄÌ¤¸¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¼ø¶È¤Ç¤â±§ÃèÊ¬Ìî¤Ø¤Î´Ø¿´¤äÍý²ò¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢UNOOSA¤¬¡ÖSpace4SDGs¡ÊSDGsÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Î±§ÃèÍøÍÑ¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¼çÆ³¤¹¤ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¶µ°é¤ÎÂ¥¿Ê¤ª¤è¤Ó±§ÃèÊ¬Ìî¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë±§Ãè¶µ°é¹½ÁÛ¼Â¸½¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè¤ä»Ò¶¡¶µ°é¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ëÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¿ÀÀÐ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë JINIS¶µÆ¬ ÃæÅç¤Á¤µ¤È»á¤Î¥¹¥Ôー¥Á¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¡¦¥¥¬¥ê¤Î¸½ÃÏ¹» Lycee de Kigali¹»Ä¹ Brother Jean Mfurayase»á¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ°é¸½¾ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JINIS ¶µÆ¬ ÃæÅç¤Á¤µ¤È»á
¹ñÏ¢±§ÃèÉô¡ÊUNOOSA¡Ë ¹â¸«½ãÊ¿»á
¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¡¡¥×¥é¥Í¥¿¥êー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡ÅÏîµ¸°ì
¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¡¡Éð°æ°¡¼ù
Åö¼Ò¤«¤é¤ÏÅÏîµ¤ÈÉð°æ¤¬¶¦Æ±¤Ç¡Ö±§Ãè²Ê³Ø¤ÎÌ¤Íè¤È²ÄÇ½À¡×¤äº£¸å¤Î±§Ãè»ö¶È¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢UNOOSA ¹â¸«½ãÊ¿»á¤«¤é¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¼ø¶È¤ÎÄêÎÌÅª¡¦ÄêÀÅªÉ¾²Á¤ª¤è¤Ó±§Ãè¶µ°é¤ÎÉ¬Í×À¤Î²òÀâ¡¢JINIS ÃæÅç»á¤«¤é¤Ï¿ÀÀÐ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Î¼ø¶ÈÀß·×¤äÆüËÜ¤Ç¤Î¶µ°é¼ÂÁ©¤Î¾Ò²ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÆâ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿JINISÀ¸¤Ë¤è¤ë³Ø½¬À®²Ì¤ÎÈ¯É½¤â¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê±§Ãè¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅªÀ®²Ì¤ÎÀÜÂ³¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¸«¤ëÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÈ¯Å¸¤È¤Ï¡©¡× ¤ò¼çÂê¤Ë¡¢±§Ãè¶µ°é¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¼ø¶È¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢±§Ãè¶µ°é¤ò¤¤¤«¤ËÀ©ÅÙ²½¤·¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Î¤â¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°éµ¡´Ø¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¡¦Ì±´Ö´ë¶È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é°Õ¸«¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÊý¸þÀ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TICAD9¤Î³«ºÅ¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö³×¿·Åª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Î¶¦ÁÏ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¶¦¤Ë¡×¤Ë±è¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢TICAD9¤Ë¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ä¼ã¼Ô¡¦½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¡¢ÃÏ°èÅý¹ç¡¦Ï¢·ëÀ¤È¤¤¤Ã¤¿²£ÃÇÅª²ÝÂê¤ò·Ç¤²¤¿¡Ö²£ÉÍÀë¸À¡×¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬±§Ãè³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶µ°é³èÆ°¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÃÏ°è¤Ç¤Î¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¤È±§Ãè¶µ°é¤ÎÉáµÚ¡¦È¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§2025Ç¯8·î20Æü(¿å)～22Æü(¶â)³«ºÅ¡¡Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë
- ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×¡§2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～11:30³«ºÅ
¡Ö½éÅù¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè¶µ°é¤Î²ÄÇ½À～ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀ®²Ì¤è¤ê¡×
- ²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ Å¸¼¨¥Ûー¥ëD
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§ https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100883685.pdf
- ÅÐÃÅ¼Ô¡§
- - ¹ñÏ¢±§ÃèÉô¡ÊUNOOSA¡Ë¹â¸«½ãÊ¿»á
- - JINIS ¶µÆ¬ ÃæÅç¤Á¤µ¤È»á
- - JINIS À¸ÅÌ
- - ¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿ ¥×¥é¥Í¥¿¥êー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÅÏîµ¸°ì
- - ¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿ Éð°æ°¡¼ù
´ØÏ¢¾ðÊó
- 2025Ç¯4·î¤ËJINIS¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§
CSOÊ¼Æ¬¤¬¿ÀÀÐ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Æ±§Ãè¶µ°é¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿https://spacedata.jp/news/202504_JINIS
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¤òÃ¯¤â¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢±§Ãè¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»º¶È¤ä¼Ò²ñ´ðÈ×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¡¦±§Ãè´Ä¶¤òÀºÌ©¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢±§Ãè¤«¤éÅÔ»Ô³«È¯¡¢ËÉºÒ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Þ¤Ç¡¢¼¡¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±§Ãè¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î±¿ÍÑ´ðÈ×³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±§Ãè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖNEWS¡×¤Ë¤ÆºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÈ¯É½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï https://spacedata.jp/news ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§º´Æ£ ¹ÒÍÛ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç 1-17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー 15³¬
»ñËÜ¶â¡¡¡§15²¯1300Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±§Ãè³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÅê»ñ¤È¸¦µæ
HP ¡¡¡¡¡§https://spacedata.jp
NEWS¡¡¡§https://spacedata.jp/news
X ¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/spacedatainc
Linkedin¡§https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²¼µ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://spacedata.jp/contact