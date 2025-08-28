¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥³ー¥È´Ý¤ÎÆâ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¡×¡È¸½Âå¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÉã¡É¥ªー¥®¥å¥¹¥È¡¦¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨¤ËÊû¤°¡¢°ìÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥³ー¥¹¡Ö¥¨¥Ô¥¥å¥í¥¹¤ÎÈÕ»Á²ñ¡×
ÆüÄø ¡§ 2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë ¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ ÌÀ¼£À¸Ì¿´Û ÃÏ²¼£±³¬
Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤Æ¡¢Áñ¸·¤Ê·úÃÛ¤ò¸Ø¤ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÌÀ¼£À¸Ì¿´Û¡×¡£¤½¤ÎÃÏ²¼£±³¬¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥³ー¥È´Ý¤ÎÆâ¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢19À¤µª¸å¤«¤é20À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿°ÎÂç¤ÊÎÁÍý¿Í¥ªー¥®¥å¥¹¥È¡¦¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê10·î28Æü¡Ë¤ò½Ë¤¤¡¢¤½¤ÎÅöÆü¤È¤Ê¤ë10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¨¥Ô¥¥å¥í¥¹¤ÎÈÕ»Á²ñ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥®¥å¥¹¥È¡¦¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨¤Ï¡¢19À¤µª¸åÈ¾¤«¤é20À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿°ÎÂç¤ÊÎÁÍý¿Í¡£10·î28Æü¤Ï¡¢¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËèÇ¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡Ö¥¨¥Ô¥¥å¥í¥¹¤ÎÈÕ»Á²ñ¡×¤È¤¤¤¦ºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¡¢¸½Âå¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¥§¥Õ¡¦¶ÀÃÒ¹Ô¤Î¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®¾ò¤ò¼´¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÂåÉ½¥á¥Ë¥åー¤ò¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤«¤éºÆ²ò¼á¤·¡¢ËèÇ¯¡Ö¥¨¥Ô¥¥å¥í¥¹¤ÎÈÕ»Á²ñ¡×¥³ー¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÎò»Ë¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ë¾å¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～¥ªー¥®¥å¥¹¥È¡¦¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨～
¥â¥ó¥Æ¡¦¥«¥ë¥í¤Î¥°¥é¥ó¥È¥Æ¥ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥µ¥ô¥©¥¤¥Û¥Æ¥ë¡¢¥«ー¥ë¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÁÍýÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢1898Ç¯¤è¤ê¥Ñ¥ê¤Î¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¹¾ì¤Ë¤¢¤ë¥ª¥Æ¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ 1903Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥ë¡¦¥®¥Ã¥É¡¦¥¥å¥ê¥Íー¥ë¡×¤ò´©¹Ô¡£
¸½Âå¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¤³¤Î½ñ¤Ë¤Ï¡¢5,000°Ê¾å¤ÎÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥³ー¥È´Ý¤ÎÆâ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¡×
¥¨¥Ô¥¥å¥í¥¹¤ÎÈÕ»Á²ñ¥³ー¥¹ Äó¶¡³µÍ×
¡¡
¡þÄó¶¡Æü»þ¡§
¡¡2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë ¥Ç¥£¥Êー 18¡§00～22¡§00¡Ê20¡§00 LO¡Ë
¡þ ÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦ ¥¢¥ß¥åー¥º
¡¡¡¦ ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥Æ¥êー¥Ì ¥µ¥é¥À¥ê¥Ã¥·¥å
¡¡¡¦ ¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë
¡¡¡¦ ÀåÊ¿ÌÜ¤Î¥Ü¥ó¡¦¥Õ¥¡¥à
¡¡¡¦ ¥Õ¥é¥ó¥¹¥·¥¹¥È¥í¥ó»ÆÍÓ ¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤
¡¡¡¦ ¹âÃÎÅÄÌî²°±öÆóÏº¤Î±ö¥¢¥¤¥¹
¡¡¡¦ ¥Ôー¥Á¡¦¥á¥ë¥Ð
¡þ ²Á³Ê¡§
¡¡19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
¡¡¢¨ÅöÆü¤ÏÅö¥³ー¥¹¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ Å¹ÊÞ¡§
¡¡¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥³ー¥È´Ý¤ÎÆâ¡×Æâ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¡×¡¡
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-1-1 ÌÀ¼£À¸Ì¿´Û B1F¡¡Tel.03-3213-1711
¡þ ¸ø¼°HP¡§
¡¡http://www.century-court.com
¡¡
¢£¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥³ー¥È´Ý¤ÎÆâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡
1934Ç¯¤Ë½×¹©¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ¤Î·ãÆ°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÌÀ¼£À¸Ì¿´Û¡×¡£¡Ø¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥³ー¥È´Ý¤ÎÆâ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ²¼£±³¬¡¢400ÄÚ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£1976Ç¯¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ËÁÏ¶È¡¢2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¡£Ê£¹ç°û¿©»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥í¥¼¥Ã¥È¡×¡¢ÏÂ¿©¡ÖÆó½½»ÍÀáµ¨ ºó -SAKU-¡×¡¢¥Ðー¡Ö¥Þー¥Ö¥ë¡×¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¥ëー¥à¡Ö¥¢¥«¥ó¥µ¥¹¡×¤ÎÂ¾¡¢²ñ°÷À©¥¯¥é¥Ö¡Ê²ñ°÷ÀìÍÑ»ÜÀß¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¶À ÃÒ¹Ô¥·¥§¥Õ¤¬ÎÁÍý¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥í¥¼¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍý13,200±ß～¡¢Å´ÈÄ»ÜÀß¤âÊ»Àß¡ÊÅ´ÈÄ¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥Æー¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍý19,800±ß～¡Ë¡£ÇöµÁÄçÎÁÍýÄ¹¤¬ÎÁÍý¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖÆó½½»ÍÀáµ¨ ºó¡×¤Ï¤ªÇ¤¤»¥³ー¥¹16,500±ß¤Î¤ß¡¢Æó½µËè¤Ë¸¥Î©¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¸¥Î©¤Ë¤è¤ê¶â³Û¤¬ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹)
²ñ°÷À©¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Ìó1,500Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬½êÂ°¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï²ñ°÷ÀìÍÑ»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¡Ø¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥³ー¥È´Ý¤ÎÆâ¡ÙµÚ¤ÓÄó·È¥ì¥¹¥È¥é¥ó6Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÍ¥ÂÔÍøÍÑ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¢£ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¡×¥·¥§¥Õ¡¦¶À ÃÒ¹Ô
¡¡
1990Ç¯¤ËÅÏ²¤¤·¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤ò²ó¤ê¡¢ÎÁÍý¤Î½¤¶È¤òÀÑ¤à¡£
¥Ù¥ë¥®ー¤Ç¤Ï»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ë¥Îー¡×¤Ë¶ÐÌ³¡£
1992Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥³ー¥ÈÄ´ÍýÉô¤Ø¡£2001Ç¯¡¢ÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢À¸»º¤Î¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ÓÀ¸»º¼Ô¤È¸òÎ®¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¿©ºà¤òÁª¤Ö¼èÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢À¸»º²áÄø¤Î¹©É×¤ä¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿©ºà¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ËÄ´Íý¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒWDI JAPAN ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Ã´Åö¡§ÂçÎÓ¡¡ohbayashi@wdi.co.jp
¢©106-8522 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ5-5-1 ¥í¥¢¥Ó¥ë9³¬¡¡TEL¡§03-3470-5307
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI ¹Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.wdi.co.jp/contact/press
