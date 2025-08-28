¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRICOH Digital Signage AI²»À¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
～¾®Çä¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¡¦¹âÉÊ¼Á²½～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Âç»³ ¹¸¡Ë¤È¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³Þ°æ Å°¡Ë¤Ï¡¢¡ÖRICOH Digital Signage AI²»À¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤ò2025Ç¯9·î1Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖRICOH Digital Signage AI²»À¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò²ð¤·¡¢AI¤¬¥æー¥¶ー¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿AI¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢AI¤¬»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¢¤ë²óÅú¥ê¥¹¥È¤«¤é¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤òÃê½Ð¤·¡¢²»À¼¤È¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¥æー¥¶ー¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥¤¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖVOYT CONNECT¡×¤È¤ÎÏ¢·È*¤Ë¤è¤ê¡¢²óÅú¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ÁÌä¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥«¥à·ÐÍ³¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
*ÊÌÅÓ·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Çä¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤ÎÀÜµÒ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÜµÒÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤À§Àµ¤äÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖRICOH Digital Signage AI²»À¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¼ÁÌä¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²óÅú¤È¿Í¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÂÐ±þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÁÌä¤Ø¤ÎÂÐ±þÉé²Ù·Ú¸º¤ÈÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRICOH Digital Signage AI²»À¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×³µÍ×
¡ÖRICOH Digital Signage AI²»À¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì
¡¦¸½¾ì¤Î¾Ê¿Í²½
»ÜÀß¤Î¾ì½ê°ÆÆâ¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÎÁ¶â¡¦¼êÂ³¤ÊýË¡¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÀÜµÒ¶È¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤òAI¤¬³Ø½¬¤·¡¢²»À¼¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¢²èÁü¤Ç²óÅú¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¾Ê¿Í²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶µ°é¥³¥¹¥È¤Îºï¸º
½¾Íè¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¼ÁÌä¤òAI¤¬ÂåÂØ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¶µ°é¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¿¸À¸ìÂÐ±þ
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤êÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊAI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ê¿Í²½¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñÏÃ¥í¥°¤Î³èÍÑ
ÍøÍÑ¥í¥°¡Ê¼ÁÌä¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¼ÁÌä¡¢²óÅú¡¢³Ø½¬¥Çー¥¿¤«¤é²óÅú¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«Åù¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ÎÇÄ°®¤ä¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖVOYT CONNECT¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥«¥à³èÍÑ
¥Ü¥¤¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖVOYT CONNECT¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥«¥à·ÐÍ³¤Ç¤Î²»À¼ÄÌ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½µ¡Ç½¡¢Â¿¿Í¿ôÄÌÏÃµ¡Ç½¡¢Æ±»þÄÌÌõµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨ÊÌÅÓ·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Ç¡ÖRICOH Digital Signage AI²»À¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ÈAI¤¬¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¤òÃª²·¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¡¢Well-being¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡öVOYT¤ª¤è¤ÓVOYT¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
|¡¡¥ê¥³ー¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡|
¥ê¥³ー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢°õºþ¤ª¤è¤Ó²èÁü¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÀ¤³¦Ìó200¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯3·î´ü¥°¥ëー¥×Ï¢·ëÇä¾å¹â2Ãû5,278²¯±ß¡Ë¡£
¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´¿¤Ó¤ò¡¡ÁÏ¶È°ÊÍè85Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¡¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤ò»Ù¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.ricoh.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô ¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×
E-mail¡§zjc_rjccd@jp.ricoh.com
¤ªµÒÍÍ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡https://www.secure.rc-club.ricoh.co.jp/vc_mitsumori_ds_form
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
RICOH Digital Signage AI²»À¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.ricoh.co.jp/special/signage-ai-voice-concierge
RICOH Digital Signage AI²»À¼¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-digital-signage/point#signage-ai-voice-concierge
