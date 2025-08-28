¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ー¥³ー¥Òー½é¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥Òー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡ØPREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ù
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó
¥ー¥³ー¥Òー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ¡¡Íµ¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥Òー¤ÎÈÎÇä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡ØPREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSEÀ¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ù¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤ò¡¢9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¹²¹½ÏÀ®®àÝàê¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤äÅ¹ÊÞ¥í¥´¤òÉÕ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£¤Ê¤ª¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥³ー¥Òー¤ÏÅ¹Æâ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖDI CLASSE BAR¡×¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡Å¹ÊÞ³°´Ñ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´
¡¡
¡ØPREMIUM COFFEE BEANS DI CLASSE À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎÎÌ¤êÇä¤ê¤äÊªÈÎ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¥°¥ìー¥É¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¾å¼Á¤Ê¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡ÖDI CLASSE¡×¤òºÎÍÑ¡£Å¹Æâ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§»È¤¤¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¡¢¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥Òー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥Ö¥ëー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óNo,1 ¥¯¥é¥¤¥¹¥Çー¥ë ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤ä¡ÖÆ±¡¡¥Ö¥ë¥Ü¥ó ¥í¥ó¥°¥Ù¥êー¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Ê¥Þ ¥¢¥¦¥í¥Þー¥ë ¥²¥¤¥·¥ã ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¡Ê¢¨¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Æ±Å¹¸ÂÄê¤Î¡ÖÉ¹²¹½ÏÀ®®àÝàê¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó6¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥³ー¥Òー¤ÏÅ¹Æâ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖDI CLASSE BAR¡×¤Ë¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥¤ß¤ä¥³ー¥Òー¥é¥¤¥Õ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ºÇÅ¬¤Ê¥³ー¥Òー¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥Òー¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
①¡ÖÉ¹²¹½ÏÀ®®àÝàê¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯
Æ±Å¹½ÐÅ¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÉ¹²¹½ÏÀ®®àÝàê¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó6¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³«È¯¡£Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Û¥Ã¥Ñー·¿½º´ï¤Ë¤Æ¾¯ÎÌ¡ÊÌó40£çÄøÅÙ¡Ë¤«¤é¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÉ¹²¹½ÏÀ®®àÝàê¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
②¾å¼Á¤Ê¥³ー¥Òー¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥Ã¥º
Å¹ÊÞ¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¡×¤Î2ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹õ¿§¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹âµé´¶¤ò±é½Ð¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ïº£¸å¤â½ç¼¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¾å¼Á¤Ê¥³ー¥Òー¥¿¥¤¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ー¥³ー¥ÒーÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×½é¤È¤Ê¤ë¡ÖDI CLASSE BAR¡×¤¬¥ªー¥×¥ó
Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤ÏÅ¹Æâ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖDI CLASSE BAR¡×¤Ë¤ÆÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤ÏÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤éÃê½Ð¤·¡¢Æ«´ïÀ½¤Î¥«¥Ã¥×¤Ë¤ÆÄó¶¡¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡ÖBAR¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³ー¥Òー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï°ìÇÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³ー¥Òー¤òÅ¹ÊÞ¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥êー¥ÖÉÕ¤Î»æ¥«¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖDI CLASSE BAR¡×ÈÎÇä¥á¥Ë¥åーÎã
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤âÄó¶¡²ÄÇ½¡Ë¡Û
¥Ö¥ëー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óNo,1 ¥¯¥é¥¤¥¹¥Çー¥ë ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë
¥Ö¥ëー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óNo,1 ¥Ö¥ë¥Ü¥ó ¥í¥ó¥°¥Ù¥êー
¥Ñ¥Ê¥Þ ¥¢¥¦¥í¥Þー¥ë ¥²¥¤¥·¥ã ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥È ¡¡¡¡³Æ300±ß～
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
https://digitalpr.jp/table_img/2715/116712/116712_web_1.png
¥ー¥³ー¥Òー¤Ï¡¢¡ØàÝàê¤ÈKISSA ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³ー¥ÒーÀ¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ー¥³ー¥Òー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¥Áー¥à¡¡Ã´Åö¡¡²¬ÅÄ¡¦±Êºä
TEL¡¡03-5400-3069¡¿Email¡¡key1@keycoffee.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250828_2
¥ー¥³ー¥ÒーÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥× Å¹ÊÞ¾ðÊó
https://www.keycoffee.co.jp/store/direct/
