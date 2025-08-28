³ô¼°²ñ¼ÒKINS¡¢ICC¥µ¥ß¥Ã¥È KYOTO 2025¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó & ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒKINS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼Àî ¾÷¡¢°Ê²¼¡ÈKINS¡É¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖIndustry Co-Creation¡ÊICC¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È KYOTO 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¸³·¿¤Î¿³ºº¡¦É½¾´¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó & ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ªー¥à¸¦µæ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿KINS¤ÎÃËÀ¸þ¤±¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖKINS PRIME¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¡ºº¡¦¥Çー¥¿²òÀÏ¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÅù¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤òÅý¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎ ICC KYOTO 2025 ¥Ç¥¶¥¤¥ó & ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï¡©
ICC¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¡¢¤È¤â¤Ë»º¶È¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢ICC¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¤Î¿³ºº¡¦É½¾´¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤ä¿³ºº°÷¤¬½ÐÅ¸´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¡¢
- ³×¿·À¡Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë
- ÁÛ¤¤¤Ø¤Î¶¦´¶
- ¿¦¿Íµ»¡Ê¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¡Ë
- »Ô¾ìÀ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë
- ¼Ò²ñÀ¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë
¤Î5¹àÌÜ¤ÇÉ¾²Á¡¦ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿¨¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢É¾²Á¤¹¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤«¤é³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¼õ¾ÞÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
KINS¤Ï¼¡À¤ÂåÄ²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¤È¥Çー¥¿²òÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÈ¼«È¯¹ÚÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ÃËÀ¸þ¤±¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëKINS PRIME¤òÃæ¿´¤Ë¸¡ºº¡ß²ðÆþ¤Î¡ÈÂÎ¸³Å¸¼¨¡É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
◼︎ ÂåÉ½¼Ô¤Î³µÍ×
»áÌ¾¡§²¼Àî ¾÷¡Ê¤·¤â¤«¤ï ¤æ¤¿¤«¡Ë
Ìò¿¦¡§³ô¼°²ñ¼ÒKINS ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÊÍ×Ìó¡Ë¡§Á°¿¦¤Ë¤ÆÅÔÆâ°åÎÅË¡¿Í¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯·Ð±Ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2,500Ì¾°Ê¾å¤ÎËýÀ¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬ËÜ¼£ÎÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À¸³è½¬´·²þÁ±»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£°åÎÅË¡¿Í»þÂå¤ÎÆüËÜºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¼Ô¥Áー¥à¤È¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ªー¥à¸¦µæ¤ä¡¢¶Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÂÎ¼Á¤¬²þÁ±¤·¤¿¸¶ÂÎ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶Ý¤Ë¤è¤ëËýÀ¼À´µ/¾É¾õ¤Îº¬ËÜ¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¡¢2018Ç¯12·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒKINS¤òÁÏÎ©¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§¡ÈÂÎ¸³¡É¤³¤½¡¢¶Ý¥±¥¢¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÃ»¤ÇÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£ICC¤Î¾ì¤ÇKINS PRIME¤Î¸¡ºº¡¦²òÀÏ¡¦²ðÆþ¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤·ò¹¯ÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢»º¶È¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
◼︎ KINS PRIME¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KINS PRIME¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤¨¤ë¡¿¤ï¤«¤ë¡¿¤«¤ï¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼¡À¤ÂåÄ²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¤È¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Çー¥¿²òÀÏ¡¢ÆÈ¼«½èÊý¡ÊÈ¯¹Ú¹âÎï¿Í»²¤ä¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹Åù¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÂÎ¸³¡¦¸¡ºº¡¦²ðÆþ¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿Â¿Ë»¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¤Î¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¼ÔÁØ¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢ºÆ¸½À¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¡ÊPRIME¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡§ºßÂð¤Ç´°·ë¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÄ²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº / ÆÈ¼«È¯¹ÚÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È
- ¥íー¥ó¥Á·×²è¡§2025Ç¯9·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡¢2025Ç¯10·î¤ËÆüËÜ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÆ±»þ¥ê¥êー¥¹Í½Äê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://prime.yourkins.com/¡Ë¤è¤ê»öÁ°¤ÎLINEÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
◼︎ KINS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒKINS¤Ï¡¢¡Ø¶Ý¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤òËýÀ¼À´µ¤ä¾É¾õ¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ªー¥àÆÃ²½¤Î¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÀìÌçÀ¤ÈB2C¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ¾Êý¤ÎÀìÌçÀ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢Îß·×12Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥æー¥¶ー¤òÊú¤¨¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¡Ê½÷À¡¦ÃËÀÂÐ¾Ý¡Ë¡¢¶Ý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëËýÀ¼À´µ¤äËýÀ¾É¾õ¤Î¼£ÎÅ¤ª¤è¤ÓÎ×¾²¸¦µæ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»ö¶È¡ÊÆüËÜ¤ÇÆ°ÊªÉÂ±¡2±¡¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¥Ò¥È¸þ¤±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯1±¡¡Ë¡¢Î¾»ö¶È¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¤ä¸¡ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤ÆËýÀ¼À´µ¤ä¾É¾õ¤Î¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÏÌô»ö¶È¤Î£³¤Ä¤ò»ö¶È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÃËÀ¡¦½÷À¡¦Æ°Êª¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶Ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËýÀ¼À´µ¤ä¾É¾õ¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKINS¡Ê¥¥ó¥º¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿·ÌÚ¾ì1-17-8-328
ÂåÉ½¼Ô¡§²¼Àî ¾÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ªー¥à¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»ö¶È¡¦ÁÏÌô»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.yourkins.com/