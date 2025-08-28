¡ã¹á¤ê¤ÇÎ¹¤¹¤ë100¡óÅ·Á³¥¢¥í¥Þ¥Ö¥ì¥ó¥É¡äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥¨¥¢ー¡×
¡¡¿´ÃÏ¤è¤µ¤Èµ¡Ç½À¤Î¤¢¤ë¥¢¥í¥Þ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦CI¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥Ã¥È¥¢¥í¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÒ²¬ ¶¿¡Ë¤Ï¡¢100%Å·Á³¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¿·¥·¥êー¥º¡ÖGlobal Botanical air¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥¨¥¢ー¡Ë¡×¤ò2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¿¢Êª¤Î¹á¤ê¤äÉ÷·Ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë4¼ï¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖGlobal Botanical air¡×¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤ë¿¢Êª¤Î¹á¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¬°é¤ÄÅÚÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥É¥ª¥¤¥ë¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¿¢Êª¤Î°é¤ÄÃÏ°è¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¸¶ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»ºÃÏ¤Î¸ÄÀ¤äÊ¸²½¤òÉ½¸½¤·¡¢ÅÚÃÏ¤´¤È¤ÎÉ÷·Ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹á¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¢Êª¤ÎÇØ·Ê¤äÊª¸ì¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¹á¤ê¤Å¤¯¤ê
¡¡¥¢¥Ã¥È¥¢¥í¥Þ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢Êª¤Î²Ö¤äÍÕ¡¢ÌÚ¡¢²Ì¼Â¤Ê¤É¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿100%Å·Á³¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤òÀìÌç¤Î¥»¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦6,000²Õ½ê°Ê¾å¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¹á¤ê¤Î¶õ´Ö±é½Ð¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹á¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õ´Ö¤Ø¤Î¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¹á¤ê¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ã¥È¥¢¥í¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¿¢Êª¤äÀ¸»º¼Ô¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥ª¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÇØ·Ê¤ä»ºÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥½ー¥·¥ó¥°¥¹¥Èー¥êー¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGlobal Botanical air¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤â¡¢³Æ¿¢Êª¤¬°é¤ÄÅÚÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¼ý³Ï¤«¤é¾øÎ±¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¡¢¹á¤ê¤ÎÆÃÄ§¤ò¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÖGlobal Botanical air¡×¥·¥êー¥º¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¢£GB01 CALABRIA BERGAMOT
¡ÊGB01 ¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÆüº¹¤·¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤µ¤ÉÊ¤È¤Û¤í¶ì¤¤Í¾±¤
¸¶ÎÁ¡§¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È,¥Ö¥é¥Ã¥É¥ª¥ì¥ó¥¸,¥»¥É¥é,¥Ù¥Á¥Ðー,¥¬¥ë¥Ð¥Ê¥à, etc.
¡Ö¹á¿å¤Î¸¶ÎÁ¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÆî¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¤Ç¡¢5À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤êËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ÎÎò»Ë¡£²ÌÈé°ìÊÒ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¡¢ºñ¤ê¤¿¤Æ¤Î¥ª¥¤¥ë¤Î¤¤é¤á¤¤¬¡¢±ü¹Ô¤¤¢¤ë¹áÄ´¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£GB02 TUNISIA NEROLI
¡ÊGB02 ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥Í¥í¥ê¡Ë
ÃÏÃæ³¤¤ËÌÌ¤¹¤ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Î·Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷¡¢¤½¤Î¼«Á³¤ä³¹ÊÂ¤ß¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ÖÍ¥Èþ¤Ê¥Í¥í¥ê¤Î¹á¤ê
¸¶ÎÁ¡§¥Í¥í¥ê,¥ì¥â¥ó,¥×¥Á¥°¥ì¥ó,¥Í¥í¥ê¥Ê,¥«¥â¥ßー¥ë, etc.
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÎÍÛ¸÷¤È³¤É÷¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥¿ー¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î²Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢´Å¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Í¥í¥ê¤Î¹á¤ê¡£¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÅ¦¤ß¼è¤ê¤äÌëÄÌ¤·¤Î¾øÎ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤½¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£GB03 AUSTRALIA BLUE CYPRESS
¡ÊGB03 ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ö¥ëー¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡Ë
²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤ÂçÃÏ¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤¿¿¹ÎÓ¤ÎÎÏ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ë¡¢ÍªÁ³¤È¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¹á¤ê
¸¶ÎÁ¡§¥Ö¥ëー¥µ¥¤¥×¥ì¥¹,¥µ¥¤¥×¥ì¥¹,¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É,¥Õ¥é¥ó¥¥ó¥»¥ó¥¹,¥Æ¥£ー¥È¥êー, etc.
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹Âç¤Ê¿¹¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥ëー¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡£³°Èé¤È´´¤ÎÇÛ¹ç¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿ÀÈëÅª¤ÊÀÄ¿§¤Î¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¿¼¤¤Íî¤ÁÃå¤¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¶õ´Ö¤ËÀÅ¤±¤µ¤È°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£GB04 KEIRIN KINMOKUSEI
¡ÊGB04 ·ËÎÓ¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡Ë
ÎÐ¤Î»³¡¹¤ÈÀ¡¤ó¤À¿åÊÕ¤Î·Ã¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ç»¸ü¤Ê´ÅÈþ¤µ¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¹á¤ê
¸¶ÎÁ¡§¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤,¥í¥µ¥ê¥Ê,¥Ñ¥ë¥Þ¥íー¥¶,¥ì¥â¥ó,¥é¥¤¥à, etc.
Ãæ¹ñ¡¦·ËÎÓ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¡£¹á¤ê¤ÎÁ¯ÅÙ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á³«²Ö¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÆü¤ÇÃúÇ«¤ËÅ¦¤ß¼è¤é¤ì¤ë²Ö¤Ï¡¢²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤ÊË§½æ¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´Å¤µ¤òÊü¤Á¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ê¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ÖGlobal Botanical air¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥¨¥¢ー¡Ë¡×¥·¥êー¥º
¡¦¹á¤ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§GB01 ¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢GB02 ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥Í¥í¥ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GB03 ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ö¥ëー¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡¢GB04 ·ËÎÓ¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤
¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë 10ml / 250ml / 450ml
¡¦²Á³Ê¡§GB01 ¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡GB03 ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ö¥ëー¥µ¥¤¥×¥ì¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10ml 2,970±ß / 250ml 37,400±ß / 450ml 57,200±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡GB02 ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥Í¥í¥ê¡¢GB04 ·ËÎÓ¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10ml 3,300±ß / 250ml 49,500±ß / 450ml 77,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½µ¤Ç¤¹¡£
¡Î¥½ー¥·¥ó¥°¥¹¥Èー¥êー¾Ò²ð¡Ï
¡¦GB01 ¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È
https://www.at-aroma.com/sourcingstory/story.php?sid=(https://www.at-aroma.com/sourcingstory/story.php?sid=3086)3086(https://www.at-aroma.com/sourcingstory/story.php?sid=3086)
¡¦GB02 ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥Í¥í¥ê
https://www.at-aroma.com/sourcingstory/story.php?sid=3099
¡¦GB03 ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ö¥ëー¥µ¥¤¥×¥ì¥¹
https://www.at-aroma.com/sourcingstory/story.php?sid=3109
¡¦GB04 ·ËÎÓ¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤
https://www.at-aroma.com/sourcingstory/story.php?sid=3117
²ñ¼Ò³µÍ×
¥¢¥Ã¥È¥¢¥í¥Þ¤Ï¡¢¥¢¥í¥ÞÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤«¤é¹á¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¹á¤ê¤ÎÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦6,000²Õ½ê°Ê¾å¤Ç¡¢Å·Á³¥¢¥í¥Þ¤Îµ¡Ç½¤òÀ¸¤«¤·¤¿´¶À¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥»¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄíÍÑ¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤äÅ·Á³100%¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¢¥í¥ÞÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¡¢Ä¾±ÄÅ¹±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
