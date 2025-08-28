Ê¸·ÏÎ±³ØÀ¸¤Î½¢³èÀïÎ¬¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒOne Terrace¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÃæÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢Ê¸·ÏÎ±³ØÀ¸¤Î½¢³èÀïÎ¬¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸·ÏÎ±³ØÀ¸¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ØÎÏ¤äÆüËÜ¸ìÎÏ¤¬°ìÄê¿å½à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«¸ÊPRÉÔÂ¡×¡ÖÌÌÀÜ¥Þ¥Êー¤ÎÍý²òÉÔÂ¡×¡ÖÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¶µ°éµ¡´Ø¤Î¼ø¶ÈÆâ¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢½¢³è¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤ÈÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤ÎÀìÌç²È¤ò¾·¤¡¢¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Î½¢¿¦»Ù±çÊýË¡¤ä³°ÉôÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～14:00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢§»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://forms.gle/X2MY3xaPyxtN89GW8
¥×¥í¥°¥é¥à
- ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡Ê¼çºÅ¼Ô°§»¢¡¦¼ñ»ÝÀâÌÀ¡Ë
- ¸½¾õ¤È²ÝÂê¶¦Í
- ÆüËÜ¿Í½¢³èÀ¸¤ÈÎ±³ØÀ¸¤Î½¢³è²ÝÂê¤Î°ã¤¤- Âç³ØÆâ¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤Î±³ØÀ¸ÆÃÍ¤ÎÊÉ
- ¼ÂÎãÂÐÃÌ
- ¼«¸ÊPR¤¬¼å¤¯ÆâÄê¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¥±ー¥¹- Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ë¤è¤ëÌÌÀÜ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á- ÌÌÀÜ¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤»öÎã
- Âç³Ø¤¬¤Ç¤¤ë»Ù±ç¤È³°ÉôÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À
- - ÌÌÀÜÎý½¬¤ä¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¼ÂÁ©·¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÉ¬Í×À- ¼ø¶È³°¤Ç¤Î¸À¸ì¡¦Ê¸²½¥µ¥Ýー¥È¤Î½ÅÍ×À
- ¼Áµ¿±þÅú
- ¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡¦º£¸å¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤Î¤´°ÆÆâ
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ý¯°æ Íµ»Ò¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤ ¤Ò¤í¤³¡Ë¡¿½¢³è¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー
Â¿¿ô¤ÎÂç³Ø¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤òÃ´Åö¡£ESÅººï¡¢ÌÌÀÜÂÐºö¡¢¥Þ¥Êー»ØÆ³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¤Î½¢³èÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¢¤ê¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÇ®°Õ¤ÎÅÁ¤¨Êý¡×¡ÖÌÌÀÜ¤Ç¤Î¼«¸ÊÉ½¸½¡×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£
ÂçÌî Ä÷»Ê¡Ê¤ª¤ª¤Î ¤è¤·¤«¤º¡Ë¡¿³ô¼°²ñ¼ÒOne Terrace ÆüËÜ¸ì¶µ»Õ
Î±³ØÀ¸¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤ê¡¢¸ì³ØÎÏ¤ÈÊ¸²½Íý²ò¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ù±ç¤òÅ¸³«¡£¼ø¶È¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö½¢³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¸À¸ìÉ½¸½¡¦Ê¸²½Åª¥Þ¥Êー¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
³ô¼°²ñ¼ÒOne Terrace¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
One Terrace¤Ï¡¢2016Ç¯8·î¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢2017Ç¯¤ËÆüËÜË¡¿Í¤òÀßÎ©¡£³°¹ñ¿Íºà¤Î¾Ò²ð¡¦°éÀ®¡¦ÄêÃå»Ù±ç¤ò¼´¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡¢DX¿ä¿Ê¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¦ÁÏ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î±³ØÀ¸¤ä¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤¬ÆüËÜ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¦Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒOne Terrace
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-14-14 Âè35¶½ÏÂ¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÃæÃ£Ìé
ÀßÎ©¡§2017Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¹ñ¿Íºà¾Ò²ð¡¦°éÀ®¡¢DX»Ù±ç¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸»Ù±ç
URL¡§https://oneterrace.jp/