¡Ú·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡Û¿®½£»º¤Î½Ü¿©ºà¤ÈÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¯È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÎÍ»¹ç¤ò´®Ç½¤¹¤ë½©¥Ç¥£¥Êー ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡ÖPrime Shinshu -Autumn-¡×¤òÈ¯Çä
Æ±´ü´Ö¤ËNAGANO WINE¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤â
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÊËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë ¹ÊóÃ´Åö¡§¼êÅç
TEL¡§0267-46-6611 FAX¡§0267-46-6061 E-mail¡§ press@karuizawa-marriott.com
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÊÄ¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÂçÊ¿ ·óÂÀÏº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×¤Ë¤Æ¡¢¿®½£¤Î½Ü¿©ºà¤È¸Å¤¯¤«¤éÄ¹Ìî¸©¤Ëº¬ÉÕ¤¯È¯¹ÚÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡ÖPrime Shinshu -Autumn-¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPrime Shinshu¡×¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿®½£¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¥·¥§¥Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ëËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£º£½©¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£Ä¹Ìî¸©»º¤ÎÌ£Á¹¤ä±ö麴¡¢ÊÆ麴¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ºà¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤È±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºÚ¤Ï¿®½£¥µー¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë ¤½¤ÐÊ´¤Î¥¯¥ìー¥×Êñ¤ß¤È¥Õ¥é¥ó¥¹³û¶»Æù¤Î¥í¥Æ¥£¡¢2¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Â³¤¯¥¹ー¥×¤Ë¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ë¿®½£»º¤Î¥¥Î¥³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£µûÎÁÍý¤Ï¡¢Ç®¡¹¤Î¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤«¤é¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¿¿Âä¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡£Ä¹Ìî¸©»º¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¤È¥»¥ß¥É¥é¥¤¥¢¥áー¥é¥È¥Þ¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢µû²ð¤Î»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿°ì»®¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤ÎÆùÎÁÍý¤Ç¤Ï¡¢¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¥µー¥í¥¤¥ó¤È¥Õ¥£¥ìÆù¤òìÔÂô¤Ë¥°¥ê¥ë¡£Ä¹Ìî¸©»ºÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Ô¥åー¥ì¡¢³Á¤Ê¤É½©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÅº¤¨¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ±Æü¤è¤ê¡¢NAGANO WINE ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¡ÖNAGANO WINE Discovery ~Autumn~¡×¤â¤´Äó¶¡¡£Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥ê¥åー¥É¥ô¥¡¥ó¤è¤ê¡¢µðÊö¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥½ー¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¡¢¥È¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥ó¥É¥¥ー¤Î3¼ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¤Î»Ý¤ß¤È¿®½£¤Î½©¤Î·Ã¤ß¤òºÌ¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ì»®°ì»®¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú°æÂô¤Ç½©¤ÎÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖPrime Shinshu -Autumn-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£½©¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤¬°é¤ó¤À½Ü¤ÎÌ£³Ð¤È¡¢¿®½£¤Ëº¬ÉÕ¤¯È¯¹ÚÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ»º¤ÎÌ£Á¹¡¢±ö麴¡¢ÊÆ麴¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ºà¤ò³è¤«¤·¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤È¿¼¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡£¤µ¤ó¤Þ¤ä¿®½£¥µー¥â¥ó¡¢¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¤Ê¤É¤Î¸·Áª¿©ºà¤Ë¡¢½©¤ÎºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ»Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®½£¤Î½©¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡Û
¡þ¥¢¥ß¥åー¥º¡Ê3ÅÀÀ¹¤ê¡Ë
¡¦¤µ¤ó¤Þ¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¡¡À¸¼·Ì£Åº¤¨
¡¦¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥Æ¥êー¥Ì¡¡¥Þ¥ë¥³¥á10Ç¯½ÏÀ®Ì£Á¹É÷Ì£
¡¦Ä²µÍ²°¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤Èµ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä
¡þÁ°ºÚ
¿®½£¥µー¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡¡¤½¤ÐÊ´¤Î¥¯¥ìー¥×Êñ¤ß¡¡
¥Ö¥ëー¥Áー¥º¥½ー¥¹¡Ê¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡Ë¡¡
¡þÁ°ºÚ2
±ö¹í¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¿®½£¥Õ¥é¥ó¥¹³û¶»Æù¤Î¥í¥Æ¥£¡¡
¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤È¤´¤Ü¤¦¤Î¥Á¥Ã¥×Åº¤¨
¡þ¥¹ー¥×
ÊÆ¹í¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¿®½£»º¥¥Î¥³¤Î¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×¡¡
ÉñÂû¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë
¡þµûÎÁÍý
¡¦¿¿Âä¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡¡¥»¥ß¥É¥é¥¤¥¢¥áー¥é¥È¥Þ¥È¤È¥ê¥åー¥É¥ô¥¡¥ó¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó
¡¦µÌÁÒ¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¥°¥é¥Ë¥Æ¡¡Í®»ÒÉ÷Ì£
¡þÆùÎÁÍý
¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àµí¥µー¥í¥¤¥ó¤È¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥°¥ê¥ë¡¡¤Ü¤¿¤ó¤³¤·¤ç¤¦Ì£Á¹É÷Ì£
Ä¹Ìî¸©»ºÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹¡¡½©¤Î»°¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¡Ê¤Ö¤É¤¦¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢³Á¡Ë¡¡
¡þ¥Ç¥¶ー¥È
¡¦¾®ÉÛ»Ü»º·ª¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ìー¥Ì¡¡¥«¥·¥¹¥¢¥¤¥¹¡¡´Å¼ò¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤È¶¦¤Ë
¡¦¥×¥Æ¥£¥Õー¥ë¡Ê¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡Ë
¡Ö Prime Shinshu -Autumn-¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§ 18:00～21:00¡ÊL.O.20:30¡Ë
¾ì½ê¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×
ÎÁ¶â¡§ 1Ì¾ÍÍ 22,000±ß
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3ÆüÁ°17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥§¥Õ ÇßÄÅ ½¼Çî¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¿®½£¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¡¢ÅÚÃÏ¤Ëº¬¤Å¤¯È¯¹Ú¤ÎÃÎ·Ã¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¤äÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³ー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤òÃúÇ«¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì»®¤´¤È¤Ë¡¢µ¨Àá¤È¿®½£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥£¥Êー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ï¥¤¥ó¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡ÖNAGANO WINE Discovery ～Autumn～¡×
¤½¤ÎÃÏ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤¬É½¤ì¤ëNAGANO WINE¤ò¡¢Åö¥Û¥Æ¥ëJ.S.A.¥½¥à¥ê¥¨¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤¬¸·Áª¡£2025Ç¯½©¤Ï¡¢Àé¶ÊÀî¥ï¥¤¥ó¥Ð¥ìー¤ÎÃæ¤Ç¤âº£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¸»ºÃÏ¡¦Åì¸æ»Ô¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ö¥ê¥åー¥É¥ô¥¡¥ó¡×¤«¤é¡¢È¯¹ÚÊ¸²½¤È¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤¬Í»¹ç¤·¤¿3¼ï¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥Õ¼«Ëý¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®½£¤ÎÂçÃÏ¤¬°é¤ó¤À¼î¶Ì¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Kyoho Sparkling¡¡µðÊö¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°
Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¤ÎµðÊöÇÀ²È¡Ö½¨²Ì±à¡×¤¬ºÏÇÝ¤·¤¿µðÊö¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ê¥åー¥É¥ô¥¡¥ó¤Î¹âÅÙ¤Ê¾úÂ¤µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢µðÊöÆÃÍ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹á¤ê¤òÍÞ¤¨¤¿¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£Äø¤è¤¤´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥»¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Sauvignon Blanc 2024¡¡¥½ー¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó
¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥½ー¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¤é¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢¥ê¥åー¥É¥ô¥¡¥óÆÈ¼«¤ÎË¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âµ©Í¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Ì£¤ï¤¤¤Î¸ü¤ß¤È¹ü³Ê¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡¢¹á¤ê¤Î»ýÂ³À¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Trio ¡Ç22¡¡¥È¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥ó¥É¥¥ー
¥ê¥åー¥É¥ô¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Éー·ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥á¥ë¥í¡×¡¢¡Ö¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î2ÉÊ¼ï¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥É¥¥ー¡¦¥íー¥Ö¡¦¥ô¥£¥ª¥ì¥Ã¥È¡×¡£¡Ö¥È¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¥¥ー¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¡Ö¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥Õ¥é¥ó¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢3¼ï¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¾å¼Á¤ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÉÊ¼ï¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿¼¤ß¤ÈÄ´ÏÂ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖNAGANO WINE Discovery ～Autumn～¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥ê¥åー¥É¥ô¥¡¥ó¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¥½¥à¥ê¥¨¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤¬¸·Áª¤·¤¿3¼ï¤Î¥ï¥¤¥ó¤Î°û¤ßÈæ¤Ù
ÎÁ¶â¡§3¼ï¥»¥Ã¥È4,300±ß¡Ê³Æ90ml¡Ë
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë J.S.A.¥½¥à¥ê¥¨¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ Åª¾ìÎ´»Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¿®½£¤Î¥Æ¥í¥ïー¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹NAGANO WINE¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¡Èº£¡É¤ò¸ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Àé¶ÊÀî¥ï¥¤¥ó¥Ð¥ìー¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ¸»ºÃÏ¡¦Åì¸æ»Ô¤Î¡Ö¥ê¥åー¥É¥ô¥¡¥ó¡×¤è¤ê¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦3¼ï¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¼Â¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤ä»À¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¿¼¤ß¤¢¤ëÍ¾±¤¡£ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿®½£¤Î¡È½Ü¡É¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ç¥£¥ÊーÉÕ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖPrime Shinshu Stay¡×
¥Ç¥£¥Êー»þ¤Î¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ÈÄ«¿©¤ÎÉÕ¤¤¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤âÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPrime Shinshu Stay¡× ³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¡¦¥á¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¥° ¥¹ー¥Ú¥ê¥¢¥ëー¥à¡Ê32㎡¡Ë¤ä¥Îー¥¹¥¦¥¤¥ó¥° ²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ëー¥à¡Ê39㎡¡Ë¤Ê¤É3¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ù¤ëµÒ¼¼¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¦¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡ÖPrime Shinshu -Autumn-¡×
¥Ç¥£¥Êー»þ¤Ë¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÇÕ¡Ë¤Î¤´Äó¶¡
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ 47,978±ß～¡Ê2Ì¾ÍÍ1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ)
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨3ÆüÁ°17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡TEL¡§0267-46-6611¡¡URL¡§https://www.karuizawa-marriott.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÊËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë ¹ÊóÃ´Åö¡§¼êÅç
TEL¡§0267-46-6611 FAX¡§0267-46-6061 E-mail¡§ press@karuizawa-marriott.com
