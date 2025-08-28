¡ÚWWDJAPAN¥»¥ß¥Êー¡Û¥ê¥Æー¥ë¤ÎÌ¤Íè¡§¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¸ò¤ï¤ëÀ¤³¦
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ë»þÂå¤Î¾®Çä¶È¤Î¤¢¤êÊý¤È¤Ï¡©
¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¥ê¥Æー¥ë¤Îºß¤êÊý¤¬ºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ëº£¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ï¡Ö¥â¥Î¤òÇä¤ë¾ì¡×¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AR¤äVR¡¢MR¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëXRÎÎ°è¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç´ë¶È¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Î¡Ö»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ÎÀ©Ìó¡×¤ò¹îÉþ¤¹¤Ù¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ëÉ´²ßÅ¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎDX¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥ê¥Æー¥ë¤Î¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤ò¸«½Ð¤·¤Æ²þÁõ¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¥ê¥Æー¥ë¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¡×¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢ºÆ¤Ó¥ê¥¢¥ë¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Ë¤É¤¦´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬¸òº¹¡¦Í»¹ç¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¾®Çä¶È¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
https://www.wwdjapan.com/articles/2186735
¢£¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë14:30～18:00
¼Â»ÜÊýË¡¡§²ñ¾ì ¤Þ¤¿¤Ï ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö
²ñ¾ì¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー 41³¬
Êç½¸¿Í¿ô¡§²ñ¾ì¡§ÀèÃå50Ì¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§100Ì¾
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ¤Þ¤Ç
¢£¼õ¹ÖÎÁ¶â
°ìÈÌ²Á³Ê¡§22,000±ß ¢ª 19,800±ßÁá³ä10¡óOFF
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡§15,400±ß 30¡óOFF
¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡§19,800±ß 10¡óOFF
¡ÚÁá³ä10¡óOFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
9/4¡ÊÌÚ¡Ë18»þ¤Þ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¡¢°ìÈÌ²Á³Ê¤«¤é10%OFF¤Ç¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß²èÌÌ¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§Hy7VtfiW
¢£WWDJAPAN EDUCATIONS¤È¤Ï
WWDJAPAN EDUCATIONS¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥Ó¥åー¥Æ¥£¶È³¦¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¡¢¡ÖÇº¤ß¡×¤È¡Ö²ÝÂê¡×¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢²ò·è¤ËÆ³¤¯¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖWWDJAPAN¡×¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢WWDJAPAN EDUCATIONS¤ËË¡¿Í¥×¥é¥ó¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à
¡ÚOpening¡Û14:30~14:40¡Ê10Ê¬¡Ë
¡ÖWWDJAPAN¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÂ¼¾åÍ×¤Ë¤è¤ë¤´°§»¢¤È¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥«ー¡§Â¼¾å Í×¡¿WWDJAPANÊÔ½¸Ä¹
PROFILE¡§¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤«¤Ê¤á¡Ë1977Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¤Ç¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£Âà¿¦¸å¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯½£Î©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹©²ÊÂç³Ø¡ÊF.I.T.¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀì¹¶¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æµ¢¹ñ¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×À©ºî¡¢¡ÖWWD¥Ó¥åー¥Æ¥£¡×¥Ç¥¹¥¯¡¢¡ÖWWD¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¥Ç¥¹¥¯¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ë¥åー¥¹¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¢¡ÖWWDJAPAN.com¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯4·î¤«¤é¸½¿¦
¡ÚSession#1¡Û14:40~15:10¡Ê30Ê¬¡Ë
GENEROSITY¤¬ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¶È³¦
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¢»þ·×¡¦Êõ¾þ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬Â¿¤¤GENEROSITY¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî´ë¶È¤Î¥°¥ëー¥×²½¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿XRÎÎ°è¡ÊVR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¤äAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¡¢MR¡ÊÊ£¹ç¸½¼Â¡Ë¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È²¾ÁÛÀ¤³¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°»Ù±ç¤Î¿Ê²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤¿ÂÎ¸³Àß·×¤Ç¡¢¿Í¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´Ö¤ËÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍ»¹ç¤·¤¿Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÄ¾¶á¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»öÎã¤«¤é¡¢¥½¥Õ¥È¤â¥Ïー¥É¤â¿Ê²½¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¾®Çä¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÃÀÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡§Ê¿¾Â ¿¿¸ã¡¿GENEROSITY ¼èÄùÌò / CTO
PROFILE¡§¡Ê¤Ò¤é¤Ì¤Þ¡¦¤·¤ó¤´¡ËÂç³Ø¤Ç¤ÏXR (AR/MR/VR)¤ä¶áÌ¤ÍèUI¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÅì¼Ç¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ò·Ð¤¿¸å¡¢¤è¤ê¹¤¤À¤³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤òµá¤á¤Æ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÃæ¹ñ¤ØÅÏ¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¡Ö³¤³°¥Î¥Þ¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤äÊ£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡£2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒGENEROSITY¤ÎÁÏ¶È»þ¤Ë»²²è¡£XR¤äDX¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÎ¸³¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤äÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶½Ì£¤òµ¯ÅÀ¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿ËâË¡³Ø¹»¤ò¼çºË¤·¡¢¶µºàÀ©ºî¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¼ø¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§Â¼¾å Í×¡¿WWDJAPANÊÔ½¸Ä¹
¡ÚSession#2¡Û15:10~15:40¡Ê30Ê¬¡Ë
°Û¿§¤ÎÉ´²ßÅ¹ÉôÄ¹¤¬Ä©¤àÂÎ¸³¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ÈÂ¸ºß°ÕµÁ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡É¤òÌÏº÷¤·¤Æ¡¢¤½¤Îºß¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç´Ý¤«¤é¥ä¥Õー¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤ÎDX¿ä¿ÊÉô¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ºêÏ©°×¡Ê¤ë¤¤¡ËÉôÄ¹¤¬¡¢¥êー¥É¤¹¤ë¡Ö»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¡×¿·»ö¶È¤ò²òÀâ¡£¹ñ¶¤µ¤¨·Ú¡¹¤ÈÄ¶±Û¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー»ö¶È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Ä¤Ä¤âÉ´²ßÅ¹¤é¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ºêÉôÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤Î¼Ò²ñ¤ä¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©º£¸å¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©DX¤·¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡§²¬ºê Ï©°×¡¿Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ DX¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹
PROFILE¡§¡Ê¤ª¤«¤¶¤¡¦¤ë¤¤¡Ë2004Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂç´Ý¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£Å¹ÊÞ¡¢ºâÌ³Éô¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤ÎJ.¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¡¢·Ð±Ä´ë²è¤ª¤è¤ÓM¡õA¥Áー¥à¤ò·Ð¸³¡£2018Ç¯¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤ØÆþ¼Ò¡£2020Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤ØºÆÆþ¼Ò¡£DX¿ä¿ÊÉôÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦´ûÂ¸»ö¶ÈDX¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢ÌÀÆü¸«À¤¤Ê¤É¤Î¼¡À¤Âå¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§Â¼¾å Í×¡¿WWDJAPANÊÔ½¸Ä¹
¡ÚSession#3¡Û15:50~16:20¡Ê30Ê¬¡Ë
¡ÖÂçµÁ¡×¤ò¸ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥·¥í¡×¤Ï¡¢¥â¥Îºî¤ê¤ÈÅ¹ÊÞºî¤ê¤ÎÎ¾¼´¤ÇÁ´¤Æ¤Î»ñ¸»²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¢¥Æ¥£¥Á¥åー¥É¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤â²Ì´º¤ËÈ¯¿®¡¢¡ÖÂçµÁ¡×¤ò¸ì¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÂçµÁ¡×¤òÀ½ÉÊ¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¿®¤·¡¢1¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÁÐÊý¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡§Ê¡±Ê ·É¹°¡¿¥·¥í ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
PROFILE¡§¡Ê¤Õ¤¯¤Ê¤¬¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¤ËÆþ¼Ò¡£»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¥·¥í¤ËÆþ¼Ò¡£·Ð±ÄÁ´ÈÌ¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤ä¡¢¿·µ¬¡¦³¤³°»ö¶È¤Î¼Â¹Ô¤òÃ´Åö¡£16Ç¯¡¢ÀìÌ³¤Ë½¢Ç¤¡£21Ç¯¤«¤é¸½¿¦
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§Â¼¾å Í×¡¿WWDJAPANÊÔ½¸Ä¹
¡ÚCrosstalk¡Û16:20~16:50¡Ê30Ê¬¡Ë
¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¸ò¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Çä¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¤¹¤ë¤«¡©
ºÇ¸å¤Î¥Ñー¥È¤Ï¡¢GENEROSITY¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡¢¥·¥í¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡£¡ÖWWDJAPAN¡×¤ÎÆ£¸¶µÁ¾¼EDUCATIONS BX¥Ñー¥È¥Êー¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¥ê¥Æー¥ë¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡§²¬ºê Ï©°×¡¿Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ DX¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹
¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡§Ê¿¾Â ¿¿¸ã¡¿GENEROSITY ¼èÄùÌò / CTO
¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡§Ê¡±Ê ·É¹°¡¿¥·¥í ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§Æ£¸¶ µÁ¾¼¡¿WWDJAPAN Educations BX¥Ñー¥È¥Êー
PROFILE¡§¡Ê¤Õ¤¸¤Ï¤é¡¦¤è¤·¤¢¤¡Ë1999Ç¯¥³¥áÊ¼¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹Æþ¼Ò¡£EC¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÈÎÇä¤äÊªÎ®¤Ê¤É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ³×¤ò¸£°ú¡£2010Ç¯¤«¤éIT»ö¶ÈÉô¤ÎÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥¦¥§¥Ö»ö¶È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý³ç¤¹¤ë¡£21Ç¯4·î¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥íー¥º¤ËÅ¾¿¦¡¢¤½¤Î¸å¥×¥é¥¤¥Ù¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸¥Ñー¥È¥Êー¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢BX(Business transformation¡Ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë300Bridge¤òÁÏ¶È¤·¤ÆÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§Â¼¾å Í×¡¿WWDJAPANÊÔ½¸Ä¹
¢¨¹ÖµÁÆâÍÆ¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï¡¦½ªÎ»»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚExtra¡Û17:00~18:00¡Ê60Ê¬¡Ë
¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×
²ñ¾ì¼õ¹Ö¤ÎÊý¤Ï¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢ÅÐÃÅµ¼Ô¤â»²²Ã¤¹¤ë¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÅµ
ÆÃÅµ9·î15ÆüÈ¯¹Ô¤ÎºÇ¿·¹æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
