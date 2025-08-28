¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
IT±¿ÍÑ¤ò¥³¥¹¥È¤«¤é¶¥ÁèÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Öemerald SaaS¡×10·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡¡～55Ç¯°Ê¾å¤Î±¿ÍÑ¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤ÇÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½～
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÌÃÖ ÏÂÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖNSSOL¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢É¯Ç÷¤¹¤ëIT±¿ÍÑ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëIT±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öemerald SaaS¡Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥µー¥¹¡Ë¡×[±Ñ²1][±Ñ²2]¤ò10·î1Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
emerald SaaS¤Ï¡¢ITIL¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë½àµò¤·¤¿IT¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊITSM¡Ëµ¡Ç½¡Ê¢¨2¡Ë¤È¶ÈÌ³¼«Æ°²½µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿emerald System¡Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ë¡¢NSSOL¤ÎIT±¿ÍÑÃÎ¸«¤ò½¸Ìó¤·¤¿±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤È¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¼ÂÁõ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ³Æþ´ü´Ö¤¬½¾Íè¤Îemerald¡Ê¢¨3¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó3Ê¬¤Î1¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡ÊÅö¼ÒÈæ¡Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼Ò¤ÎIT±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¤òÅö¼Ò¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ËÂ§¤Ã¤Æ¿×Â®¤ËºÆÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢NSSOL¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖIT±¿ÍÑ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥³¥¢¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆIT±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ÎÉÊ¼Á¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·Ð±ÄÁØ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊIT±¿ÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢±¿ÍÑ¸½¾ìÁØ¤È²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ä»Üºö¤ò¹ç°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢emerald SaaSÆ³Æþ¸å¤ÏÀìÇ¤¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤äÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤ò»Ù±ç¤·¡¢¼«Æ°²½¡¦À¸À®AI³èÍÑ¤Ê¤É¹¹¤Ê¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¤Þ¤Ç¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢NSSOL¤ÏËÉÙ¤Ê¶ÈÌ³ÃÎ¸«¤È¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ IT ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï2024Ç¯4·î26Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖNSSOL 2030¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¡¢»º¶È¡¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¡¦È¯Å¸¡¦À®Ä¹¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡ÖSocial Value Producer with Digital¡×¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤Î¼êÃÊ¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëemerald SaaS¤ÏÆ±À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Åö¼Ò¤¬»Ô¾ì¤Î¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÂª¤¨¤ë¡ÖÀ¸À®AIÅù¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ÎÊÑ³×¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¡×¡Ö¶È¼ï²£ÃÇ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎËÜ³Ê²½¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£emerald SaaS¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î±¿ÍÑ»ö¶ÈÎÎ°è¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢NSSOL 2030¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÎÎ°è¡¦ À®Ä¹»Ô¾ì¤Ø¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¤«¤é¤Î´üÂÔ¤È¸½¾ìÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëITÉôÌç
DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¼Â¸½¤Î´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎITÉôÌç¤ÎÌò³ä¤Ï½¾Íè¤è¤ê¤â³ÈÂç¡¦Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇIT¿ÍºàÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤º¡¢Ãæ¤Ç¤âIT±¿ÍÑ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NSSOL¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¿ÍºàÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊIT±¿ÍÑ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IT±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¡§ÆÃÄê¤Î±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¼ÒÆâ¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÉôÌçÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¶ÈÌ³ºÇÅ¬²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ê¤¤¡£
±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¡§¤½¤â¤½¤âITSM¥Äー¥ë¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ã³²ÆâÍÆ¡¦È¯À¸ÉÑÅÙ¡¦²ò·èÊýË¡¤¬´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³ÆþÃÙ±ä¡§IT±¿ÍÑ¼«Æ°²½¡¦¹âÅÙ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦³Ø½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤Î²þÁ±¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿±¿ÍÑ¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤Ëµ¯°ø¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëIT±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ù¤¯¡¢NSSOL¤¬¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬emerald SaaS¤Ç¤¹¡£
emerald SaaS¤È¤Ï
NSSOL¤Ï¡¢Á°¿È¤Ç¤¢¤ë¿·ÆüËÜÀ½Å´¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò´Þ¤á55Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êIT±¿ÍÑ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2016Ç¯5·î19Æü¤Ë¼¡À¤Âå±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Öemerald¡Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤è¤ê°ìÁØËá¤¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊIT±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬¹Í¤¨¤ëºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ÊIT±¿ÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¤¬emerald SaaS¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎIT±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î¸½¾õ¤òÄêÎÌÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·Ð±ÄÁØ¤È¿ôÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë²þÁ±ºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥IT±¿ÍÑÃÎ¸«¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÇÆ³Æþ´ü´Ö¤òÂçÉýÃ»½Ìemerald SaaS¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëemerald System¤Ë¤Ï¡¢ITSM¤ä¼«Æ°²½¤È¤¤¤Ã¤¿IT±¿ÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤«¤¸¤á¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¥Äー¥ëÁªÄê¤äPoC¡¢Æ³Æþ¡¦ÄêÃå²½¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë±¿ÍÑ´ðÈ×¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑÀß·×¥Õ¥§ー¥º¤Îºï¸º¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ´ü´Ö¤Ï½¾ÍèÈæ¤ÇÌó3Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅö¼ÒÈæ¡Ë¡£emerald System¤ÏNSSOL¤¬¸½ºßÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëemerald¤Ç¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢IT±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤Î²ÝÂê´¶¤ä¥Ëー¥º¤òºÙ¤ä¤«¤Ëµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤½¤Îµ¡Ç½¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥¹¥¯¥¨¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ëIT±¿ÍÑ¼«Æ°²½¥Äー¥ë¡ÖRobostein¡Ê¥í¥Ü¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ë¡×¤ä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥ê¥¿¤¬Äó¶¡¤¹¤ëITSM¥Äー¥ë¡ÖLMIS¡Ê¥¨¥ë¥ß¥¹¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢NSSOL¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯ÁàºîÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿IT±¿ÍÑ´Ä¶¤òÃ»´ü´Ö¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥NSSOLÉÊ¼Á¤ÎIT±¿ÍÑ´Ä¶¤ò¼Â¸½
emerald SaaS¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢NSSOL¤¬²áµî100¼Ò°Ê¾å¤ÎIT±¿ÍÑ¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿IT±¿ÍÑÃÎ¸«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡Öemerald Knowledge¡Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£emerald Knowledge¤Ï¥×¥í¥»¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Èºî¶È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î¤Û¤«¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Ê¤É¡¢NSSOL¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëIT±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£Àè½Ò¤ÎIT±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿IT±¿ÍÑÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥IT±¿ÍÑÃÎ¸«¤ò¤â¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Ã´Åö¤¬·ÑÂ³Åª²þÁ±¤ò»Ù±ç
´ë¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀºÄÌ¤·¤¿IT±¿ÍÑ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤¬¡¢NSSOL¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖIT±¿ÍÑ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥³¥¢¡×¤òÍÑ¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT±¿ÍÑ¾õ¶·¤òÄêÎÌ²½¤·¡¢·ÑÂ³Åª²þÁ±¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
IT±¿ÍÑ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢Ê£»¨²½¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑ¾õÂÖ¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥Èºï¸ºÎ¨¤äÄê·¿²½Î¨Åù¤ò¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎIT±¿ÍÑ¤Î¸½ºßÃÏÅÀ¤òÄêÎÌÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬½ÅÍ×»ë¤¹¤ëKPI¤ò¼´¤È¤·¤¿É¬Í×½½Ê¬¤Ê²þÁ±ºö¤òÀïÎ¬Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¹¥³¥¢ÂÐ¾Ý¤Ï½ç¼¡³È½¼Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âNSSOL¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨ ¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¾ðÇ®¤ÇÀÚ¤êÂó¤¯¡×¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î¹¹¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¤´»Ù±ç¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊIT¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤È¶ÈÌ³¤Î¥³¥¢¥·¥Õ¥È¤ò³ð¤¨¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊIT±¿ÍÑ¸½¾ì¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥¹¥¯¥¨¥¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¾åÖº Ì÷»á ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖRobostein¡Ê¥í¥Ü¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤È¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢½ã¹ñ»º¤Î¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£IT±¿ÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¼«Æ°²½½èÍý¥Ñー¥Ä¤ò¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤È¤âÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Îemerald SaaS¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ï¡¢IT¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ÎÉ¸½à²½¤È¼«Æ°²½¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¿¼¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖRobostein¡×¤Îµ»½Ñ¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿´¤è¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥ê¥¿ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ËÌÌîÍµ¹Ô»á ¥³¥á¥ó¥È
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿LMIS¤Ï¡¢ITIL½àµò¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤È²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤È·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âLMIS¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢IT¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËITIL¡§Information Technology Infrastructure Library¤ÎÎ¬¾Î¡£IT¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡ËIT¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊITSM¡Ë¡§Information Technology Service Management¤ÎÎ¬¾Î¡£IT¥µー¥Ó¥¹¤ò¸ÜµÒ¤ä¼ÒÆâ¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤·¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë´ÉÍý¡¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡Ëemerald¡À¥¨¥á¥é¥ë¥É¡Ê´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤ËURL·ÇºÜ¡Ë
¡¦NS Solutions¡¢NSSOL¡¢NS¡Ê¥í¥´¡Ë¡¢EMERALD¡À¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¢EMERALD¡Ê¥í¥´¡Ë¡¢emerald SaaS¡¢emerald Knowledge¡¢IT±¿ÍÑ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜÊ¸Ãæ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
IT¥µー¥Ó¥¹¡õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô
¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
E-mail¡§iii-market@jp.nssol.nipponsteel.com
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
´ÉÍýËÜÉô¡¡ÁíÌ³Éô¡¡¹Êó¥°¥ëー¥×
E-mail¡§press@jp.nssol.nipponsteel.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
emerald SaaS
https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/it-sourcing/solution/emerald-saas/
2030Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖNSSOL 2030¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òÀ©Äê
https://www.nssol.nipponsteel.com/press/2024/20240426_170000.html
±¿ÍÑ¤Î¡ÖÉÊ¼Á¸þ¾å¡×¤È¡Ö¹©¿ôºï¸º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Öemerald¡×¡Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¡Ë¤òÄó¶¡³«»Ï
https://www.nssol.nipponsteel.com/press/2016/20160519_130000.html
Robostein
https://pr.robostein.io/
LMIS
https://www.lmis.jp/
emerald
https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/it-sourcing/solution/emerald/
