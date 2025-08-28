ÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤È¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢ËýÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ÈQOL¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï
ÆüËÜÄ´ºÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾ë ÏÂµª¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÄ´ºÞ¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ°åÌôÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ÄÞ ÆØ¹°¡¢°Ê²¼¡§ÆüËÜ°åÌôÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë¤È¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¸¥ç¥ó¥Ýー¥ë¡¦¥×¥ê¥·ー¥Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ¡×¡Ë¤Ï¡¢ËýÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¡Ê°Ê²¼¡ÖCML¡×¡Ë´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ª¤è¤ÓÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö´µ¼Ô¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à"CML-PATH"¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëCML¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡Û
CML¤Ï¡¢¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬³«È¯¤·¤¿Ê¬»ÒÉ¸ÅªÌô¤Ë¤è¤ê¼£ÎÅË¡¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¸Ì¿Í½¸å¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢CML´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¡¢¼£ÎÅÃæ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤º¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉûºîÍÑÅù¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ò¥¢¥é¥ó¥¹Äã²¼¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËýÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¤Î²ñ¡¡¤¤¤º¤ß¤Î²ñ¡×¤¬2021Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢42%¤Î´µ¼Ô¤µ¤Þ¤¬¡ÖÉþÌô¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤ÏÉûºîÍÑ¤¬¡¢61¡ó¤ÈºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿1¡£¤Þ¤¿¡¢CML´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¡Ö²æËý¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢47%¤Î´µ¼Ô¤µ¤Þ¤¬ÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ê»Å»ö¤òµÙ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢78%¤Î´µ¼Ô¤µ¤Þ¤¬´ûÂ¸¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð2¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤«¤é¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎQOL¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¹â¤¤ÉþÌô¥¢¥É¥Ò¥¢¥é¥ó¥¹¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹3¡£CML¤Î¼£ÎÅ¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤¬QOL¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÌÜ»Ø¤¹CML¼£ÎÅ´Ä¶¡Û
¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄÆüËÜÄ´ºÞ¤ÎÌôºÞ»Õ¤¬CML¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢CML´µ¼Ô¤µ¤Þ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö²æËý¡×¤ò¤è¤êÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢·ì±ÕÆâ²Ê°å¤Ë¶¦Í¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°åÌôÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÉþÌô¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍÑÀ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë3¼Ò¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éCML¤Î¼£ÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤È¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¼£ÎÅ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ÒÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¥Ýー¥ë¡¦¥×¥ê¥·ー¥Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ½é¤á¤Æ²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î°åÎÅ¥¢¥¦¥È¥«¥à¤Î¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¸·³Ê¤ÊÉþÌô´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëCML´µ¼Ô¤µ¤Þ¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ËÈ¼¤¦º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥¢¥¦¥È¥«¥à¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¡¢¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÄ´ºÞ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¾®¾ë ÏÂµª¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÍÊ¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ËºÇÅ¬¤ÊÌôÊª¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÄ´ºÞ¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÌôºÞ»Õ¤ÎÀìÌçÀ¸þ¾å¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Íè¤¬¤ó¼£ÎÅÀìÌçÌôºÞ»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ç§ÄêÌôºÞ»Õ¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç°åÎÅµ¡´ØÏ¢·ÈÌô¶É¤ò´Þ¤à20Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¡¢CML¤È¤¤¤¦ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌôºÞ»Õ¤ÎÃÎ¼±¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¼£ÎÅ´Ä¶¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ°åÌôÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¶¶ÄÞ ÆØ¹°¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ°åÌôÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½èÊýäµ¥Çー¥¿¤äÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±µ¡Ç½¤äÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙÊÑ¹¹¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢CML´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÉþÌô¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ¸úÀ¤ò¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼£ÎÅ´Ä¶¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎQOL¸þ¾å¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ú¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
³«»Ï»þ´ü¡§¡¡2025Ç¯9·î¡¡
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¡¡ÆüËÜÄ´ºÞ¤¬ÁªÄê¤·¤¿20Å¹ÊÞ
³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ¡§
- ÌôºÞ»Õ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢CML¤ª¤è¤ÓÌôºÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÊÙ¶¯²ñ¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä
- ·ì±ÕÆâ²Ê°å¤Î¥Ëー¥º¤òÄ°¼è¤·¡¢ÉþÌô¥Õ¥©¥íー¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¥·ー¥È¤ÎÀß·×¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÄ´ºÞ¤È¤ÎÏ¢·È
- ÉþÌô¥Õ¥©¥íー¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¤ËÄê´ü¸¡Æ¤²ñ¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢ÉþÌô¥Õ¥©¥íー¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¹×¸¥
ÆüËÜÄ´ºÞ¡¦ÆüËÜ°åÌôÁí¹ç¸¦µæ½ê¡§
- ¼À´µ¡¦ÌôºÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±½¬ÆÀ
- ¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºîÀ®¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¥·ー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉþÌô¥Õ¥©¥íー¤Î¼Â»Ü
- Äê´ü¸¡Æ¤²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¡¢ÉþÌô¥Õ¥©¥íー¤Î²þÁ±¤Ë´óÍ¿
- ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ä½èÊý¥Çー¥¿²òÀÏ¤Ë¤è¤ëÉþÌô¥Õ¥©¥íー¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú
¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤êÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ
- CML´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¼£ÎÅ¤ËÈ¼¤¦¡Ö²æËý¡×¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¡¢QOL¤Î¸þ¾å¡¢ÉþÌô¥¢¥É¥Ò¥¢¥é¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- Ìô¶ÉÌôºÞ»Õ¤Ï¡¢¼À´µ¡¦ÌôºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ÉþÌô»ØÆ³¡¦¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ·ì±ÕÆâ²Ê°å¤Ï¡¢ÌôºÞ»Õ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤è¤ê´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ç»¡»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉûºîÍÑÉ¾²Á¤ä¥¢¥É¥Ò¥¢¥é¥ó¥¹³ÎÇ§¤Î°ìÉô¤òÌôºÞ»Õ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À®²ÌÊó¹ð
¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü·ë²Ì¤Ï¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î´ØÏ¢¤¹¤ë³Ø²ñÅù¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÄ´ºÞ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.nicho.co.jp/
ÆüËÜÄ´ºÞ¤Ï¡¢1980Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÄ´ºÞÌô¶É¤òÅ¸³«¤·¡¢Ìó4,000Ì¾¤ÎÌôºÞ»Õ¤òÍ¤¹¤ëÄ´ºÞÌô¶É´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤ÎÉáµÚ¤äºßÂð°åÎÅ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áá¤¯¤«¤éICTÅê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÎÉ¼Á¤Ç³×¿·Åª¤Ê°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤¬¼è¤êÁÈ¤à21¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¦¤Á¡Ö1.Ìô¶Éµ¡Ç½¤Î¶¯²½¡Ê¹âÅÙ°åÎÅ¤äÃÏ°è°åÎÅ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ë¤Ë¤è¤ë´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÌôÊª¼£ÎÅ¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/materiality/
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ°åÌôÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.jpmedri.co.jp/
ÆüËÜ°åÌôÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2012Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°åÌô¶È³¦¤Î·òÁ´¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ÈÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤Î°åÎÅ¾ðÊó»ñ¸»¤ò´ð¤Ë¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Ìô¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸±¼Ô¤µ¤Þ¡¦ÊÝ¸±Ìô¶É¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½èÊýäµ¾ðÊó¡¦¥ì¥»¥×¥È¾ðÊó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¡Ö°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡×¡¢¡Ö°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¡×¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î°åÎÅ²ÝÂê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥Ðー¥¼¥ë»Ô¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯³×¿·Åª°åÌôÉÊ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½Ìô´ë¶È¡¢¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ¤Ï¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿·ò¤ä¤«¤ÊËèÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö°åÌô¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯(Reimagining Medicine)¡×¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.novartis.co.jp
¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡ー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Facebook(https://www.facebook.com/novartisjapan/) LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/novartis-japan/) YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCzU7qvkc8wwINyUK8MzQ64Q) Instagram(https://www.instagram.com/novartisjapan/)
