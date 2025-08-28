°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEHIME¿·»ö¶È¥é¥Ü2025 ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò9·î3Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ç³«ºÅ
¡¡»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÌÅè µ®Ï¯¡¢°Ê²¼¡ÖRelic¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEHIME¿·»ö¶È¥é¥Ü2025 ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°¦É²¸©¤ÎÃÏ°è»º¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ÂçÝ¤Ä¾¿Í »á¤ä°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥Ü¥Ï¥¦¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾ºäÄ¾¼ù »á¤ò¾·¤¤¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÀâÌÀ¡¢°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤Î¥Æー¥ÞÈ¯É½¡¢¸òÎ®²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Relic¤«¤é¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌòCEO / Founder¤ÎËÌÅèµ®Ï¯¤¬¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ØÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òRelic¤Ï¡¢°¦É²¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¤¨¤Ò¤á¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏÂ¥¿Ê»ö¶È¡ÖEHIME¿·»ö¶È¥é¥Ü¡×¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡¡¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë14:00~
¾ì½ê¡¡¡§Tokyo Innovation Base SQUARE2
½»½ê¡¡¡§¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ8－3
·Á¼°¡¡¡§¸½ÃÏ / ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®URL¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤ØÊÌÅÓÁ÷ÉÕ
====¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä====
¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢¡§
¡¡°¦É²¸©ÉûÃÎ»ö ¿ûµ¬¹Ô »á
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡§
¡¡¡Ö°¦É²¸©¤ÎÃÏ°è»º¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡×
¡¡¢§ÅÐÃÅ¼Ô
¡¡¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ÂçÝ¤Ä¾¿Í »á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥Ü¥Ï¥¦¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾ºäÄ¾¼ù »á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒRelic ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÌÅèµ®Ï¯
¡¦ËÜ»ö¶È¤Î³µÍ×ÀâÌÀ
¡¦°¦É²¸©Æâ´ë¶È¥Æー¥Þ¥¢¥Ã¥×
¡¦¸ÄÊÌÌÌÃÌ
»²²Ã¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ehime-newbizlabo-tokyo.peatix.com/
¢£EHIME¿·»ö¶È¥é¥Ü¤È¤Ï
¡¡°¦É²¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡£
¡¡°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤È¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤äÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤ÄÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢¸©Æâ´ë¶È¤Î¿·»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£°¦É²¸©¤«¤é¤Î°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤¬¥×¥í¥°¥é¥à±¿±Ä¤È¶¦ÁÏ»ö¶È°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤òÌµ½þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°¦É²¸©¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿»ö¶È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä¼ÂÀÓ¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
HP : https://ehime-newbizlabo.com/startup/
¢£RelicÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ËÌÅè µ®Ï¯ | ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO/Founder
ºë¶Ì¸©Î©Àî±Û¹âÅù³Ø¹»¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤ÆÃæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤äÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤¿¸å¡¢IT¥á¥¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ëDeNA¤ËÆþ¼Ò¡£¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬/»ö¶È´ë²è¤ÎÎ©°Æ¡¢Âç´ë¶È¤È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤«¤éÀ®Ä¹¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦ÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¤·¡¢100²¯±ßµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£
2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤òÁÏ¶È¤·¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡¦¶¦ÁÏ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä»ö¶È¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£Financial Times¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎµÞÀ®Ä¹´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½ÐÂç¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¿·µ¬»ö¶È³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È――ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÀïÎ¬¡¦ÁÈ¿¥¡¦¼Â¹Ô¡×¤¬¤¢¤ë¡£2021Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRelic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÀßÎ©¤·»ý³ô²ñ¼ÒÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¸å¡¢23¼Ò¡¦350Ì¾°Ê¾å¤¬Ï¢¤Ê¤ëRelic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾·æÛ¶µ°÷¡£
¢£»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥ËーRelic¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Relic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃæ³Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëRelic¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢ À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿SaaS·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡×¡¢ Áí¹çÅª¤«¤Ä°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡×¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äÂç´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È/JV¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤òÅý¹çÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°Ê¹ß¡¢½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤òÂ³¤±¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¡Ê¢¨¡Ë¡¢½¾¶È°÷350Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ16¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ØµòÅÀ¤ò³«Àß¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯,¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÄ´ºº¡×,³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È,https://relic.co.jp/press-release/54696/
³ô¼°²ñ¼ÒRelic
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRelic
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÌÅè µ®Ï¯
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー19F
ÀßÎ©¡§2015Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¢»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà°éÀ®»Ù±ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦ÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://relic.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§https://relic.co.jp/services/