ZEPEAL¡Ö¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ー ÌÚæá(¤¤³¤¨)¡×¤òÈ¯Çä
¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ー
¼ê¸µ¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ÆÁª¤Ù¤ë£²¥¹¥¿¥¤¥ë
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
£±¡Ë Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
¼ó¤Ë³Ý¤±¤Æ¤â¡¢¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â»È¤¨¤ëÀß·×¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²È»ö¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢Æ°²è¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤Ï¼ó¤Ë³Ý¤±¤Æ¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²»¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¤´Ä¶¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤ò¼«Ê¬¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÄ°¤¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢´ù¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤´¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¼ê¸µ¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤â¼«Á³¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë £²¤Ä¤ÎÁª¤Ù¤ëÀÜÂ³ÊýË¡¡ÚBluetooth®Ver.5.3 & ÄãÃÙ±ä¥âー¥ÉÅëºÜ¡Ê35ms¡Ë¡Û
Bluetooth®ÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤È¤âÀÜÂ³¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê²»¸»¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑÁ÷¿®µ¡¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢±ÇÁü¤È²»¤Î¥º¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¤ÄãÃÙ±ä¥âー¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È²»¤ÎÃÙ¤ì¡É¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¡¦¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²÷Å¬¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³¡Ë¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤äÄÌÏÃ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Î¡Ú¥Þ¥¤¥¯ÆâÂ¢¡Û
¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢ºßÂð¥ïー¥¯¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤äÆü¾ï¤ÎÄÌÏÃ¤Ë¤âÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Bluetooth¤Î¥ïー¥É¥Þー¥¯¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢Bluetooth SIG Inc.¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Þー¥¯¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´¡Ë ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë³èÌö¡Ú·ÚÎÌ195g / IPX4ÁêÅö¤ÎÀ¸³èËÉ¿å¥ì¥Ù¥ë¡Û
ËÜÂÎ½ÅÎÌÌó195g¤È·ÚÎÌÀß·×¤Ç¡¢¼ó¤ä¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
À¸³èËÉ¿åµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢ ¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÌÌ½ê¤Ê¤É¿å²ó¤ê¤Ç¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤¬¤éÄ°¤*¹¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿À¼¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤Î²»¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶²»¤âÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊóURL
¥Ç¥ó¥¥çー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖËè⽇¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤³¤Á¤è¤¯¡×¤Î¤â¤È¡¢Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê⽣³è¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
[Î±°Õ»ö¹à]
¡¦ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦³Æ¼ïÌ¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦µºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÒËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥¥çー¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¥°¥ëー¥×»ö¶ÈÅý³çËÜÉô¡¡¹ÊóÀïÎ¬Éô
Ã´Åö¡§°Â²¬(¤ä¤¹¤ª¤«) E-mail¡§kohei.yasuoka@dg-hd.jp
ÅÅÏÃ¡§06-6631-5690¡¡FAX¡§06-6631-5705
ÅºÉÕ»ñÎÁ
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ ¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ー ÌÚæá(¤¤³¤¨) ZQS-30B-W
ËÜÂÎ
Á÷¿®µ¡
ÉÕÂ°ÉÊ
¼ê¸µ¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ÆÁª¤Ù¤ë£²¥¹¥¿¥¤¥ë
ZEPEAL¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ー ÌÚæá(¤¤³¤¨) ZQS-30B-W
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò(Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³²¼ ½Ó¼£)¤Ï¡¢ZEPEAL(¥¼¥Ôー¥ë)¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ¡Ö¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ーÌÚæá¡Ê¤¤³¤¨¡ËZQS-30B-W¡×¤ò2025Ç¯9·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é³°¤·¤Æ¡Ö¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¡Ö¼ê¸µ¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢£²¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»À¼¤Ê¤É¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ»þ¤Ï¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤éÄ°¤*¹¡×¤Ç²»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ó³Ý¤±»ÈÍÑ»þ¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇÌó3.5»þ´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²»¼Á¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤¹À¼¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡Ø¤Ï¤Ã¤¤ê²»¥âー¥É¡Ù¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ø´Õ¾Þ¥âー¥É¡Ù¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î¥âー¥É¤òÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£IPX4ÁêÅö¤ÎÀ¸³èËÉ¿å¥ì¥Ù¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¿å²ó¤ê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é³°¤·¤Æ¡Ö¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¡Ö¼ê¸µ¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢£²¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»À¼¤Ê¤É¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼ó³Ý¤±¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ»þ¤Ï¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤éÄ°¤*¹¡×¤Ç²»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ó³Ý¤±»ÈÍÑ»þ¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇÌó3.5»þ´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²»¼Á¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤¹À¼¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡Ø¤Ï¤Ã¤¤ê²»¥âー¥É¡Ù¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ø´Õ¾Þ¥âー¥É¡Ù¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î¥âー¥É¤òÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£IPX4ÁêÅö¤ÎÀ¸³èËÉ¿å¥ì¥Ù¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¿å²ó¤ê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢À¸³è²ÈÅÅ¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ö¤¯¤é¤·¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤è¤êË¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò
Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶Åì£²ÃúÌÜ£±ÈÖ£³¹æ DGËÜ¼Ò¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³²¼ ½Ó¼£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.denkyosha.co.jp/
Ä¾±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ö²÷Å¬À¸³è´Û¡×¡§https://kaiteki.dg-hd.jp/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX(µìTwitter)¡§https://x.com/denkyosha_info
¡Ô³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥¥çー¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÀ¥ °ìÏº¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§8144¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Õ
