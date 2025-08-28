¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯ÈÇ Ãæ¾®´ë¶È¤ÎBtoB·èºÑ¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¡Û ¡ÖÀÁµá½ñ¤Î¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤ÎÇ§ÃÎÎ¨6³ä¡¦ÍøÍÑ°Õ¸þ4³ä¤Ë
～ÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ï8³ä¤¬2～3¤«·î¤Ë1²ó°Ê¾å¡ª»ÅÆþ¤ì¡¦²ÈÄÂ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¿Ê¤à～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§´Ý»³¹°µ£¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¡¢Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í»ö¶È¼ç1,236¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨£±¡Ë¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎ¤äÍøÍÑ°Õ¸þ¡¢³èÍÑ¾õ¶·¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËË¡¿Í´Ö·èºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿²óÅú¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¤ÎÀÁµá½ñ¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ÀÁµá½ñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨Ê§¤¤¤ò¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¼Ô¤Ï¥«ー¥É¤Î°ú¤Íî¤È¤·Æü¤Þ¤Ç¤ËÂÐ²Á¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
»ö¶È¼Ô´Ö¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ä¾¦ÉÊ»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤ÎÂÐ²Á¤òÀÁµá½ñ¤Ç³Ý¤±Ê§¤¤¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ä¹Ô¿¶¹þ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ °ìÊý¤Ç¶áÇ¯¤Ï¡¢»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ë¡¿Í´Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ÀÁµá½ñ¤ÎÂå¶â¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç»ÙÊ§¤¨¤ë¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤ä¡ÖÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤Âå¹Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡ÖWinvoice¡× ¤Ç¤â¡¢¼è°·¹â¤¬Ê¿¶Ñ150¡ó¥Úー¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÇÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¦ÍøÍÑ°Õ¸þ¡¦³èÍÑ¾õ¶·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä´ºº¤Î¼ç¤Ê·ë²Ì
Ç§ÃÎÅÙ¤ÏÌó6³ä¡¢ÍøÍÑ°Õ¸þ¤ÏÌó4³ä¤Ë³ÈÂç¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ü20pt¡Ë¡Ê¢¨£²¡Ë
Ìó3³ä¤¬¡Ö¹±¾ïÅª¡¦ÉÑÈË¤Ë»ñ¶âÉÔÂ¡×¤È²óÅú¡£¥«ー¥ÉÏÈ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤
Ìó3³ä¤¬¡ÖATM¤ä¶ä¹ÔÁë¸ý¤Ç¿¶¹þ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥Ëー¥º¤â¸²ºß
ÍøÍÑ¼Ô¤Î8³ä¤Ï2～3¤«·î¤Ë1²ó°Ê¾åÍøÍÑ¡£Éý¹¤¤»ÙÊ§ÍÑÅÓ¤ÇÄêÃå
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤ÏÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó4³ä¤ÏÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¥«ー¥É¤Ë¤Þ¤È¤á·ÐÍý½èÍý¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤¬¡Ö¹±¾ïÅª¤Þ¤¿¤ÏÉÑÈË¤Ë»ñ¶âÉÔÂ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ¶âÉÔÂ¤Î³Û¤Ï¡Ö100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÍ¿¿®ÏÈ¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó3³ä¤¬¡ÖATM¤ä¶ä¹ÔÁë¸ý¤Ç¿¶¹þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤¬»È¤¤¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤â¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤ÊÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ï»ÙÊ§¤¤¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤«¤é¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô´Ö¼è°ú¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨£²Á°Ç¯Ä´ºº¤ÈÊì½¸ÃÄ¾ò·ï¡Ê´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ÎÄêµÁ¡Ë¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ãÈæ³Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ã¥È¥Ô¥Ã¥¯1¡äÌó6³ä¤¬ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ìó4³ä¤¬ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ò»È¤¤¤¿¤¤
ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤äÍøÍÑ°Õ¸þ¤ò¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤Ï¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó4³ä¤Ï¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë(¿Þ2)¡£ºòÇ¯¤ÎÆ±Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬Ìó4³ä¡¢ÍøÍÑ°Õ¸þ¤¬Ìó2³ä¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡Ê½¾¶È°÷¿ô20¿Í°Ê²¼¡Ë¤è¤ê¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤Ãæ¾®´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷¿ô21¿Í-100¿Í°Ê²¼¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬³ä¹ç¤Ï¹â¤¯¡¢Ìó7³ä¤¬ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ìó5³ä¤¬ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡¢¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢Åê»ñ¤ä»ÅÆþ¤ì¤ÎÁý²Ã¤¬È¼¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Ï»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÁµá½ñ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÁµáÀè¤¬¥«ー¥É¤Ç»ÙÊ§¤¤²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²ó¼ý¤ÎÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áá´üÆþ¶â¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ã¥È¥Ô¥Ã¥¯2¡äÍøÍÑ¼Ô¤Î4³ä¤¬Ëè·îÍøÍÑ¡¢8³ä¤¬2～3¥«·î¤Ë1²ó¤ÏÍøÍÑ
ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤ò¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢Ìó4³ä¤¬1¥«·î¤Ë1²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£2～3¥«·î¤Ë1²ó¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÌó8³ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ3¡Ë¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
»ÙÊ§ÆâÍÆ¤Ï¼ç¤Ë¡Ö»ÅÆþ¤ì¡×¡Ö¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¡×¡Ö²ÈÄÂ¡×¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞ¤Ê»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÙÊ§¤¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤Ï¶ä¹ÔÍ»»ñ¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¸Ä¿Í¤ÎÃùÃß¤ò½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç´°·ë¤·¤¹¤°¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿·¤¿¤Ê»ñ¶â·«¤ê¤Î¼êÃÊ¤ÎÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ã¥È¥Ô¥Ã¥¯3¡äÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö»ñ¶â·«¤ê¡×¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤¤¡×¡ÖÍøÍÑ¤¬´ÊÃ±¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¡×
ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê41.7¡ó¡Ë¡¢2°Ì¡Ö»ñ¶â·«¤ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡Ê33.1¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡Ö¥«ー¥É¤ÎÍ¿¿®ÏÈÆâ¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê31.5¡ó¡Ë¤Î½ç¤ËÂ¿¤¤²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÌÌÅÝ¤Ê¼êÂ³¤¤¬¤Ê¤¯´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥Þ¥¤¥ë¤¬¤¿¤Þ¤ë¤«¤é¡×¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ò¥«ー¥É¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÌÜÅª¤äÍýÍ³¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ5¡§¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤ÎÍøÍÑÍýÍ³
¼ÁÌä¡§¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤¢¤ê¤Î²óÅú¼Ô¤Ø¤Î¼ÁÌä¡Ë
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÃÏ°è¡§ÆüËÜ¹ñÆâ
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§½¾¶È°÷¤¬100¿Í°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦·ÐÍýÉô⾨⻑¡¦Ã´Åö¼Ô¤â¤·¤¯¤Ï´ë¶È´Ö·èºÑ¡ÊË¡⼈¥«ー¥ÉÅù¤Î»ÅÆþ¤ì»þ¤Î»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¡¢Ë¡⼈¤Ø¤ÎÈÎÇä»þ¤ÎÀÁµá½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤éÆþ¶â³ÎÇ§¡¢Ì¤²ó¼ýºÄ¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ë¤òÇÄ°®¤¹¤ë⽴¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Þ¤¿¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç
ÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡§1,236¿Í
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î21Æü～3·î23Æü
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó
¡ÚÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWinvoice¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖWinvoice¡×¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤Î¥«ー¥É·èºÑÅù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ê¿Þ6¡Ë¡£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ï¡ÖWinvoice¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òºÇÃ»2¤«·î¤ÇÄó¶¡²ÄÇ½
É¬Í×¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤áÉéÃ´¤ÏºÇ¾®¸Â
»ÙÊ§¤¦Â¦¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÁµáÂ¦¤Îµ¡Ç½¡ÊÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¡Ë¤âÄó¶¡²ÄÇ½
¼«¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËAPI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÇÆÈ¼«¤ÎUX¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
ÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWinvoice¡×¡§https://infcurion.com/winvoice/
¡ÖWinvoice¡×»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¡§ https://infcurion.com/winvoice/download/
¿Þ6¡§¡ÖWinvoice¡×¤ÎÄó¶¡¥¤¥áー¥¸
¤Ê¤ª¡¢¡ÖWinvoice¡×¤ÏºòÇ¯4·î¤ÎËÜ³Ê¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨¶È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ï20¼Ò°Ê¾å¡Ê¢¨£³¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¡¦¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖWinvoice¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¿ô¡¢¤ª¤è¤ÓÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¼è°·¹â¤Ï¡¢Ëè·î150¡ó¡Ê¢¨£´¡Ë¤Î¥Úー¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖWinvoice¡×ÊÂ¤Ó¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢BtoB·èºÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£³ 2025Ç¯7·îËö»þÅÀ¤ÎÍ½Äê¤ò´Þ¤à
¢¨£´ 2024Ç¯4·î～2025Ç¯7·î¤Î´ü´ÖÊ¿¶Ñ
¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡È¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎFintech¥Ñー¥È¥Êー¡É¤Ç¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òµ¡Ç½Ã±°Ì¤Ç½ÀÆð¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³«È¯¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ»ö¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¡ÖAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡×¤ò½ÅÅÀ»Üºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Îº¬´´¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ¾Ý¤ä»º¶È¡¢ÎÎ°è¤ËFintech¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡´Ý»³¡¡¹°µ£
ÀßÎ©¡§2006 Ç¯ 5 ·î 1 Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®5-7-2 MFPR¹íÄ®¥Ó¥ë7F
²ÃÌÁÃÄÂÎ¡§
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍFintech¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»ñ¶â·èºÑ¶È¶¨²ñ
URL¡§https://infcurion.com/
¢¨³Æ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥ºËÜÉô ¹Êó¼¼
Mail: pr@infcurion.com¡¡Tel: 03-6272-3924
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Winvoice ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://infcurion.com/winvoice/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Winvoice ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://infcurion.com/winvoice/