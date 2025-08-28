¥³¥¯ー¤¬Ê¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¡¢ÂçÀî¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢DMM.com¤È¡È´ë¶È¤ÎDX¡É¤È¡È½÷À¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡É¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü
¥³¥¯ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æþ¹¾ Íº²ð¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸© ÂçÀî»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¹¾Æ£ µÁ¹Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÀî»Ô¡×¡Ë¤È¡¢ÂçÀî¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ê²ñÆ¬¡§ÄÅÂ¼ ÍÎ°ìÏº¡ËµÚ¤Ó¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹ ·ó CEO¡§µµ»³ ·É»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖDMM¡× ¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢ÂçÀî»Ô»ÔÆâ¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò2025Ç¯10·î¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÂçÀî»Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡¦Æ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼Â¸½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½÷À¤¬³èÌö¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¯ー¤Ï¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¡ÖSNS±¿ÍÑ»Ù±ç¡×¡ÖRPA¤Î¥¹¥¥ëÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¡×¡Ö½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»Ù±ç¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç¤ÎÆâÀ½²½¤ä¿¦¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿È¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¶¨Æ¯¤ÎÇØ·Ê
¥³¥¯ー¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ÃËÀ¡¢½÷À¡¢¥·¥Ë¥¢¡¢³°¹ñ¿Í¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢LGBTQ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤ÎÂ°À¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥¤¥¥¤¥¤ÈÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×1¤È¤·¤Æ½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡ÖEXCEL½÷»Ò¡×¡Ö¥Ç¥¸¥Þ½÷»Ò(R)¡×¡ÖRPA½÷»Ò(R)¡×¡Ö¥Çー¥¿½÷»Ò(R)¡×¡ÖAI½÷»Ò(R)¡×Åù¤ÎDX¿Íºâ¥µー¥Ó¥¹¡É¤òÅ¸³«¡£Ì¤·Ð¸³¼Ô¤òDX¿Íºâ¤Ø¤È°éÀ®¤·¡¢¤½¤ÎDX¿Íºâ¤¬´ë¶È¤ÎDX¤ä²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¡¢DMM¤È¤Ï¡¢2022Ç¯¤è¤ê¶¨Æ¯¤·¤ÆÂçÀî»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¡×¤ä¡Ö½÷À³èÌö¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤ä¡Ö½÷À³èÌö¡×¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¡¦Æ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥¯ー¤Ï¡¢º£¸å¤âÊ¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºâ¤ÎÇÚ½Ð¡¢ÃÏ°è¤ÎDX¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂçÀî»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Æ¯¼ÂÀÓ¡ä
¡¦2022Ç¯11·î¡ÖRPA¿ä¿Ê¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¢¨£±
¥³¥¯ー¼«¼Ò³«È¯¤Î´°Á´ÌµÎÁRPA¥Äー¥ë¡Ö¥Þ¥¯¥í¥Þ¥ó(R)¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖRPA½÷»Ò(R)¡×¤¬ÂçÀî»Ô¤Î¶ÈÌ³¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¶ÈÌ³¤ÎRPA²½¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦2023Ç¯6·î¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý»Ù±ç»ö¶È¡×¢¨£²
¡ÖÃÏ°èDX¿Íºà°éÀ®¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥³¥¯ー¤Ï½÷À¸þ¤±¤Î¡ÖExcelÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¡£ÂçÀî»Ô¤Î½÷À¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£
¡¦2024Ç¯8～9·î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¹ÖºÂ¡×¢¨£³
ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÍý²òÂ¥¿Ê¤È½÷À¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤ò¼Â»Ü¡£¥³¥¯ー¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆDX¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹ÖºÂ¤òÄó¶¡¡£
¢¨1.¡ÖRPA¿ä¿Ê¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000055329.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000055329.html)
¢¨2.¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000055329.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000055329.html)
¢¨£³.¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¹ÖºÂ¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000055329.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000055329.html)
¢£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/55329/table/101_1_82083e7e9836686c1a4abef639188a53.jpg?v=202508281155 ]
¢§¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡¡
https://www.city.okawa.lg.jp/s006/danjo/Digitaljinzaiikusei/20250718143642.html(https://www.city.okawa.lg.jp/s006/danjo/Digitaljinzaiikusei/20250718143642.html)
¢£ÂçÀî»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂçÀî»Ô¤ÏÊ¡²¬¸©ÆîÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¿Í¸ýÌó3Ëü1000¿Í¤Î»Ô¤Ç¤¹¡£ÃÞ¸åÀî¤¬ÍÌÀ³¤¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎ©ÃÏ¤«¤é¡¢³¤±¿¤ÎÍ×½ê¤È¤·¤ÆÁ¥Âç¹©¤ä¿¦¿ÍÃ£¤¬Êë¤é¤¹¤Þ¤Á¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢º£¤Ç¤Ï²È¶ñ¤Î°ìÂçÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²È¶ñ¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Âç¤ÊÃÞ»çÊ¿Ìî¤Ç°é¤Þ¤ì¤ëÊÆ¤ä¥¤¥Á¥´¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Ê¤É¤ÎÇÀºîÊª¡¢ÃÞ¸åÀî¤äÍÌÀ³¤¤Ç³Í¤ì¤ë¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ä6m¤Ë¤âµÚ¤Ö´³Ëþº¹¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤Ê³¤ÂÝ¤Ê¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©¤Ë¤âÂçÊÑ·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.city.okawa.lg.jp(https://www.city.okawa.lg.jp)
¢£¹çÆ±²ñ¼Ò DMM.com ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ°÷¿ô4,507Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDMM.com¡×¤ò±¿±Ä¡£1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï60°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤äEV½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡£¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯2·î»þÅÀ
´ë¶È¥µ¥¤¥È : https://dmm-corp.com/(https://dmm-corp.com/)
¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È : https://dmm-corp.com/presskit/(https://dmm-corp.com/presskit/)
¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢ : https://inside.dmm.com/(https://inside.dmm.com/)
¢£¥³¥¯ー¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥¯ー¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÃ¯¤â¤¬¤É¤³¤Ç¤â¥¤¥¥¤¥Æ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÉÃÏÊýÁÏÀ¸¡É¤òºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ëÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Ä¹´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖVISION 2030¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏÊýµòÅÀ30µòÅÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤ÇÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¸º¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¤·Ð¸³¼Ô¤ò¥³¥¯ー¤ÎÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¡¢DX¿Íºâ¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡¢DX¿Íºâ¤Î¡ÈÃÏ»ºÃÏ³è¡Ê¤Á¤µ¤ó¤Á¤«¤Ä¡Ë¡É¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ëµëÍ¿³Êº¹¤Î²ò¾Ã¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ¸µ´ë¶È¤ÎDX¤ò¼Â¸½¤·¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿¦¾ì¤ä»Å»ö¡×¤òÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍºàÎ®½Ð¤ÎÍÞÀ©¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Ä¹´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖVISION2030¡×¡§https://cocoo.co.jp/corporate/vision2030/(https://cocoo.co.jp/corporate/vision2030/)
¢£¥³¥¯ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥¯ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ò¡Ö¿Íºâ¡×¡ß¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç²ò·è¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡¦È¯Å¸¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤·Äó¶¡¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×£±¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ê¤Ë¿¦¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¤¥¥¤¥Æ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹Ä©Àï¤ò¤·¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê´ë¶ÈNo.1¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿Ä¹´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖVISION2030¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¡Ö¶ÈÌ³Äó·È¡×¤ò½ÅÅÀ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡ØDX¿ÍºâÇÚ½Ð´ë¶È No.1～ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¥¤¥¥¤¥Æ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë～¡Ù¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/55329/table/101_2_f702daacae814257695849fec6d3d577.jpg?v=202508281155 ]
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥³¥¯ー³ô¼°²ñ¼Ò
¹Êó¥°¥ëー¥×¡¡Ã´Åö¡§¿¼Ä® Ëã´õ
TEL:080-7681-9473¡Ê·ÈÂÓ¡Ë¡¢03-3527-1167¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡MAIL: prg@cocoo.co.jp
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¼Áö»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÂçÀî»Ô¡¡´ë²è²Ý¡¡´ë²è¡¦½÷ÀÀ¯ºö·¸
TEL¡§0944-85-5553