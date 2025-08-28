¡ÚOWC¡Û Amazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Other World Computing, Inc.¡ÊOWC(R)️: ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢Amazon.co.jp¤Ç8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë9:00¤«¤é9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE½ªÎ»¸å¤Î9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¸åÂ³¥»ー¥ë¤Ë¤â°ú¤Â³¤»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Î¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥»ー¥ë²Á³Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï²Á³ÊÉ½¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë²Á³ÊÈÎÇäÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥»ー¥ë²Á³Ê
Other World Computing (OWC) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Other World Computing¡ÊOWC(R)️¡Ë¤Ï¡¢1988Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢±ÇÁü¡¦²»³ÚÀ©ºî¡¢¼Ì¿¿¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥É¥Ã¥¯¡¢¥á¥â¥êー¥«ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¿®Íê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥°¥ìー¥É¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤ä³ÈÄ¥À½ÉÊ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥«ー¥É¡¢¥É¥Ã¥¯¡¢³Æ¼ïÀÜÂ³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¶ー¡¢°ìÈÌ¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î¥æー¥¶ー¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¡¦³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×À¤È¿®ÍêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Other World Computing¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡Ë https://www.owc.com
Other World Computing¡ÊÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡Ë https://www.owcasia.jp
¥¢¥Þ¥¾¥óOWCÄ¾±Ä¸ø¼°¥¹¥È¥¢ https://www.amazon.co.jp/OWC
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Other World Computing (OWC)
pr-asia@owc.com