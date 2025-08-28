°ÜÆ°¼°4K¥¹¥Þー¥È¥â¥Ë¥¿ー¡ÖLG Smart Monitor Swing¡×¤òËÜÆü2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
¡¡LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¹¡¡À®¼þ¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥å¥¦¡Ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤â¤Î¤äÂÎ¸³¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹Makuake¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎòÂå1°Ì¡Ê¢¨1¡Ë¤Î±þ±ç¹ØÆþÁí³Û1²¯2100Ëü±ßÄ¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖLG Smart Monitor Swing¡×¤ò¡¢ËÜÆü2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖLG Smart Monitor¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢LGÆÈ¼«¤ÎwebOS¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î³°Éôµ¡´ï¤ËÀÜÂ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Netflix¤äYouTube¡¢TVer¤Ê¤É¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»Å»ö¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÆüÈ¯Çä¤¹¤ëÆ±¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖLG Smart Monitor Swing¡×¤Ï¡¢¹âÀººÙ¤Ê4K²òÁüÅÙ¤Ë¡¢¹»ëÌî³Ñ¤«¤Ä¼«Á³¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÆ¸½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£31.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿²ÄÆ°¼°¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Éô²°Ãæ¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Á°¸åº¸±¦¡¦¾å²¼¡¢¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Î³ÑÅÙ¤â»ÑÀª¤äÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Îºî¶È¤ä¿²¼¼¤Ç¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¡¢»Å»ö¤Ç¤âÍ·¤Ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿ー¡Ü¥Û¥¤ー¥ëÉÕ¤²ÄÆ°¼°¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¡ÖLG Smart Monitor Swing¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§32U889SA-W¡Ë¡¢¥â¥Ë¥¿ー¡ÜHAS¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¡ÖLG Smart Monitor¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§32U880SA-W¡Ë¡¢¥Û¥¤ー¥ëÉÕ¤²ÄÆ°¼°¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¡ÖLG Smart Monitor Swing Stand¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§STA32F¡Ë¤Î·×3¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢LG¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖLG Smart Monitor¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂ¾¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¥Û¥¤ー¥ëÉÕ¤²ÄÆ°¼°¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖLG Smart Monitor Swing Stand¡×¤òÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://www.lg.com/jp/monitors/add-on-bundle/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë»þÅÀ¡¢LG Electronics JapanÄ´¤Ù¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖLG Smart Monitor Swing¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§32U889SA-W¡Ë¤Ï¡¢ÈÎÇäÅ¹¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ãÈ¯Çä³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/416_1_f31443f9ff6d750a6edf282209981148.jpg?v=202508281155 ]
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡Û
32U889SA-W¡§https://www.lg.com/jp/monitors/smart-monitors/32u889sa-w/¡¡
32U880SA-W¡§https://www.lg.com/jp/monitors/smart-monitors/32u880sa-w/¡¡
STA32F¡§https://www.lg.com/jp/care-accessories/monitors/stand-arm/sta32f/
¢£31.5¥¤¥ó¥Á4K IPS¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¡|¡¡¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó¡¡|¡¡DCI-P3 95%¡¡|¡¡HDR10
¡¡31.5¥¤¥ó¥Á¤ÎÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¹»ëÌî³Ñ¤«¤Ä¼«Á³¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÆ¸½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¹âÀººÙ¤Ê4K²òÁüÅÙ¡Ê3840¡ß2160¡Ë¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Í¥Þµ¬³Ê¤Î¿§°è¡ÖDCI-P3¡×¤ò95%¥«¥Ðー¤·¡¢HDR10¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÆ°²è»ëÄ°´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²èÁü¡¦±ÇÁüÊÔ½¸¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥ªー¥È¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÂÐ±þ
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î½ÄÉ½¼¨¤È²£É½¼¨¤ò¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥ªー¥È¥Ô¥Ü¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤â¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£webOSÅëºÜ¡¡|¡¡AirPlay 2¡¢Miracast(TM)¡¢ScreenShare¡¢Google CastÂÐ±þ
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î³°Éôµ¡´ï¤ËÀÜÂ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢YouTube¡¢TVer¡¢Netflix¡¢Disney+¡¢Prime Video ¤ä Apple TV+¡¢DAZN¡¢FIFA⁺¡¢Twitch¡¢TikTok¤Ê¤É600°Ê¾å¤ÎVOD¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤À¤±¤Ç³Æ¼ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎWeb¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢iPhone¤äiPad¤Ê¤É¤ÎiOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤ÎAirPlay 2¤È¡¢AndroidÅëºÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤ÎMiracast(TM)¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ScreenShare¤ÈGoogle Cast¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£USB Type-C(TM)Ã¼»ÒÅëºÜ
¡¡¥±ー¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀÜÂ³¡¢µëÅÅ¡ÊUSB PDºÇÂç65W¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Çー¥¿Å¾Á÷¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤ÊUSB Type-CÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤â´ÊÃ±¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¡¢¥â¥Ë¥¿ー¼þ¤ê¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë
¡Ê¢¨3¡ËUSB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¤ÏÊÌÇä¤Ç¤¹¡£
¢£¥³ー¥ÉÉÔÍ×¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÀÜÂ³¤â²ÄÇ½
¡¡PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ー¥Üー¥É¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏBluetooth¤ÇÌµÀþÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÉºÝ¤ä¥³ー¥Êー¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤âÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤ªÉô²°¤¬ÍýÁÛ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥Úー¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Windows PC¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥º¥Þー¥¯¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éK¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÌµÀþ¤Ç¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー´Ä¶¤Çºî¶È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£5W+5W¤Î2.0ch¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ーÆâÂ¢
¡¡5W+5W¤Î2.0ch¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¤·¡¢Î©ÂÎ´¶¤ÈÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ªÉô²°¤¬¡È½Ö´Ö¡É¥·¥¢¥¿ー¥ëー¥à¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Spotify¤äAmazon Music¤Ê¤É¤Î²»³Ú¥¢¥×¥ê¤ò¥¹¥Þー¥È¥â¥Ë¥¿ーÃ±ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò·Ò¤²¤Ð¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î²»¼Á¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÕÂ°¥ê¥â¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¤«¤ó¤¿¤óÁàºî
¡¡ÀìÍÑ¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤òÉÕÂ°¤·¡¢´ðËÜÁàºî¤â¥¹¥àー¥º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢LG ThinQ¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ÈÆ±¤¸Áàºî¤Ë²Ã¤¨¡¢²èÌÌ¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥¿ーÁàºî¤äÊ¸»úÆþÎÏ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¤¢¤²¤Æ¡×¡ÖÌÀÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢²»À¼¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤ä¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨4¡Ë
¡Ê¢¨4¡Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÈËÜÀ½ÉÊ¤¬Æ±¤¸Wi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢²»À¼¸¡º÷µ¡Ç½¤Î¤´»ÈÍÑ¤Ë¤Ï¡ÖLG ThinQ¥¢¥×¥ê¡×¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Þ¥Û¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥â¥Ë¥¿ー¡ÜHAS¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¡ÖLG Smart Monitor¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§32U880SA-W¡Ë
¡¡¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Ç¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖLG Smart Monitor¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§32U880SA-W¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£LGÆÈ¼«¤ÎwebOS¤ä¹âÀººÙ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¹â²»¼Á¤Ê¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡ÖLG Smart Monitor Swing¡×¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢110mm¤Î¹â¤µÄ´À°¡¢Á°-5¡ë¸å20¡ë¤Î¥Á¥ë¥È¡¢º¸±¦20¡ë¤Î¥¹¥¤¥Ù¥ë¡¢90¡ë¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÑÀª¤äÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥¤ー¥ëÉÕ¤²ÄÆ°¼°¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖLG Smart Monitor Swing Stand¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§STA32F¡Ë
¡¡¥Û¥¤ー¥ëÉÕ¤²ÄÆ°¼°¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖLG Smart Monitor Swing Stand¡×¤Ï¡¢329mm¤Î¹â¤µÄ´À°¡¢Á°-20¡ë¸å50¡ë¤Î¥Á¥ë¥È¡¢º¸±¦60¡ë/90¡ë¤Î¥¹¥¤¥Ù¥ë¡¢90¡ë¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÑÀª¤äÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÄìÌÌ¤Î5¤Ä¤Î¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ò¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖLG Smart Monitor Swing Stand¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Èµ¬³Ê¡Ê100mm¡ß100mm¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥¿ーÀ½ÉÊ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Amazon¡¢Prime Video ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥í¥´¤Ï Amazon.com,Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google¡¢Android(TM)¡¢YouTube(TM)¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨(C)2025 Disney and its related entities
¢¨Apple¡¢Apple ¥í¥´¡¢Apple TV¡¢AirPlay¡¢¤ª¤è¤Ó HomeKit ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë Apple Inc. ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤êÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÌÅÓ·ÀÌó(ÍÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚLG Smart Monitor¡ßLG Smart Monitor Swing Stand¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖLG Smart Monitor¤ÎÂ¾¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¡¢LG Smart Monitor Swing Stand¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢LG Smart Monitor³Æ¥â¥Ç¥ë¤È¡ÖLG Smart Monitor Swing Stand¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§STA32F¡Ë¤òÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£27¥¤¥ó¥Á¥Õ¥ëHD¤ÇIPS¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö27U511SAŽ°W¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÆ±»þ¹ØÆþ²Á³Ê77,600±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢32¡ó¥ª¥Õ¤Î52,001±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢LG Smart Monitor¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¡ÖLG Smart Monitor Swing Stand¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§STA32F¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://www.lg.com/jp/monitors/add-on-bundle/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢µ»½ÑÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖLife's Good¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡ÖLife's Good¡×¤È¤¤¤¦LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¸³è¤Î¤¿¤á¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖInnovation for a Better Life¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡¢¤è¤ê·ò¤ä¤«¤Ë¡¢¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò´®Ç½¤¹¤ë´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò50¡óºï¸º¡Ê2017Ç¯Èæ¡Ë¤·¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÌó¤È¤·¡¢ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¨¥³¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀß·×¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§LG Electronics Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊLG Electronics Japan Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò¡§¢©104-8301ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-1-3 µþ¶¶¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー15³¬
URL¡§https://www.lg.com/jp/
ÀßÎ©¡§1981Ç¯1·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¹¡¡À®¼þ¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥å¥¦¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÎÆüËÜ¸þ¤±Í¢ÆþÈÎÇä¶È¡£
¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Ûー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢°áÎà¥±¥¢²ÈÅÅ¡¢
¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡¢°áÎà´¥Áç½ü¼¾´ï¤ÎÈÎÇä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸»ö¶È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¡¢
¼ÖºÜÍÑµ¡´ï¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÅù¡£
¢£LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë»ö¶ÈµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢Ìó74,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ûー¥à¡¦¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥Óー¥¯¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥¨¥³¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Î4¥«¥ó¥Ñ¥ËーÀ©¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¹â¤ÏÌó87.7Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊKRW¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢À¸³è²ÈÅÅ¡¢¥¨¥¢¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥Ë¥¿ー¡¢¼ÖºÜÍÑµ¡´ï¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢
¾ÃÈñ¼Ô¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³ÍÑÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÁí¹ç²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤òLife¡Çs Good¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£