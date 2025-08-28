¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥¥µー¡¢PA/SR¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTASCAM Sonicview ¡ß dBTechnologiesÅ¸¼¨»îÄ°²ñ¡×¤ò¥×¥í¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌçÅ¹¥È¥â¥«ÅÅµ¤¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×(½©ÍÕ¸¶)¤Ë¤Æ³«ºÅ
TASCAM¡Ê¥¿¥¹¥«¥à¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ) ～9·î19Æü(¶â)¤ËÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ¤Ë¤¢¤ë¥È¥â¥«ÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼ÒÄ¾±Ä¤Î¥×¥í¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌçÅ¹ ¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢TASCAM¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥¥µー¤ª¤è¤ÓdBTechnologies¥Ö¥é¥ó¥É¤Î PA/SR¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÅ¸¼¨»îÄ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ú½ÐÄ¥¡ÛTASCAM Sonicview ¡ß dBTechnologiesÅ¸¼¨»îÄ°²ñ in ¥È¥â¥«ÅÅµ¤ ¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ØTASCAM Sonicview¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ØdBTechnologies¡ÙÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤´ÀâÌÀ¤ä¡¢Áàºî´¶¤Î¤´ÂÎ¸³¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2023Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Å¸¼¨»îÄ°²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://tascam.jp/jp/magazines/detail/1064
Å¸¼¨À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡ØTASCAM Sonicview¡Ù¥·¥êー¥º
È¯Çä¤«¤é3Ç¯¤ò·Þ¤¨ºÇ¿·¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢V2.2.2¤ÇÂçÉý¤Ëµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë Ember+¥³¥Þ¥ó¥É¤òÂçÉý¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¡¢½ÀÆð¤Ê¥ê¥âー¥ÈÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¡£¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹²èÌÌ ¤ä Port to Port¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ëー¥Æ¥£¥ó¥° ¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¤ä²»À¼Ê¬ÇÛ´ï¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂÎ18¸Ä¤Î¥æー¥¶ー¥ー¥Ü¥¿¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥æー¥¶ー¥ー¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó²èÌÌ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ºÇÂç64¸Ä¤Þ¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë±þ¤¸¤¿¼«ºß¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾20¤òÄ¶¤¨¤ë¿·µ¡Ç½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¡¢ÊüÁ÷¡¦¥é¥¤¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¾ïÀßÀßÈ÷¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ß¥¥·¥ó¥°¥³¥ó¥½ー¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØdBTechnologies¡Ù PA/SR¥¹¥Ôー¥«ー
¡ØdBTechnologies DVA MINI G2¡Ù¤Ï¡¢·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éºÇÂçSPL 131dB¤ò¸Ø¤ë2-Way ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥ó¥¢¥ì¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¹âÀÇ½Class-D¥¢¥ó¥×¤È¥ê¥Ë¥¢¥Õ¥§ー¥ºFIR¥Õ¥£¥ë¥¿ーÅëºÜ¤Ç¡¢¥«¥Ðー¥¨¥ê¥¢Æâ¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤ÇÀµ³Î¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AURORA NETÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢EQ¡¦¥Ç¥£¥ì¥¤¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢ºÇÂç22Âæ¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ä¡¢ÊÌÇä¤ê¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥Ýー¥ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×Æü»þ
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)～2025Ç¯9·î19Æü(¶â) 10:00～18:00
³«ºÅ¾ðÊó¤Ï¥¿¥¹¥«¥à¤Î¸ø¼°SNS(X:µìTwitter¡¢Facebook)¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
X: https://x.com/TASCAM_jp
Facebook: https://www.facebook.com/teacprofessional
¾ì½ê
¥È¥â¥«ÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥× Å¹Æ¬
¢©101-0021 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-15-16 ½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´Û2F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://akihabara-radiokaikan.co.jp/access/
»²²ÃÈñ/¤´Í½Ìó
ÌµÎÁ/Í½ÌóÉÔÍ×
¢¨ÅöÆü¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢À°Íý·ô¤ÎÈ¯¹Ô/Æþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨À½ÉÊ°ìÍ÷
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥¥µー
¡ØTASCAM Sonicview 24¡Ù https://tascam.jp/jp/product/sonicview_24/top
¡ØTASCAM Sonicview 16¡Ù https://tascam.jp/jp/product/sonicview_16/top
16in/16out Dante¥¹¥Æー¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡ØSB-16D¡Ùhttps://tascam.jp/jp/product/sb-16d/top
2-Way¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥ó¥¢¥ì¥¤¥·¥¹¥Æ¥à
¡ØDVA MINI G2¡Ù https://tascam.jp/jp/product/dbtechnologies_dva_mini_g2/top
¡ØSUB 915¡Ù https://tascam.jp/jp/product/dbtechnologies_sub_915/top
2-Way¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー
¡ØOPERA 12¡Ù https://tascam.jp/jp/product/dbtechnologies_opera_12/top
¢¨Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î»îÄ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¹Æ¬¤Ç¤Î»îÄ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²»ÎÌ¤òÄ´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¿¥¹¥«¥à¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È
TEL¡§0570-000-809(¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë)¡¡042-356-9137(·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦IPÅÅÏÃ¤«¤é)
ÅöÆü¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¥È¥â¥«ÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×
TEL¡§03-3253-6524
¤½¤ÎÂ¾Ãí°Õ»ö¹à
- Åö¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤äÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥È¥â¥«ÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼êÂ³¤¤ÎÂ¾¡¢Î¾¼Ò¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- Î¾¼Ò¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥â¥«ÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¡×https://www.tomoca.co.jp/privacy/¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×https://www.teac.co.jp/jp/privacypolicy
¥È¥â¥«ÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥â¥«ÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î¥×¥í¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤Î¶ÈÌ³ÍÑ²»¶Áµ¡´ï¡¦ÊüÁ÷µ¡´ï¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¼þÊÕ¤Î±ÇÁüµ¡´ï¡¦¾ÈÌÀµ¡´ïÅù¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.tomoca.co.jp/shop/proshop/
TASCAM¤È¤Ï
TASCAM¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê²»¼Á¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤ÇÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê»Ù»ý¤µ¤ìÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊüÁ÷¡¦Ï¿²»¸½¾ì¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¤¿¤á¤Î²»¶Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
dBTechnologies¤È¤Ï
dBTechnologies(¥Ç¥£ー¥Óー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ü¥íー¥Ë¥ã¤ËËÜµò¤ò»ý¤ÄAEB Industriale¼Ò¤Î¥×¥í¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈMade in Italy¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²»¶Áµ¡´ï¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤è¤ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Àµµ¬Í¢ÆþÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£