¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¿Ê²½: ¥Ýー¥é¥º¥Á¥ç¥¤¥¹ÂæÏÑ¤ÈRevieve(R)¡¢AIÅëºÜ¥¹¥¥ó¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶ー¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÃ£À®
2025Ç¯8·î28Æü¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡¿ÊÆ¹ñ¡¦¥·¥«¥´¡¿ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¡Ë- ¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¢¥Ø¥ë¥¹¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAIÅëºÜ¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëRevieve(R)¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£À½ÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ýー¥é¥º¥Á¥ç¥¤¥¹ÂæÏÑ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬Âî±Û¤·¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Revieve¤Î¥¹¥¥ó¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶ー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢¸ÜµÒÍý²ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ª¤è¤ÓÀ®Ê¬¤Î¸¢°Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÇØ·Ê¤ÈÀ®²Ì
¥Ýー¥é¥º¥Á¥ç¥¤¥¹ÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À®Ê¬¤ËÀºÄÌ¤·¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¶¯¤¤¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢»Ô¾ì¤Ç¸¢°Ò¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊÁÊµá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Revieve¤ÎAI¥¹¥¥ó¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ë×Æþ·¿¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Î°ì¤Ä¡Ö³Ñ¼Á¥±¥¢¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Õ¥©¥ê¥¨¥ó¥È¡Ë¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ï´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¥Ýー¥é¥º¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Í°ÕµÁ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢»ØÆ³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ýー¥é¥º¥Á¥ç¥¤¥¹ÂæÏÑ¤ÎDTC & CRM¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¢¥¤¥Óー¡¦¥¤¥¨ー»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖRevieve¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆÃÄ§¤ÈÀ®²Ì
½¾Íè¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¿ÇÃÇ¤ä¹ÈÏ¤Ê¥ì¥³¥á¥ó¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥Äー¥ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¥£ー²òÀÏ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Î×¾²¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ©¾õÂÖ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶ー¤Ï¥Ë¥¥Ó¡¢ÌÓ·ê¡¢¤¯¤¹¤ß¤Ê¤É¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê³Ñ¼Á¥±¥¢À½ÉÊ¤ò¿äÁ¦¤µ¤ì¡¢¤½¤Îº¬µò¤Þ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯9·î¤Î¥íー¥ó¥Á¤«¤éÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÌÜÉ¸¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ëÀ®²Ì¤òµÏ¿¡£¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÌÜÉ¸¤Î104%¤ËÃ£¤·¡¢2025Ç¯½éÆ¬¤Ë¤Ï187%¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶ー13¿Í¤Ë1¿Í¤¬¿ä¾©À½ÉÊ¤ò¥«ー¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÎ¨¤Ï20.2%¤È¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¥Äー¥ë¤¬Ã±¤Ê¤ëÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿®Íê¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼ÔÍý²ò¤Î¿¼²½¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¥Ë¥¥Ó¡¢¥·¥ï¡¢ÌÓ·ê¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Çº¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿ÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À®Ê¬ÃÎ¼±¤Î¹â¤¤»Ô¾ì¤Ç¡¢Æ©ÌÀÀ¤Ï¿®Íê³ÍÆÀ¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ýー¥é¥º¥Á¥ç¥¤¥¹ÂæÏÑ¤Ï¡¢60%¤Î¥æー¥¶ー¤¬º®¹çÈ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥ì¥Á¥Îー¥ë¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ËÉÒ´¶¤Ê¥æー¥¶ー¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¤Ïº£¸å¤ÎÀ½ÉÊÀïÎ¬¡¢¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯°Ê¹ß¤â¥¹¥¥ó¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶ー¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎAI¿ÇÃÇ¤äµ¨ÀáÊÌ¥×¥í¥À¥¯¥ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¡¦¶µ°é¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥±¥¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥¨ー»á¤Ï¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
Revieve CEO¤Î¥µ¥ó¥Ý¡¦¥Ñ¥ë¥Ã¥¥Í¥ó»á¤â¡Ö¥Ýー¥é¥º¥Á¥ç¥¤¥¹ÂæÏÑ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¿¼ÂÀ¡¢¾ÃÈñ¼Ô´üÂÔ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºÝ¤Ë²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÀ®²Ì¤Î¹¥Îã¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈþÍÆ¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Paula¡Çs Choice¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò¤òÊÆ¹ñ¥·¥¢¥È¥ë¤Ë¹½¤¨¤ë¥Ýー¥é¥º¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«À½ÉÊ¡¢ËÉÙ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¦µæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê²½¾ÑÉÊ¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£1995Ç¯¤ËÁÏÀß¼Ô¥Ýー¥é¡¦¥Ù¥´¥¦¥ó»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤Æ°ÊÍè¡¢45,000·ï°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¤òÄó¶¡¤¹¤ëBeautypedia¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¡¢50¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Revieve¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Revieve¤Ï¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¢¥Ø¥ë¥¹¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£AI¤ª¤è¤ÓARÅëºÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢Å¹ÊÞ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÀÜÅÀ¤Ç¾ÃÈñ¼ÔÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Revieve¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Google Cloud Marketplace¤«¤é¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Revieve Oy ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Revieve Oy
ÂåÉ½¼Ô¡§Sampo Parkkinen
½êºßÃÏ¡§¡Ú¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡ÛKoydenpunojankatu 2 a D, 00180 Helsinki
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.revievebeautytech.jp/
