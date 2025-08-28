¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¡¢¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑÄ´ººÈ¯É½～À¸»ºÀ¸þ¾å¼Â¸½¤ä¼ý±×Áý¤ò¸«¹þ¤à´ë¶È¤¬Áý²Ã¡¢4³ä¤¬¿Í°÷¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò¼Â»Ü
¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î´ë¶È¤¬À¸À®AIÆ³Æþ¤òÍ±×¤È¹Í¤¨¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÁ´¼ÒÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡¢Æ³Æþ¾õ¶·¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼ÒÆâ¤ÎÍøÍÑ³ä¹ç¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò°÷¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î²óÅú¤¬Ìó2³ä
À¸À®AI¤ÎÆ³ÆþÌÜÅª¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¡×¤¬ºÇÂ¿¡£°ìÊý¤Ç¼Ò°÷¤ÎÀ¸À®AIÍøÍÑ³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÀ¸À®AI³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ö»ö¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë
PoC¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÀ¸À®AI¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³«È¯¡¦Æ³Æþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Î²ÝÂê¤Ï¡ÖÀìÌç¿Íºà¤ÎÉÔÂ¡×¤¬Âè°ì¤Ëµó¤¬¤ë¤Û¤«¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤äÁ´¼ÒÅª¤Ê¿ä¿Êµ¡Ç½¡¢¥Çー¥¿À°È÷¤äAI´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Â¸ºß
À¸À®AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ¤Î°Õ»×·èÄê¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¸þ¾å¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢¼ý±×Áý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ëÃæ¡¢¼Ò°÷ÍøÍÑ³ä¹ç¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Û¤É¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë
À¸À®AI¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¿Íºà¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÌó4³ä¤ÈÁ°Ç¯¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¡¢AI¤ÇÂåÂØ¤µ¤ì¤ë¿Íºà¤Î¸ÛÍÑ¤ò¸º¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï2.5³ä¤Û¤É¤ÇÁ°Ç¯Èæ²£¤Ð¤¤¤À¤¬¡¢¶È³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥°¥ëー¥×CEO¡§ÌÚÂ¼¸¦°ì¡¢°Ê²¼ ¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ëÇä¾å1,000²¯±ß°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ÎÉôÄ¹¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¾õ¶·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤äÀ®²Ì¡¢¼ý±×¤ä¿Í°÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²ÝÂê¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¸ÜµÒ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é3Ç¯¼å¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤ÇÀ¸À®AI¤¬´ë¶È³èÆ°¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤ÎÍøÍÑÌÜÅª¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò°÷ÍøÍÑ³ä¹ç¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Û¤É¡Ö»ö¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡×¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÄ¶¤¨¤¿»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤¬¶¯¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷ÍøÍÑ³ä¹ç¤Î¹â¤µ¤Ï°Õ»×·èÄê¥¹¥Ôー¥É¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ä¼ý±×Áý¤Î¸«¹þ¤ß¡¢¿Í°÷¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤Î¼Â»Ü³ä¹ç¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¿»Æ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÀ¸À®AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì
¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î´ë¶È¤¬À¸À®AIÆ³Æþ¤òÍ±×¤È¹Í¤¨¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÁ´¼ÒÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡¢Æ³Æþ¾õ¶·¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼ÒÆâ¤ÎÍøÍÑ³ä¹ç¤Ï¸ÂÄêÅª¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò°÷¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î²óÅú¤¬Ìó2³ä
97.7%¡ÊÁ°Ç¯94.3¡ó¡Ë¤Î²óÅú¼Ô¤¬À¸À®AIÆ³Æþ¤òÍ±×¤È¹Í¤¨¡¢95.6%¡ÊÁ°Ç¯87.6¡ó¡Ë¤¬À¸À®AI¤ò´û¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆÃÄê¤ÎÉô½ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁ´¼ÒÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬47¡ó¡ÊÁ°Ç¯26.4¡ó¡Ë¤È¡¢ºòÇ¯¤«¤é20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÀ¸À®AIÍøÍÑ³ä¹ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò°÷¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬18.5¡ó¡ÊÁ°Ç¯6.3¡ó¡Ë¡¢¡ÖÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬32.9¡ó¡ÊÁ°Ç¯23.1¡ó¡Ë¤ÈºòÂÐÈæ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Ò°÷ÍøÍÑ³ä¹ç¤¬Æ³Æþ¤Î¹¤¬¤ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡¢2¡Ë¡£
Æ³Æþ¸å¤Î¼ÒÆâÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Çー¥¿¤Î³èÍÑÉÔÂ¡×¡Ö¼Ò°÷¤ÎÍý²òÉÔÂ¡×¡Öµ¡Ç½¤ÎÉÔÂ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌó4³ä¤Î´ë¶È¤¬µó¤²¤Æ¤ª¤ê¶Ïº¹¤Ç¥È¥Ã¥×3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¸ÜµÒ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¹¤Ç¤ËÀ¸À®AI¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬27.0¡ó¡ÊÁ°Ç¯15.5¡ó¡Ë¤È¡¢À¸À®AI¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
À¸À®AI¤ÎÆ³ÆþÌÜÅª¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¡×¤¬ºÇÂ¿¡£°ìÊý¤Ç¼Ò°÷¤ÎÀ¸À®AIÍøÍÑ³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÀ¸À®AI³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ö»ö¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë
À¸À®AI¤ÎÆ³ÆþÌÜÅª¤Ç¤Ï´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡Ö¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÀ¸À®AI¤Î¼Ò°÷ÍøÍÑ³ä¹çÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò°÷¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¡Ö»ö¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢À¸À®AI¤Î¼ÒÆâ¿»Æ©¤¬¿Ê¤à¤È¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹»ÑÀª¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë
PoC¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÀ¸À®AI¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³«È¯¡¦Æ³Æþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Î²ÝÂê¤Ï¡ÖÀìÌç¿Íºà¤ÎÉÔÂ¡×¤¬Âè°ì¤Ëµó¤¬¤ë¤Û¤«¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤äÁ´¼ÒÅª¤Ê¿ä¿Êµ¡Ç½¡¢¥Çー¥¿À°È÷¤äAI´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Â¸ºß
9³ä°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬À¸À®AI¤ò´û¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢PoC¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÀ¸À®AI¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³«È¯¡¦Æ³Æþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Î²ÝÂê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀìÌç¿Íºà¤ÎÉÔÂ¡×¤¬Â¿¤¯¤Î¶È³¦¤ÇÂè°ì¤Î²ÝÂê¤Ëµó¤¬¤ê¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤äÁ´¼ÒÅª¤Ê¿ä¿Êµ¡Ç½¡¢¥Çー¥¿À°È÷¤äAI´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²ÝÂêÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¤ÎËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÀìÌç¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´¼ÒÅª¤Ê¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ä¥Çー¥¿¡¦AI´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤â¸°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿ÞÉ½6¡Ë
À¸À®AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ¤Î°Õ»×·èÄê¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¸þ¾å¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢¼ý±×Áý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ëÃæ¡¢¼Ò°÷ÍøÍÑ³ä¹ç¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Û¤É¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë
À¸À®AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡Ö¼ÒÆâ¤Î°Õ»×·èÄê¥¹¥Ôー¥É¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï42.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½7¡Ë¡£
¼Ò°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÊÑ²½¤Ê¤·¡×¤Î²óÅú¤¬Á°Ç¯56.0¡ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îº£Ç¯¤Ï28.6¡ó¤ÈÈ¾¸º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½8¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤âÁ°Ç¯39.3¡ó¤«¤éº£Ç¯¤Ï56.6¡ó¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â32.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶Èº¹¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½9¡Ë¡£
À¸À®AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÇä¾å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ï¡ÖÊÑ²½¤Ê¤·¡×¤¬²áÈ¾¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤¬²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨µÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½10¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ë´Ø¤ï¤ë»ØÉ¸¤Î·¹¸þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼Ò°÷ÍøÍÑ³ä¹ç¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Û¤É¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¿Íºà¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÌó4³ä¤ÈÁ°Ç¯¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¡¢AI¤ÇÂåÂØ¤µ¤ì¤ë¿Íºà¤Î¸ÛÍÑ¤ò¸º¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï2.5³ä¤Û¤É¤ÇÁ°Ç¯Èæ²£¤Ð¤¤¤À¤¬¡¢¶È³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â
¸ÛÍÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¿Íºà¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï39.3¡ó¤ÈÁ°Ç¯¤Î32.4¡ó¤è¤êÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½11¡Ë¡£
¤³¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¸À®AI¤Î¼Ò°÷ÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÇÂåÂØ¤µ¤ì¤ë¿Íºà¤Î¸ÛÍÑ¤ò¸º¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï23.0¡ó¡ÊÁ°Ç¯23.1¡ó¡Ë¤ÈÁ°Ç¯Èæ²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¡Ê34.5¡ó¡Ë¤äÄÌ¿®¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ê31.1¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½12¡Ë¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÌÜÅª
´ë¶È¤Î¡¢À¸À®AI¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÅÙ¤ä´Ø¿´ÅÙ¹ç¤¤¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Î¸½¾õ¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¡¢²ÝÂê¡¦Çº¤ß¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È
Ä´ºº´ü´Ö
2025Ç¯7·î ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô
¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì½êÂ°Çä¾å1,000²¯±ß°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ÎÉôÄ¹¥¯¥é¥¹°Ê¾å700Ì¾
ÀßÌä
33¤ÎËÜÀßÌä¤Ç¡ÖÀ¸À®AIÆ³Æþ¡¦³èÍÑ´ØÏ¢¡×¡ÖÇä¾å¡¦¥³¥¹¥È´ØÏ¢¡×¡ÖÀ¸À®AI¿Íºà´ØÏ¢¡×¤Î3¥Æー¥Þ¤Î²óÅú¤ò¼èÆÀ
