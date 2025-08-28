³¤³°¥æー¥¶ー¤¬´ÊÃ±¡¦°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ ～±Û¶°åÎÅ¤Î¿·»þÂå¤Ø～
¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÃæÂ¼ÆÆ¹°¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¦ÉþÌô»ØÆ³¥¢¥×¥ê¡ÖSOKUYAKU¡Ê¥½¥¯¥ä¥¯¡Ë¡×¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î³°¹ñ¿ÍÍøÍÑ¼Ô¤ä°åÎÅ¥Äー¥ê¥º¥à¤ÎÁý²Ã¡¢³¤³°Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÍøÊØÀ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó(Bitcoin, BTC(¢¨1))·èºÑ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¶¿å½¤¡¢°Ê²¼¡ÖExP¼Ò¡×) ¤òÄÌ¤¸¤¿½àÈ÷»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÊÝÍ¡¢¤ª¤è¤Ó°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°»ö¶È¤Î³«»Ï¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¿·¤¿¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò10·î¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢ÊÝÍ¤·¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î·èºÑµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¸¡¾Ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢10·î¤òÌÜÅÓ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¼ÂÁõ¤Ë»ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î·ÑÂ³¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÆ³Æþ¤ÎÁÀ¤¤
¡û°åÎÅ¥Äー¥ê¥º¥à¤Î³ÈÂç¤È±Û¶·èºÑ¤Î²ÝÂê
À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¼£ÎÅ¡¦¿ÇÃÇ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°åÎÅÅÏ¹Ò»Ô¾ì¤ÏÌó2,000Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¥Äー¥ê¥º¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó49²¯¥É¥ë(Ìó7,253²¯±ß)¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤ÏÌó22¡ó¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤È¡¢2029Ç¯¤Ë¤ÏÌó132.5²¯¥É¥ë(Ìó1Ãû9,612²¯±ß)µ¬ÌÏ¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤À®Ä¹Í¾ÃÏ¤ò»ý¤Ä»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅªÉ¾²Á¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢³°Ì³¾Ê¤¬È¯µë¤¹¤ë¡Ö°åÎÅÂÚºß¥Ó¥¶¡×¤Î·ï¿ô¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î946·ï¤«¤é2019Ç¯¤Ë¤Ï1,653·ï¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï1,603·ï¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°åÎÅÌÜÅª¤ÎÅÏ¹Ò¼ûÍ×¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±Û¶·èºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê¹ñºÝÁ÷¶â¼ê¿ôÎÁ¡¢Á÷¶â»þ´Ö¤ÎÃÙ±ä¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ëー¥º
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿Íºà¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¾õ¶·¡×¤ÎÆÏ¤±½Ð¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¿ô¤ÏÌó230Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤ÇÌó19Ëü¿Í¤ÎÁý²Ã¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñÆâ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¹ñºÝÁ÷¶â¤Î¹â³Û¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤ä¼êÂ³¤¤ÎÈÑ»¨¤µ¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ©¸Â¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÆ°¸þ¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡ÄêÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ø¥Ã¥¸¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ëÁØ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ
¶áÇ¯¡¢À¤³¦¤Î°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¼Ô¿ô¤ÏµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó5²¯6,000Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó65¡ó¤Î¥æー¥¶ー¤¬°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¿»Æ©¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬°Å¹æ»ñ»º¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Îµ¬À©Åö¶É¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏË¡¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬½àÈ÷»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ëBTCÊÝÍÎÌ¤Ï2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ23¡óÁý²Ã¡¢4～6·î¤À¤±¤Ç159,107BTC¤¬¿·¤¿¤Ë¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢´ë¶ÈºâÌ³ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¡¢º£¸å¤â»ñ¶âÎ®Æþ¤Î²ÃÂ®¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÄ¬Î®¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡ÄêÄÌ²ß¤ä¶ä¹Ô¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ç¿×Â®¤Ê»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó·èºÑÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÍ¥°ÌÀ
Åö¼Ò¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó·èºÑÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊÍ¥°ÌÀ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¹ñºÝ¥æー¥¶ー¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å
¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ä¡¢°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤Î¹â¤¤¹ñ¤«¤é¤Ç¤â¡¢Â¨»þ¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÍýÅª¡¦·ÐºÑÅªÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³¤³°¥æー¥¶ー¤¬Åö¼Ò¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¦¸úÎ¨À¸þ¾å
¡¡¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï½èÊýäµ¤ä¿ÇÎÅµÏ¿¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤ËÉ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°½èÍý¤ä¿¿ÀµÀ¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¸úÎ¨À¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£³.Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸
¡¡°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¿·»Ô¾ì¤Ç¤Î¿®Íê³ÍÆÀ¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¦ÉþÌô»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¦ÉþÌô»ØÆ³¥¢¥×¥ê¡ÖSOKUYAKU¡Ê¥½¥¯¥ä¥¯¡Ë¡×¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢°Ê²¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.°Å¹æ»ñ»º¤Î¹ØÆþ¤ÎÆâÍÆ
¡¡¹ØÆþ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¡§¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó
¡¡¹ØÆþ¶â³Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1²¯±ß
¡¡¹ØÆþ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î～2025Ç¯9·î
£².°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ
¡¡½é´üÅê»ñ³Û¡¡¡§1,000Ëü±ß¡Ê¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤Î¹ØÆþ¡Ë
¡¡³«»ÏÍ½Äê»þ´ü¡§2025Ç¯9·î
ºÇ¿·±Ô¤Î¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥ìー¥È(¢¨2)¤ÈÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤Î²ÔÆ¯¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅÎÏ¤½¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ESG¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÅÅÎÏ¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤¤ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤È¤ÎÄó·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¼ý±×À¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¸¥§¥¤¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹ ¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2934¡Ë
Àß¡¡Î©¡§2008Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÃæÂ¼ ÆÆ¹°
ËÜ¡¡¼Ò¡§¢©150-0031 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®9-8 KN½ÂÃ«3 4³¬
»ñËÜ¶â¡§564É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯5·îËö»þÅÀ¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡§https://jfrontier.jp/
¢¨1.¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¥Æ¥£¥Ã¥«ー¥·¥ó¥Ü¥ë(ÄÌ²ß¥³ー¥É)¤Ç¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ú·ô¥³ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë
¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨2.¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Á´ÂÎ¤ä¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤¬1ÉÃ´Ö¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë·×»»¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡Ë¤Î²ó¿ô¤ò¼¨¤¹»Ø
É¸¡£Ã±°Ì¤ÏH/s¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥åËèÉÃ¡Ë¤ÇÉ½¤µ¤ì¡¢¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¤Û¤É½èÍýÇ½ÎÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°
¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÁ´À¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£