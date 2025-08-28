Unity¡¢¹¹ðÂÎ¸³¤È¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖAd Quality¡×¥Äー¥ë¤òÌµÎÁ²½
¥²ー¥à¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¤Î¹½ÃÛ¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼çÍ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëUnity [NYSE:U]¤Ï¡¢¡ÖAd Quality¡×¤Î°ìÈÌÄó¶¡³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¨ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥óSDK¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤¬¥×¥ì¥¤¥äーÂÎ¸³¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ª¤è¤Ó¼ý±×ÊÝ¸î¤ò»Ù±ç¤¹¤ëUnity¤Î¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Zynga¤ÎAd Monetization SVP¤ÎPhil Suh»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAd Quality¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äーÂÎ¸³¤òÂ»¤Ê¤¦¹¹ð¤¬Åö¼Ò¤Î¥²ー¥àÆâ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äーÂÎ¸³¤È¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎÁÐÊý¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¡×
Unity¤Î¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¹ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉÊ¼Á¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÎ¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Î¹¹ðÂÎ¸³¤¬°¤¤¾ì¹ç44¡ó¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡Ö¥×¥ì¥¤¤ò¤ä¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢47¡ó¤¬¡Ö¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨)¡£Unity¤ÎAd Quality¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥²ー¥àÆâ¹¹ð¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£³«È¯¼Ô¤Ï¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¹¹ðÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥ì¥¤¥äーÂÎ¸³¤òÊÝ¸î¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÌÌ¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤â¥²ー¥à¤ÎÀ®¸ù¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Tilting Point¼Ò VP Growth¤ÎYi Gong»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥×¥ì¥¤¥äーÂÎ¸³¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥²ー¥àÆâ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¹¹ð¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Unity¤ÎAd Quality¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤Ç¤¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¥¸¥ãー¥Ëー¤Î¼Â¸½¤òÄ¾ÀÜ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
Ad Quality¤Ï¡¢¹¹ð¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö¤ä¥¹¥¥Ã¥×Î¨¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤´¤È¤ÎÎ¥Ã¦Î¨¤ä¼ý±×¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×¤ÊUX»ØÉ¸¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¡¢25°Ê¾å¤Î¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥²ー¥àÆâ¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¥×¥ì¥¤¥äーÂÎ¸³¤ò¼é¤ê¡¢¥²ー¥à¤Î·òÁ´À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎAd Quality¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼«Æ°¥¿¥°ÉÕ¤±¡¢³Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥ì¥Ýー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°ÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖID¤ÎÆ³Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Unity GrowÉôÌç¤ÎSVP of Product and Technology¤Ç¤¢¤ëFelix The¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤Î¼ê¤ËºÆ¤Ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿²ÁÃÍ¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¼«¿È¤¬¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ad Quality¤òÌµÎÁ¤Ç¡¢¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¨ー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³«È¯¼Ô¤¬¼«¼Ò¤Î¥²ー¥à¤Î²ÁÃÍ¤òÊÝ¸î¤·¡¢¿®Íê¤òÃÛ¤¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¹¹ð¤Î°ÂÁ´À¤äÅ¬ÀÚÀ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Ad Quality¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://unity.com/ja/products/ad-quality)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*2025Ç¯7·î¤ËÊÆ¹ñ¤Î2,200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¡£½ÐÅµ¡§Unity¡ÖAd Experience Customer Survey¡×2025Ç¯7·î
