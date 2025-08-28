¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡Û´ë¶È¤ÎË¡Ì³ÀÕÇ¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´°Á´¾·ÂÔÀ©¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖLegal Executive Forum by Mori Hamada & LegalOn¡×¤ò8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CEO¡§³ÑÅÄ Ë¾¡Ë¤Ï¡¢¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È¤Î»ñËÜ½Ð»ñ¤òÈ¼¤¦¶ÈÌ³Äó·È¤òµÇ°¤·¡¢8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎË¡Ì³ÀÕÇ¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´°Á´¾·ÂÔÀ©¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLegal Executive Forum by Mori Hamada & LegalOn¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖLegal Executive Forum by Mori Hamada & LegalOn¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¤Î¡ÖLegal Executive Forum by Mori Hamada & LegalOn¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬Ë¡Ì³ ¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÃÏÀ¯³ØÅªÊÑÆ°¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹ñºÝ²½¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ë¡Ì³¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµµá¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢¤ª¤è¤Ó´ë¶ÈË¡Ì³¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤È»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¼ê´ë¶È¤ÎË¡Ì³ÁÈ¿¥¤Î¹½Â¤¤äº£¤Þ¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¡¢À¸¤ÎÀ¼¤òÄ°¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊýË¡¤Ê¤É»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò³ÆÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑÍ°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖLegal Executive Forum by Mori Hamada & LegalOn¡×³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾Ò²ð
¡¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥Ñー¥È¥Êー CFO¡¿ÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¸ÍÅè ¹ÀÆó»á¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¹ñºÝ²½¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëºòº£¤ÎAI¤Î¿Ê²½¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÎÆ¯¤Êý¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7·î17ÆüÈ¯É½¤Î¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê¤ÈLegalOn Technologies¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖLegalOn Technologies¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¡¢¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê¤¬»ý¤ÄÀìÌçÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶È³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Session1¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Ï¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤«～È÷¤¨¤ÈÀè¤òÆÉ¤àÎÏ¤òÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ～
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡¿ÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÄÌ¾¦¡¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëµÜ²¬ Ë®À¸»á¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×2.0¡×À¯¸¢¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ÈÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×2.0À¯¸¢¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤ÎÎÏ³Ø¤ÎÊÑ²½¤È¹ñºÝ¥ëー¥ë¤Î·Á³¼²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¡¢ÊÆÃæ¤Î¥Ñ¥ïー¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë·ë²Ì¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢µ»½ÑÁªÄê¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Á¤é¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤Ä¤¯¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¿¼¹ï¤Ê¡ÖÈÄ¶´¤ßÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝÃá½ø¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¼è¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤Ë°ìÎ§¤ÎÀµ²ò¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯¿Ù²½¡×¤ä¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö³Æ¹ñ¤ÎË¡µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¸þ¾å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÌÌÅª¤ÊÂÐ±þ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ÎÁýÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶ÈË¡Ì³¤ÎÌò³ä¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎË¡Î§¤ò²ò¼á¡¦Å¬ÍÑ¤¹¤ë¡Ø¼õÆ°Åª¡Ù¤Ê¶ÈÌ³¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ïµ¬À©¤ÎÆ°¸þ¤òÍ½Â¬¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¡Ø¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ù¤Ê»ÑÀª¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Session2¡¡Ìö¿Ê¤¹¤ëDENSO¤ÎË¡Ì³ÀïÎ¬～¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÈÌ³´ðÈ×¹½ÃÛ¤È¤Ï～
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー Ë¡Ì³Éô ÉôÄ¹ ÎëÌÚ ¿òÌé»á¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡ÖÌö¿Ê¤¹¤ëDENSO¤ÎË¡Ì³ÀïÎ¬ ～¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÈÌ³´ðÈ×¹½ÃÛ¤È¤Ï～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëË¡Ì³¤ÎÀïÎ¬¤È¼ÂÁ©¡¢´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÆüËÜË¡Ì³¤Îºß¤êÊý¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¡¦¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥ó¥½ー¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÌó100Ì¾¤ÎË¡Ì³Ã´Åö¼Ô¤¬¤ª¤ê¡¢ÂÎÀ©¤ÎÈ¯Å¸¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¤ÎÊÑÁ«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢°Õ¼±Åª¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎË¡Ì³ÉôÌç¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÊÑ²½¤ËÂ¨±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¼¨º¶¤·¡¢ÆüËÜ¤¬°ìÊýÅª¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤¬¿ä¿ÊÌò¤òÃ´¤¤¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎË¡Ì³ÉôÌçÄ¹¤¬ÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÇµÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥¬¥ë¥Üー¥É¡×¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏË¡Ì³¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÀìÌçÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯Æ³Æþ¤Î¤¿¤á¤ËÊÔÀ®¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëË¡Ì³¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖLegalOn¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¡Ö½¾Íè¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ë¡Ì³¤¬ÏÀÅÀÀ°Íý¡¦È½ÃÇ¡¦ÀïÎ¬¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë ¥êー¥¬¥ë ¥Üー¥É¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤µÄÂê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤â¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Session3¡¡¡Ú»ö¶È²ñ¼Ò¡ß³°ÉôÀìÌç²È¡Û»ëÅÀ¤Î¸òº¹ÅÀ¤«¤é¸«½Ð¤¹¥°¥íー¥Ð¥ëË¡Ì³ÁÈ¿¥¤Î¡ÖÀ®¸ù¤Î¾ò·ï¡×
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëµ¬À©¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛÊýË¡¡¢ËÜ¼Ò¤È³¤³°µòÅÀ¤ÎÏ¢·È¡¢¤½¤·¤Æ³°ÉôÀìÌç²È¤È¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¶¨Æ¯ÊýË¡¤Ê¤É¡¢Ë¡Ì³ÉôÌç¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¡¿ÊÛ¸î»Î ÀÐÌÊ ³Ø »á¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åý³çÉô¥ô¥¡¥¤¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー À¾Àî ²Æ»Ò»á¡¢Âè°ì»°¶¦³ô¼°²ñ¼Ò Ë¡Ì³ÉôÄ¹ È¬ºê ¸°ì»á¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤ÏLegalOn Technologies ¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CCO¡¿ÊÛ¸î»Î ±üÂ¼¡¡Í§¹¨¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢³Æ¹ñ¥ê¥¹¥¯¡¦µ¬À©¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¤Î·ÁÂÖ¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸ÆüËÜ¤ÎË¡Ì³¤¬Ä¾ÀÜ³¤³°¤Îµ¬À©¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¹ñ¤Î¥êー¥¬¥ë¥Áー¥à¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÅ¬µ¹ËÜ¼Ò¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¡×¡ÊÀ¾Àî»á¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ö¶È¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè°ì»°¶¦¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Ì³Éô°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¸½¾ì¤ÎÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤äµ¬À©¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀÐÌÊÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Î¡Ø¿¨³Ð¡Ù¤¬¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¿À·Ð¡Ê¾ðÊóÅÁÃ£¡Ë¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×¡£ ³°ÉôÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ø¿¨³Ð¡Ù¤Î°ìÉô¤òÃ´¤¤¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿ºÝ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹Ìò³ä¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ ¥°¥íー¥Ð¥ë¤È¥íー¥«¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤È¥íー¥«¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¥ê¥¹¥¯È½ÃÇ¡¦±¿ÍÑ¤Ï¸½ÃÏ¤¬¼Â»Ü¤·¡¢ËÜ¼Ò¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¥°¥ëー¥×Êý¿Ë¡¦¥ëー¥ë¡ÊÎã¡§Â£¼ýÏÅ¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ¡Ë¤òÀßÄê¡×¡Ê³ÚÅ·¥°¥ëー¥×À¾Àî»á¡Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤È¥íー¥«¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤Ë²¤ÊÆ¥êー¥¬¥ë¤ÎÆÈÎ©À¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤êÅý¹ç¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥ë¤Î²¼¤Ë³Æ¹ñ¡¦³Æ»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥Ø¥Ã¥É¡¢¤µ¤é¤Ëµ¡Ç½ÊÌ¥Ø¥Ã¥É¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÂè°ì»°¶¦È¬ºê»á¡Ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼Ò¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊË¡Ì³¤ÎÈ½ÃÇ¤äÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè°ì»°¶¦¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë²ñµÄ¤ÏµòÅÀ»ý¤Á²ó¤ê¡ÊÆüËÜ¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥¢¥á¥ê¥«Åù¡Ë¤È¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊÐ¤ê¤òËÉ¤°¹©É×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÊÈ¬ºê»á¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤ä¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ÇËèÇ¯¹Ô¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë²ñµÄ¤Î½àÈ÷¤«¤éÅöÆü±¿±Ä¤Þ¤Ç³¤³°¤Î¥êー¥¬¥ë¥Áー¥à¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë»öÎã¤Ê¤É¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¸òÎ®¡¦»¨ÃÌ¡¦Èó¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ8µòÅÀ¡¦³¤³°11µòÅÀ¡¢Ìó160Ì¾¤Î³°¹ñË¡ÊÛ¸î»Î¤¬½êÂ°¤¹¤ë¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥²ー¥àÅù¤òÄÌ¤¸¤¿¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¥Ñー¥È¥Êー¹ç½ÉÅù¤Ç¸½ÃÏ¤ËÉë¤¯¤Ê¤É¡¢Ä¾ÀÜ¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤¬Àä¤¨¤ºÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤¬½Ì¾®¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤À¤±¤¬À¸¤»Ä¤ë¡ÖÅ¬¼ÔÀ¸Â¸¤ÎË¡Â§¡×¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡Ì³ÉôÌç¤â¤³¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÏÊ¸²½Åª¤Ê°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬º¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë»ÑÀª¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼çºÅ¼Ô¹Ö±é¡¡´ë¶È¤ÎË¡Ì³¤ÎÌ¤Íè¤ÈLegal AI
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼çºÅ¼Ô¹Ö±é¤È¤·¤Æ¡¢LegalOn Technologies ÂåÉ½¤Î³ÑÅÄ¤è¤ê¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬SaaS¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¥ê¥¹¥¯¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Î¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÊý¸þÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Î§Åª¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤¬¸°¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢7·î¤Ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖLegalOn¡§World Leading Legal AI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢OpenAI¤È¤Îµ»½ÑÏ¢·È¤ä¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢·ÀÌó½ñ¤Î¥ì¥Ó¥åー¤«¤é¥É¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ë¡Ì³¥ê¥µー¥Á¡¢¥ê¥¹¥¯¸¡½Ð¤Þ¤Ç¡¢Ë¡Ì³¶ÈÌ³¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Ì³ÉôÌç¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê URL¡§https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20250828) ¡Ë
¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÈó¸úÎ¨¤ÊË¡Ì³¶ÈÌ³¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎË¡Ì³¥Áー¥à¤¬»×¹Í¤È·èÃÇ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢Á´¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£LegalOn Technologies¤ÎË¡Ì³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈAI¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Ë¡Ì³¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿×Â®¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLegalOn¡×¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Ì³ÁêÃÌ¤ä¥êー¥¬¥ë¥ê¥µー¥Á¡¢ÏÀÅÀÀ°Íý¡¢·ÀÌó½ñ¥ì¥Ó¥åー¡¢·ÀÌó½ñºîÀ®¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤«¤ÄÊ£»¨¤ÊË¡Ì³¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖLegalOn Agents¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢³ÆË¡Ì³¶ÈÌ³¤òÊÛ¸î»Î´Æ½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä³°Éô¾ðÊó¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¼«Î§Åª¤Ë½èÍý¤·¡¢Ë¡Ì³¥Áー¥à¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖLegalOn¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖLegalOn¡×¾å¤Ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬¼«Á³¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤Ë¼«Á³¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê URL¡§https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¤Ï¡¢AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÈË¡Î§¡¦·ÀÌó¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥¬¥ëAI¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤ÎÀßÎ©Åö½é¤«¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥êー¥¬¥ëAI¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÍ½þÆ³Æþ¼Ò¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç7,000¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤«¤é»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢AI¥«¥¦¥ó¥»¥ë¡ÖCorporateOn¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤òÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
