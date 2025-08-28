¡È¤¦¤ë¤µ¤é¡É¼Á´¶¤Î¡Ö¥Ä¥äÈþÈ±¡×¥Öー¥à¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ªÃúÇ«¤ËÈ±¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³ð¤¨¡¢¸úÎ¨¤â°Õ¼±¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¿·ºî¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìµó¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ÖShiny hair, sparkle day.¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(°ìÉô)¡¡²èÁü±¦¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë ¥ê¥Õ¥¡¥í¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¥Ö¥ëー¥à¥é¥¤¥È 100£íL 2,800±ß¡¢¥ê¥Õ¥¡¥í¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¥Ö¥ëー¥à 100mL 2,800±ß¡¢silk shiny ¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥× for ¥í¥ó¥° ¥Ð¥Ë¥é 3,278±ß¡¢¥ê¥Õ¥¡¥Ïー¥È¥Ö¥é¥·¥ß¥Ë(¥íー¥º¥´ー¥ë¥É) 2,970±ß¡¢¥ê¥Õ¥¡¥Ïー¥È¥ß¥éー(¥íー¥º¥´ー¥ë¥É) 2,860±ß¡¢Saborino ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÈþÍÆ±Õ¥·¥ã¥ó¥×ー(CS¡¢K) ³Æ2,640±ß¡¢MEDULLA ¥Ï¥¤¥Ñー¥ê¥ó¥¯¥¨¥¢¥ß¥¹¥È 4,400±ß¡¢LOVECHROME PG¥Ä¥ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥Ã¥¯ CareBears(TM) 6,000±ß
¡¡¡È¤¦¤ë¤µ¤é¡É¤Ê¥Ä¥äÈþÈ±¤Ç¡¢¤È¤Ó¤¤êµ±¤¯ËèÆü¤ò²á¤´¤½¤¦¡ª¿·ºî¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤ÎPLAZA¤ËÀª¤¾¤í¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃæ¤Ç»È¤¦¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ä¥Ø¥¢¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë»È¤¦¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡¦¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥¢¥É¥é¥¤ÍÑ¤Î¥¿¥ª¥ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¡¢¥³ー¥à¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ëÎà¡¢¤½¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¤½¤Î»Å¾å¤²¤Ë»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¤òÁÛÄê¤·¤¿½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¥Ø¥¢¥Ñー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ä¥äÈ±¤Î¤¿¤á¤Î4STEP¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡È¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡É¡¢¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤âÂ¿¿ô¡£¤¼¤Ò¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡ª
¡ü ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://www.plazastyle.com/contents/haircare_2025/?press=hair250828
¢£¡ÖShiny hair, sparkle day.¡×¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(°ìÉô)
[¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¾ðÊó]
Shiny hair, sparkle day.
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î29Æü(¶â)～9·î18Æü(ÌÚ)
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈ¯Çä¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼è°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢PLAZA Ì¾¸Å²°¾¾ºä²°Å¹¤Ç¤Î¼è°·¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£