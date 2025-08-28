Ç®Àï¤ÎËö¤ËÂåÉ½¹»¤¬·èÄê¡ªÂè4²ó 3¡ß3 MARVELOUS¡ç ÂçºåÍ½Áª¥ì¥Ýー¥È
Back Dooor³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤é¤é¤Ýー¤Èºæ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè4²ó 3¡ß3 MARVELOUS¡ç ÂçºåÍ½ÁªÂç²ñ¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò¡¦½÷»ÒÎ¾¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇÀÜÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÃË½÷³Æ1¥Áー¥à¤¬¡¢9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°¡¦µ×²°ÂçÄÌ¥Ñー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡Âç²ñ¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
²ñ¾ì¡§¤é¤é¤Ýー¤Èºæ¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë
·Á¼°¡§3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ê3¡ß3¡Ë¡¢ÁíÅö¤¿¤ê·Á¼°¤Ë¤è¤ëÍ½Áª¡£Í¥¾¡¥Áー¥à¤¬·è¾¡Âç²ñ¤Ø¿Ê½Ð¡£
»²²Ã¹»¡§
ÃË»Ò¡§Åì»³¹âÅù³Ø¹»¡¢µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡¢Âçºå¶Í°þ¹âÅù³Ø¹»
½÷»Ò¡§µþÅÔÎ¾ÍÎ¹âÅù³Ø¹»¡¢Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡¢Âçºå¶Í°þ¹âÅù³Ø¹»
¢£ 3x3Marvelous¡ç¤È¤Ï¡©
Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹»¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢¹â¹»À¸¥Ð¥¹¥±¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È3x3 Marvelous¡ç (¥Þー¥Ù¥é¥¹ ¥¨¥¤¥È)¡£
ÆüËÜ°ì¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¡¦ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÂè4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¹Ã»Ò±à¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£
º£Ç¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤À¡É ¹â¹»À¸¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¼«Í³¤È³ëÆ£¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤â¤¤¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¥Ð¥¹¥±¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ö¥ê¥óÁª¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »î¹ç·ë²Ì
»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¡Ê»î¹ç·ë²Ì¡Ë
▪︎µþÅÔÎ¾ÍÎ 15 ― 14 Âçºå¶Í°þ
▪︎µþÅÔÎ¾ÍÎ 15 ― 21 Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡
▪︎Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡ 21 ― 12 Âçºå¶Í°þ
ÃË»Ò¡Ê»î¹ç·ë²Ì¡Ë
▪︎µþÅÔÀº²Ú³Ø±à 10 ― 12 Âçºå¶Í°þ
▪︎µþÅÔÀº²Ú³Ø±à 16 ― 12 Åì»³
▪︎Åì»³ 21 ― 11 Âçºå¶Í°þ
·è¾¡Âç²ñ¿Ê½Ð¥Áー¥à
ÃË»ÒÂåÉ½¥Áー¥à¡§Åì»³¹âÅù³Ø¹»
½÷»ÒÂåÉ½¥Áー¥à¡§Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»
Æ±Æü¤Ë»Ò¶¡¥Ð¥¹¥±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÍ½Äê
º£¸å¤Ï²¬»³¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¤Î½ç¤ÇÍ½ÁªÂç²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢·è¾¡Âç²ñ¤òÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥ÓÅã¤òÇØ¤Ë¡¢µ×²°ÂçÄÌ¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦Ãæ¤Ç¹â¹»À¸Ã£¤Î¼«Í³¤Ç¥¢¥Ä¤¯¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë»Ñ¤ò¤¼¤Ò¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▪︎8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë:²¬»³Í½ÁªÂç²ñ¡Ê»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ÁÒÉß¡Ë
▪︎9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§ÅìµþÍ½ÁªÂç²ñ¡Ê¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§¡Ë
▪︎9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§°¦ÃÎÍ½ÁªÂç²ñ¡Ê¤é¤é¤Ýー¤È°¦ÃÎÅì¶¿¡Ë
▪︎9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡§Ì¾¸Å²°¡¦µ×²°ÂçÄÌ¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ·è¾¡Âç²ñ
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥óÁª¼ê¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¨¤Ö¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¤Æ¡¢³ÆÂç²ñ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÎÇÛ¿®¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
8·î23Æü ÂçºåÍ½ÁªÂç²ñ¡¡¤é¤é¤Ýー¤Èºæ¡¡https://www.youtube.com/live/2bzmGv80F-0?si=Sp3S84worpdGVPF5
´ë¶È³µÍ×
Ì¾¾Î¡ÃBack Dooor³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡Ã °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ°ìÃúÌÜ£²ÈÖ£³£²¹æ STATION Ai
ÀßÎ©Æü¡Ã2023Ç¯ 1·î
ÂåÉ½¼Ô¡ÃÂåÉ½¼èÄùÌò ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó
»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ã ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ö¶È /¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È
¥¢¥×¥êÌ¾¡Ã Fantrance(¥Õ¥¡¥ó¥È¥é¥ó¥¹)
¥¢¥×¥êURL¡Ãhttps://x.gd/JjkrZ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ÃMarvelous¡ç/Marvelous W/¤½¤ÎÂ¾
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆ°²èURL ¡Ã Marvelous¡ç https://x.gd/J5xME / Marvelous W https://x.gd/d677Q
Web¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://fantrance.com/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ãinfo@backdooor.jp