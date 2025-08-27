TOPPAN¥°¥ëー¥×¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅª¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡ÊDPP¡Ë¤ÎÀïÎ¬Åª³èÍÑ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¶¦Æ±¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ
TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºä°æ ÏÂÂ§¡¢°Ê²¼ TOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤ÈSelinko SA¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Ù¥ë¥®ー¡¢CEO¡§Gregoire Fremiot¡¢°Ê²¼ Selinko ÆÉ¤ß¡§¥»¥ê¥ó¥³¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¶È³¦¤Î¹ñºÝÅª¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖLuxury Innovation Summit¡×¤Ë¶¦Æ±¤Ç½é»²²Ã¤·¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡ÊDPP¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÀïÎ¬Åª³èÍÑ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¶¦Æ±¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLuxury Innovation Summit¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Åê»ñ²È¡¢¶È³¦¥êー¥Àー¤¬½¸·ë¤·¡¢AI¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¿¦¿Íµ»½Ñ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤É¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤ËµÄÏÀ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ä¥¢¥ïー¥É¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò¹Ô¤¦¹ñºÝÅª¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²óTOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÈSelinko¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¶¦Æ±¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢²¤½£¤ÇµÁÌ³²½¤µ¤ì¤ëDPP¤ò¤¤¤«¤Ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤È¶¦¤ËµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¯²½¡¢µ¶Â¤ÉÊÂÐºö¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¸ÅÉÊ»Ô¾ì¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
¶áÇ¯¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¶È³¦¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤äEU¤ÎDPPµ¬À©Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈÆ©ÌÀÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËEU»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤äµ¶Â¤ÉÊÂÐºö¡¢½Û´Ä·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿·¤¿¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²óTOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÈSelinko¤Ï¡ÖLuxury Innovation Summit¡×¤Ë½é»²²Ã¤·¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤òÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢DPP¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£TOPPAN¥°¥ëー¥×¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢NFC¡¦RFID¥¿¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëIDÇ§¾Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ¬À©ÂÐ±þ¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶¦Æ±¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¶¦Æ±¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢DPP¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ëµ¬À©ÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢À½ÉÊ¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æµ¶Â¤ÉÊÂÐºö¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¡¢ESG¡Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ËÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¸ÅÉÊ»Ô¾ì¤Ç¤Î²ÁÃÍ°Ý»ý¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£DPPÆ³Æþ¤ËºÝ¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥È¥ë
From Compliance to Competitive Advantage: Turning Traceability Constraints into Luxury Opportunities¡Ê¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤«¤é¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ø¡§¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ©Ìó¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Êµ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¡Ë
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë18»þ¡ÊÃæ±û¥èー¥í¥Ã¥Ñ»þ´Ö¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§Four Seasons Hotel des Bergues Geneva¤ÎSalle des Nations
¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆTechnology Innovation Expert¤ÎPedro Lopez-Belmonte Eraso»á¤ò·Þ¤¨¡¢°Ê²¼4Ì¾¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
1.Âç´Ó ÂîÌé: TOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥«ー¥É¡¦IoT»ö¶È³«È¯Éô ÉôÄ¹·óSelinko¼èÄùÌò
2. Gregoire Fremiot: Selinko CEO
3. Costanza Nicolosi: Aura Blockchain Consortium, Head of Membership & Growth
4. Yoann Lemain: Ratsey & Lapthorn, CTO & Consultant
¢£ ¡ÖLuxury Innovation Summit¡× ³µÍ×
¡¦²ñ´ü: 2025Ç¯9·î£±Æü¡Ê·î¡Ë～9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦²ñ¾ì: FER Geneva¡¢Four Seasons Hotel des Bergues Geneva¡Ê¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Íー¥Ö¡Ë
¡¦¼çºÅ¼Ô¡§ Luxury Venture Group
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://luxuryinnovationsummit.com/
¢¨1 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡ÊDPP¡Ë: ²¤½£¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à¡¢À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤«¤éÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆµÏ¿¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£EU¤Îµ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¤½£»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÆÃÄê¤ÎÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬À½ÉÊ¤Î¿¿ÀµÀ¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÁ¡°ÝÀ½ÉÊ¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ËÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢2027Ç¯¤è¤êÆ³Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¡¡¾å