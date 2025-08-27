ICTµ»½Ñ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëµÜºê¸© ÉÙ²¬·úÀß¤¬·úÀß¸½¾ì¤Î¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×¤òÆ³Æþ
SORABITO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇîÂ¿°ì¹¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡ÖSORABITO¡×¡Ë¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÅÀ¸¡¤ÎDX²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×¤ò¡¢ÉÙ²¬·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÂ¼ ¹§»Ê¡Ë¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
·úÀß¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÃÙ¤ì¤ä¿Í¼êÉÔÂ¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢SORABITO¤Ç¤Ï¡¢·úµ¡¥ì¥ó¥¿¥ë²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Öi-Rental ÅÀ¸¡¡×¤ä¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Î°ÂÁ´ÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ²¬·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¾¼ÏÂ26Ç¯¡Ê1951Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤äµÜºê¸©¡¢ÆüÆî»Ô¤Ê¤É¤ÎÈ¯Ãí¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ç¤ËÅÚÌÚ¹©»ö¤È¹ÁÏÑ¹©»ö¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÜºê¸©½é¤Îi-Construction»ØÄê¹©»ö¤ò¼õÃí¡£¹©»ö´°Î»¸å¤Ï¡¢¶å½£ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤è¤ê¡Öi-Construction¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎGENBAxÅÀ¸¡¤ÎÆ³ÆþÇØ·Ê¤È¤·¤Æ
¡¦¸½¾ì¤Ç¤ÎDX¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤
¡¦¸½¾ì¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤
¡¦»Ï¶ÈÁ°ÅÀ¸¡¤ä°ÂÁ´½ä»ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÆü¡¹¤Î°ÂÁ´ÅÀ¸¡¤«¤é»æ¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤
¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å³èÍÑ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
Ä¢É¼¤òÅÅ»Ò²½¤·¤¿ºÝ¤Ë½Åµ¡ÅÀ¸¡¡¢Æü¾ïÅÀ¸¡¡¢¤½¤ÎÂ¾»ý¤Á¹þ¤ßµ¡³£¤Ê¤É¤Î¼ïÎà¤ò°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Ë¤è¤ë·úÀß¸½¾ì¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
SORABITO¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î°ÂÁ´ÀµÚ¤ÓÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·úÀß¶È¤Î¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½³«È¯¤ä¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ²¬·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§ÉÙ²¬·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÂ¼ ¹§»Ê
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©ÆüÆî»ÔÂç»úÊ¿»³2292ÈÖÃÏ4
ÁÏÎ©¡§1951Ç¯12·î
URL¡§https://www.tomioka-kk.co.jp/
¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×¤È¤Ï
¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×¤Ï¡¢·úÀßµ¡³£¤Î»Ï¶ÈÁ°ÅÀ¸¡¤Î¤Û¤«¡¢ÀßÈ÷¤äÂ¾ì¤ÎÅÀ¸¡¡¢ºî¶È°÷¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¸¡É½¤ò¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤·¤Þ¤¹¡£ÅÀ¸¡É½¤Î²ó¼ý¤òÉÔÍ×¤Ë¡¢ÅÀ¸¡¾µÇ§¤ò¥¹¥Þー¥È²½¤·¡¢°ÂÁ´ÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ðÆ°²è¡§https://www.youtube.com/watch?v=cjQqn2fI0GE
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡§https://genbax.jp/inspection/construction/
¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅÀ¸¡
·úµ¡¤ÎÅÀ¸¡¡¢ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¡¢ºî¶È°÷¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¸¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¡£QRÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó¡¢ºî¶È°÷¤Î¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤òÉÔÍ×¤Ë¡£¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÂ¿¤¤·úÀß¸½¾ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¡£
·ë²Ì¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½¸·×¡¦¶¦Í
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÅÀ¸¡·ë²Ì¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£ºî¶È´°Î»¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½¸·×¡¢Æü¡¹¤ÎÅÀ¸¡¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¡£ÅÀ¸¡É½¤Î²ó¼ý¤òÉÔÍ×¤Ë¡¢ÅÀ¸¡¥¢¥éー¥È¤ÎÇÄ°®¤ò¸úÎ¨²½¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅÅ»Ò¾µÇ§
ÅÅ»Ò¾µÇ§µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¾µÇ§ºî¶È¤ò´°Î»¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¾µÇ§¤ò²ÄÇ½¤Ë¡£Â¿ÃÊ³¬¾µÇ§µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÆâ¤ÎÅÀ¸¡É½²óÍ÷¤òÉÔÍ×¤Ë¡£
SORABITO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SORABITO¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡³£¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢·úÀß¸½¾ì¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñµ¡ºà¤ÎÄ´Ã£¡¦²ÔÆ¯´ÉÍý¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀßµ¡³£¥ì¥ó¥¿¥ë¶È³¦¤Î±Ä¶ÈDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSaaS¡Öi-Rental¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÃíÊ¸¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤¹¤ë¡Öi-Rental ÃíÊ¸¡×¡¢·úÀßµ¡³£¤ÎÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤ò¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤¹¤ë¡Öi-Rental ÅÀ¸¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß²ñ¼Ò¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖGENBAxÅÀ¸¡¡×¤Ï¡¢·úÀßµ¡³£¤Î»Ï¶ÈÁ°ÅÀ¸¡¤Î¤Û¤«¡¢ÀßÈ÷¤äÂ¾ì¤ÎÅÀ¸¡¡¢°ÂÁ´ÅÀ¸¡¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¸¡É½¤ò¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤·¤Þ¤¹¡£µ¬ÌÏ¤äÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê·úÀß²ñ¼ÒÍÍ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§SORABITO³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇîÂ¿ °ì¹¸
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®1ÃúÌÜ9ÈÖ2¹æ
ÀßÎ©¡§2014Ç¯5·î12Æü
URL¡§ https://www.sorabito.com/
»²¹Í¥ê¥ó¥¯
ºÎÍÑ¾ðÊó(https://herp.careers/v1/sorabitohr)
SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)