²°³°ºî¶È¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¿·Äó°Æ¡¡ÅìµþËÇ°×¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¡¢¡ÖÎÃÌ¸¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï～Ç¨¤ì¤º¤ËÎä¤ä¤¹¥ß¥¹¥È¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ø～
ÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìµþËÇ°×¥á¥«¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°¿Ü¾æµÁ¡¢°Ê²¼ TMX¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤±¤¦¤Á¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ëÂç¶õ´Ö¡¦²°³°ÎäË¼ÁõÃÖ¡ÖÎÃÌ¸¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×¤ÎÈÎÇä¼è°·¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¡§µÁÌ³²½¤¬¿Ê¤àÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼êÃÊ
¶áÇ¯¡¢ÌÔ½ë¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤ê²°³°ºî¶È¸½¾ì¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¿¼¹ï²½¡£ÆÃ¤Ë·úÀß¸½¾ì¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÊÝ¼éÅÀ¸¡¤Ê¤É¡¢¹â²¹²¼¤Ç¤Îºî¶È¤òÈ¼¤¦¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯Èï³²¤ä»àË´»ö¸Î¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï2025Ç¯6·î1Æü¤è¤ê²þÀµÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸µ¬Â§¤ò»Ü¹Ô¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¼Â»Ü¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£TMX¤Ï¡Ê³ô¡Ë¤¤¤±¤¦¤Á ¤Î¡ÖÎÃÌ¸¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×¤ò¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤ÈÇ®Ãæ¾É¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²°³°ºî¶È¾ì¡¡»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
À½ÉÊÆÃÄ§¡§½¾Íè¤Î¥ß¥¹¥È¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡ÈÇ¨¤ì¤Ê¤¤Ì¸¡É¤òÍÑ¤¤¤¿ÎäË¼¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÎÃÌ¸¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×
¡¦Ç¨¤ì¤º¤ËÎä¤ä¤¹¥»¥ß¥É¥é¥¤¥Õ¥©¥°
¥»¥ß¥É¥é¥¤¥Õ¥©¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ê¿¶ÑÎ³»Ò·Â7.5¦Ìm¡Ê¤«¤ÄºÇÂçÎ³»Ò·Â50¦Ì°Ê²¼¡Ë¤ÎÌ¸¤òÊ®Ì¸¤·¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËÈùºÙ¡¢¶Ñ°ì¤ÊÎ³»Ò¤ÎÌ¸¤Ç¡¢¥Î¥º¥ë¤«¤éÊ®Ì¸¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤Ëµ¤²½¤·¼þ°Ï¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤äÊª¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤âµÛÃå¤»¤º¡¢µ¤²½Ç®¤Ë¤è¤ëÎÃ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤òÇ¨¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯µ¤²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿åÊ¬¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºî¶È¶è°è¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¶õÄ´º¤Æñ¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÂÐ±þ
²°³°¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÃÖ¤¬Æñ¤·¤¤³«Êü¶õ´Ö¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£LPG½¼Å¶½ê¤ä¹©¾ì¤Î³«Êüºî¶È¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¡£
¡¦¹â¤¤¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½
¥¨¥¢¥³¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÏÌó1/40¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ÏÌó1/10¡£ÀßÃÖ´Ä¶¤äµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÔÆ¯¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌó5¡î¤ÎÎäµÑ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¸½¾ì¤òÃÎ¤ëTMX¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
TMX¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç²°³°¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿²Æ¤Îºî¶È¸½¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿Äó°ÆÎÏ¤ÈÀ½ÉÊÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖÎÃÌ¸¥·¥¹¥Æ¥à(R)¡×¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþËÇ°×¥á¥«¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþËÇ°×¥á¥«¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¬¥¹¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Åù¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹â°µ¥¬¥¹¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡×¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÎÍ¥¤ì¤¿°µ½Ìµ¡¤ä¥Ý¥ó¥×¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹ÍÑÉÕ½ÀßÈ÷Åù¤ÎÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢LP¥¬¥¹µÚ¤ÓÅÔ»Ô¥¬¥¹¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÎà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤ÄÀ½ÉÊ¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Íè¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ê¤é¤Ó¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.tmex.jp/
ÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤È¤Ï
»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìµþËÇ°×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-2-1¡¡µþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó27F¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄÚÆâ½¨²ð¡Ë¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¹ñÆâ³°¤Î16»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¹ç·×17²ñ¼Ò¤Ç¹½À®¤¹¤ë»ö¶È³«È¯·¿¾¦¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢1947Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é77¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¢¥¤¥áー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥µ¥×¥é¥¤¤Î£´¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢³Æ¼Ò¤¬ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Áí¹çÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤âÊÑ³×¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«Í³ïèÃ£¤ÊÊ¸²½¤Î²¼¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤¬°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÀ¸³è¡¢·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤ò¤ª¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È»ýÂ³¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.tokyo-boeki.co.jp/
https://prtimes.jp/a/?f=d98548-155-cb2aecc15548d0fad7544a4a82f61f47.pdf