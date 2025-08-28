¡ØµÕ¶¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹ÎÏ¡Ù--300¿Í¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤éÆ³¤¯¡È¿ÍÀ¸ºÆµ¯¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡É
ÂÎÄ´¤¬°¤¹¤®¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²È¯À¸¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤è¤¦¤È»×¤¤»£±Æ¡£
¾ì½ê¤ÏÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡¢·îÍËÆü¤ÎÄ«8»þ30Ê¬¡£
¨¡¨¡·îÍË¤ÎÄ«¤Ï¡¢¼«»¦¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤»þ´ÖÂÓ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë
¡Ö¿ÍÀ¸¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º¾µ½Èï³²¤ÇÁ´ºâ»º¤ò¼º¤¤¡¢¹¹¤ËÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤â¸«Êü¤µ¤ì¤ë--¡£Ãø¼Ô¡¦³ô¼°²ñ¼ÒILIÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¿ù»³ÂçÊå¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È»Í½Å¶ì¡É¤ÎÀäË¾¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤É¤óÄì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ìÀþ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¼«¤é¤Î¼ÂÂÎ¸³¤È²Ê³ØÅªÊ¬ÀÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ÆÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈµÕ¶ÆÍÇË¥á¥½¥Ã¥É¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ØµÕ¶¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹ÎÏ¡Ù¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È²È¡¦¶µ°é¼Ô¡¦¼Ò²ñ³èÆ°²È¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿ù»³ÂçÊå¤¬¡¢¼«¤é¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎÉü³è·à¤òÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤¿½ñÀÒ¡ØµÕ¶¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹ÎÏ¡Ù¡ÊILI½ÐÈÇ¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯8·î29Æü¤ËAmazon¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¶âÍ»º¾µ½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Î¤Ê¤«¤Ç´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¡¢ºÆ¤Ó¼Ò²ñ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë²ó¸ÜÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¼«¤é¤ÎµÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö¼ÂÁ©½ñ¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ïー¥¯¥·ー¥È¤ä¿Þ²ò¤â½¼¼Â¡£
µ¯¶È²È¡¢³ØÀ¸¡¢¶µ°é¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=jI2gVPrYCwM ]
ÆÃÄ§1¡§300¿Í¤Î²óÅú¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡ÖµÕ¶¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡×
ËÜ½ñ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¾Ï¤´¤È¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ñ¤¹þ¤ß¼°¡Ö»ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡×µÕ¶¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡£ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÁ´8¼ï¤ÎPDF¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¡£
2024Ç¯4·î～2025Ç¯7·î¤Î´Ö¤Ë¡¢22ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î300Ì¾¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¥¹¥³¥¢·¹¸þ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËµÕ¶¤«¤éÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤äÂÎ¸³¼Ô¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿º²¤Î°ìºý¡£
¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
- Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Û¤É¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ
- ´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Î»×¹Í¡¦¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó
- ¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¡ÈÍî¤È¤··ê¡É
¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë31ÅÀ°Ê¾å¤Î¥¹¥³¥¢¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£´íµ¡´¶¤ÎÇö¤µ¤ä²á¿®¡¢¾Ç¤ê¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¤Ä¤Î¡Ö»ä¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¥ïー¥¯¥·ー¥È¤ò²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î·¹¸þ¤òÈ½ÃÇ²ÄÇ½
Íî¤È¤··ê¤Ë´Ù¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö
ËÜ½ñ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¸Ê²þ³×¤Î¤¿¤á¤Î½ñ¤¹þ¤ß¼°¥ïー¥¯¥·ー¥È¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÁ´¥Úー¥¸PDF¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â°õºþ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç·«¤êÊÖ¤·¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§2¡§ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡È¼ÂÁ©·¿¡É¹½À®
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¾Ï¤Ë¤Ï¥ïー¥¯¤ä¼ÁÌä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¼«¿È¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ÔÆ°·×²è¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãø¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¸ò¾Ä¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢»ñ¶â·«¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë²óÉü¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÀ¸¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§3¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é³ØÀ¸¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÍÑ²ÄÇ½
- ¤³¤ì¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯³ØÀ¸
- Éô²¼¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
- »ö¶È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹·Ð±Ä¼Ô
- ¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹
Ç¯Îð¤äÎ©¾ì¤òÌä¤ï¤º¡¢µÕ¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
½ñÀÒ³µÍ×
Ãø¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¤â¤¦¡¢¥À¥á¤À¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¡¢¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µÕ¶¤Ï¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤¹ÎÏ¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¤³¤Î°ìºý¤¬¡¢´õË¾¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊµÕ¶¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤¬¡¢É¬¤ºÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀäË¾¤â¡¢¤¤Ã¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
- ¿ù»³ÂçÊå
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒILI ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ù»³ÂçÊå
1979Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯°é¤Á¡£19ºÐ¤Çµ¯¶È¡£2002Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉôÂ´¶È¡£2004Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê½¤Î»¡ÊMBA¼èÆÀ¡Ë¡£2007Ç¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¤Ï¤«¤ë³ô¼°²ñ¼ÒILI¤òÀßÎ©¡£
2014Ç¯¤Ë¸µ¥½¥Ëー¤Î¡Ê¸Î¡Ë½Ð°æ¿Ç·²ñÄ¹¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¯¥ª¥ó¥¿¥à¥êー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£½Ð°æ»á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÖºÇ¿·µ»½Ñ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡×¤òÃé¼Â¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï»î¤¹¡ÊDO¡Ë¡×¤ò¾ï¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈDo Today for a Better Tomorrow¡É¤ò´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÃ´¤¦¡£
¸½ºß¡¢AI°Ê¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼êË¡¤ÇÄó¸À¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â¹Ô¤ò¿ä¿Ê¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢¶¦¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë´î¤Ó¤ÈÍø±×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥·¥êー¥º¡Ø»ä¤ÎÅ¯³Ø¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ19Ç¯´Ö¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¡¢¥êー¥Àー¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ò¼èºà¡£¡Ö·èÃÇ¤È¹ÔÆ°¤¹¤ëDOers¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤âÌ³¤á¤ë¡£3ÃË1½÷¡¢4¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹ÔÆ°¤¹¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø±¿¤òÆ°¤«¤»¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡ØDDDD¡Î¥É¥¥¥É¥¥¥É¥¥¥É¥¥¡Ï¨¡¨¡¡Ö¹ÔÆ°¡×¤À¤±¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¡£¡Ø¡ÚÀ¤³¦É¸½à¡ÛAO¼°»Ò°é¤Æ¡Ù¡Ê¥¯¥íー¥Ðー½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØDo¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¡Ù¡ÊILI½ÐÈÇ¡Ë¡£
¢§Âè1¾Ï¤ÏÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡ª¢§
https://daisukesugiyama.jp/v/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒILI
ILI½ÐÈÇ»ö¶ÈÉô¡¡ÊÔ½¸Ä¹ ¼ÆÅÄ·ÃÍý¡¢Ã´Åö °ÂÆ£ÀéÊæ
ÅÅÏÃ¡§03-6712-5035
FAX¡§03-6712-5036
E-mail¡§info@pub.ili.inc