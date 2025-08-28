¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤òÆ³Æþ¡ª¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤â³èÍÑ¤·¤ÆÆþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ»ß
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜÀ»»Ê¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÄÉµá¤·¡¢½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëºÎÍÑÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢½÷À¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¿Íºà¡×¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î³èÌö¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ýËÜ¼ÁÅª¤Ê½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê
¡¡¶áÇ¯¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÉÍý¿¦¤ËÀê¤á¤ë½÷À¤Î³ä¹ç¤äÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë³«¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄ´ººÂÐ¾Ý¤Î148¥õ¹ñÃæ118°Ì¡Ê»²¹Í¡§À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÖGlobal Gender Gap Report 2025¡×¤è¤ê¡Ë¤È¡¢½ô³°¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÃÙ¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡´ë¶È¤Ï¿ôÃÍÌÜÉ¸¤À¤±¤òÄÉ¤¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤·¡¢°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È»ÑÀª¤³¤½¤¬¸°¤ò°®¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¶µ°é¤ä´ë¶ÈÊ¸²½¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢µá¿ÍÉ¼¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤ä¿¦¾ì´Ä¶¡¢¼ÂºÝ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î»Ñ¤Ê¤É¤Î¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Å¾¿¦¼Ô¤È´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ÏÆÃ¤Ë¡¢½÷À¤Î³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Íºà¤ÎÄêÃå¤È³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ý¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤¬²ò·è¤¹¤ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡ÊDE&I¡Ë¤ò´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë¿ø¤¨¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÄÉµá¤¹¤ë¾å¾ì´ë¶È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö½÷À¤ÎÎÏ¤¬Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢·Ð±ÄÁí¼çÆ³¤Ç½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¡Ö½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¡×¤ò¡¢½¾Íè¤ÎÊ¸»ú¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¸³Æþ¼Ò¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø1ÆüÂÎ¸³Æþ¼Ò¤·¤Æ¡¢½÷À¼Ò°÷¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤òÆ°²è¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬»ý¤Ä¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹À©ÅÙ¤ä¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡×¡¢¡Ö°é»ùµÙ¶ÈÃæ¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤äÉü¿¦¸å¤Î¡Ø¿Æ¿Æ¥¯¥é¥Ö¡Ù¡ÊÃË½÷È¾¿ô»²²Ã¡Ë¤Ë¤è¤ë¼ê¸ü¤¤»Ò°é¤Æ¥µ¥Ýー¥È¡×¡¢¡Ö¥°¥ëー¥×¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤äËÜÉôÆâ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢»Ù±çÀ©ÅÙ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ê¤É¤ÎAI³èÍÑ¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È²½¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢µá¿¦¼Ô¤ÏÆþ¼Ò¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤òÆ°²è¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤è¤ê°ÕÍß¤ÈÅ¬À¤Î¹â¤¤¿Íºà¤Î±þÊç¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ºÎÍÑÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤Î°ìÎã
Amazon JapanÍÍ¡¢¥È¥è¥¿¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥ÉÍÍ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÍÍ¡¢Nicole BMWÍÍ¡¢LUSH JAPANÍÍ¡¢¾®¾¾À½ºî½êÍÍ¡¢SmartHRÍÍ¡¢¥ê¥Ö¥»¥ó¥¹ÍÍ
»°°æÉÔÆ°»º¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£ÍÍ¡¢»°É©ÃÏ½ê¥Ï¥¦¥¹¥Í¥Ã¥ÈÍÍ¡¢½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹ÍÍ¡¢½»Í§ÎÓ¶ÈÎÐ²½ÍÍ¡¢½»Í§ÎÓ¶È¥Ûー¥à¥Æ¥Ã¥¯ÍÍ¡¢¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹21ÍÍ¡¢ÂçÅì·úÂ÷ÍÍ¡¢Åì·ú¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óÍÍ
¥ï¥¿¥ßÍÍ¡¢³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿ÍÍ¡¢°ë´Ý¿å»ºÍÍ¡¢BuySell TechnologiesÍÍ¡¢IDOM(Gulliver)ÍÍ¡¢¥Ð¥¤¥¯²¦&¥«¥ó¥Ñ¥ËーÍÍ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹ÍÍ
ÆüËÜ¸òÄÌÍÍ¡¢Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹ÍÍ¡¢¥À¥¤¥»ー¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ÍÍ¡¢¥¢ー¥¯°ú±Û¥»¥ó¥¿ーÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÍÍ¡¢¥³¥×¥í¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÍÍ¡¡¤Ê¤É
Æ³Æþ´ë¶È»öÎã¥Úー¥¸¡§https://media.taikennyusha.com/movie/
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ÎÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=GUt4uhtPRYw ]
¡ý¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×
¡¡Åö¼Ò¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡Êhttps://taikennyusha.com¡Ë¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤Î¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×Æ³Æþ¤ò¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ï¡¢µá¿¦¼Ô¤Î¡ÈÇùÁ³¤È¤·¤¿´õË¾¾ò·ï¡É¤ò¸µ¤Ë¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬ºÇÅ¬¤Êµá¿Í´ë¶È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¿·¤·¤¤Å¾¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀìÌç¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬ÅÅÏÃ¤Çµá¿¦¼Ô¤«¤é´õË¾¾ò·ï¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¦Îò¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢µá¿¦¼Ô¤ÎÅ¬À¤ä¶¯¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿¦Ì³·ÐÎò¥Çー¥¿¤òºîÀ®¡£¤³¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÀºÅÙ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ëÌó100·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤È¤¤¤¦°ì¼¡¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÎÃæ¤«¤éAI¤¬¡ÖºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾å°Ì4¼Ò¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¥ì¥Ýー¥È¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¥ì¥Ýー¥ÈÎã¡§AI¤¬µá¿Í´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤Î´õË¾¤È¤ÎÅ¬¹çÅÙ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹
¡¡Äó°Æ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µá¿¦¼Ô¤Ï¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤Î»Å»öÆâÍÆ¡×¡ÖµëÍ¿¡×¡ÖµÙÆü¡¦»Ä¶È¡×¡Ö¼ÒÉ÷¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Öµá¿ÍÃµ¤·¤¬Èó¸úÎ¨¤ÇÌÌÅÝ¡×¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Å¾¿¦¼Ô¤Î3ÂçÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö´õË¾¾ò·ï¤ÈÅ¬À¤È¡¢Å¾¿¦Àè¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µá¿¦¼Ô¤È´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÅ¾¿¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÇ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬ÆâÄê³ÍÆÀ¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»öÎã¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤¬¶È³¦ÆÃÍ¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¿¥Ã¥Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²è´üÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ý¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×Âè»°¼Ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á
¡¡¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÈ¯¹Ô¤ÎÆü·ÐMJ»æÌÌ¡Ê2025Ç¯7·î21ÆüÉÕ¡Ë¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÅÅ»ÒÈÇ¡Ê2025Ç¯7·î26ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Öµá¿ÍÆ°²è¤È´õË¾¾ò·ï¤òAI¤Ç¾È¹ç¤·¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥ÁÄã¸º¤ò¤á¤¶¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡×¤òAI²òÀÏ¤Ë³èÍÑ¤·¡¢µá¿¦¼Ô¤¬µá¤á¤ë¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤4¼Ò¤òÄó°Æ¡¢¤è¤êÅ¾¿¦³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤È¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥ÁÍÞÀ©¤Ë»ñ¤¹¤ëÅÀ¤äºÎÍÑ³èÆ°¤ËAI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï36.2%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤Ï67%¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢J-WAVE¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSTEP ONE¡×Æâ¡ÖSAISON CARD ON THE EDGE¡×¥³ー¥Êー¡Ê2025Ç¯8·î12ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¾¾ËÜÀ»»Ê¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¡¢¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¾¿¦¥µ¥Ýー¥È¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢³è¶·¤ÊÅ¾¿¦»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¡ÖÂÎ¸³Æþ¼ÒAI¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Å¾¿¦¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æþ¼ÒÁ°¤Ë´ë¶È¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¸ì¤é¤ì¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î¿®ÍêÀ¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¬Í×À¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¡¦Æü·ÐÅÅ»ÒÈÇµ»ö
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC107SE0Q5A710C2000000/
¡¦J-WAVE¡ÖSTEP ONE¡×¡ÖSAISON CARD ON THE EDGE¡×
https://www.j-wave.co.jp/original/stepone/ontheedge/13074.html(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC107SE0Q5A710C2000000/)
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹/¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ°ìÍ÷
https://media.taikennyusha.com/news/
¡ý³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤Î¿Í»öÉô¤Ø¡¢Æ¯¤¯ÎÏ¤Ç¹ñ¤ò¿¤Ð¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢AI¤Èµá¿ÍÆ°²è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ØÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¡¢Å¾¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜÀ»»Ê
¡ý²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂÎ¸³Æþ¼Ò¡Ê±ÑÉ½µ¡§Taikennyusha, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜ À»»Ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©248-0016 ¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÄ¹Ã«2-1-7 2F
²£ÉÍ¥»ー¥ë¥¹¥»¥ó¥¿ー¡§¢©220-0023 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÊ¿¾Â1-31-7
ÀßÎ©¡§2019Ç¯11·î27Æü
»ñËÜ¶â¡§5,000,000±ß
¼è°ú¶ä¹Ô¡§»°É©UFJ¶ä¹Ô ³ùÁÒ»ÙÅ¹
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¡ßÆ°²è¤ÎÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡ÖÂÎ¸³Æþ¼Ò¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¿¡ØÂÎ¸³Æþ¼ÒÆ°²è¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶Èµö²ÄÈÖ¹æ¡§14-¥æ-301555
URL¡§https://media.taikennyusha.com/