¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¡Û¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³ ¹½£¡¦¾å³¤¤ËÂ³¤¡¢¥½¥¦¥ë½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡ª±ä¤ÙÌó1,000Ì¾¤òÆ°°÷¤·¡¢3¼þÇ¯¡È²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¡ÉËëÄ¥¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦HoneyWorks¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬¡¢8·î24Æü(Æü)¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖTAKANE NO NADESHIKO LIVE 2025 SUMMER in SEOUL¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6·î¤Î¹½£¡¦¾å³¤¤ËÂ³¤¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤âËþ°÷¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÇ®µ¤¤ËËþ¤Á¤¿Ìë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊPhoto by kimgahyun¡¿Text by ÂçµÜ¹â»Ë¡Ë
¡¡¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢Ãë¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤Î2¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎYES24 WANDERLOCH HALL¤Ï¡¢Ìë¸ø±é¤â¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Õ¥í¥¢¡¦£²³¬ÀÊ¤Ë¤Ä¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆOverture¤¬Î®¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï±³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç³«±é¡£
8·î20Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î5¶ÊÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤ÎÂè¸ÞÃÆ¤Ç¡¢¶¶ËÜÅí¸Æ¤Î¥½¥í¥Ñー¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«Ëë¤â»Â¿·¤Ê»î¤ß¤À¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤ÏMV¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢±ÇÁü¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤Ç¤è¤êÇ®¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ïー¥È¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ®µ¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Â³¤¯¥¢¥ó¥»¥àÅª¤Ê1¶Ê¡Ö¸Ø¤ê¹â¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤¢¤ë¥³ー¥ë¤¬¥Õ¥í¥¢¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¡×¡ÖËÍ¤Ï·¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢9¿Í¤Î¥Ï¥â¤ê¤È¡¢¥½¥í¥Ñー¥È¤Ç¸«¤»¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ËÄ°¤Æþ¤ë»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¹±Îã¤Î°§»¢¤â´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤¡¢À±Ã«ÈþÍè¤«¤é¡Ö¥½¥¦¥ë¤Ë¤â¤¿¤«¤Í¤³¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤Î¤ª´é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¡Ö½éÎø¤Î¤Ò¤È¡£¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢ËÁÆ¬¤Î¾¾ËÜ¤â¤â¤Ê¤Î¥½¥í¥Ñー¥È¤ÇµÒÀÊ¤«¤é¡Ö¤â¤â¤Ê¡ª¡×¤È¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¥Ô¥å¥¢¤Ê´¶¾ð¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
´Å¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥í¥Ç¥£ー¤Î¡Ö¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¥Ï¥Ëー¡×¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê²¼¡£¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¢¤¶¤È¤µ¤â¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯9¿Í¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼ÎÌ¤â¤¤¤Ã¤½¤¦Ç®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²µ½÷¤É¤â¤è¡£¡×¡Ö½éÎø¤Î¤³¤¿¤¨¡£¡×¤È¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ÷Î¥´¶¤¬½Ì¤à¤è¤¦¤ÊÀÄ½Õ¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬Â³¤¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡Ö½éÎø¤Î¤³¤¿¤¨¡£¡×¤Ç¤ÎMV±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¥½¥ó¥°¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤á¤¿¡£
¤È¡¢¤³¤³¤Ç»£±Æ²ÄÇ½¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£TikTok¤ò²ð¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³»Ë¾å¶þ»Ø¤Ë¥¥åー¥È¤Ç¤¢¤¶¤È¤¤¡ÖCute for life¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖLOVE ANTHEM¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¤Ï¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤¬Â³¤¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¡ÖLOVE ANTHEM¡×Âç¥µ¥Ó¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¥Õ¥í¥¢¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¥²ー¥à¡×¤Ç¤Î¡ÖÍÉ¤é¤»¡ª¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡ª¡×¤Î¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡Ö·èÀï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×¤âÌâ»³¤Ò¤á¤ê¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥½¥í¥Ñー¥È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖÄ·¤Ù¡ª¡×¤È¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Ë±þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤äÀ¹Âç¤Ê¥³ー¥ë¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¥µ¥Ó¤Ç¤â¥¹¥Æー¥¸¤È¥Õ¥í¥¢¤¬°ì½ï¤Ë·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¡ÖWow Wow¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸Ø¤ê¹â¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤ë³Ð¸ç¤ò²Î¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈþ¤·¤¯À¸¤¤í¡×¤òÈäÏª¡£¥½¥¦¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÇ®µ¤¤Î¤Þ¤ÞËÜÊÔ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³ー¥ë¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢9¿Í¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤ËºÆ½¸·ë¤¹¤ë¤È¡ÖÎø¤òÃÎ¤Ã¤¿À¤³¦¡×¤ÇºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤ò¿ì¤ï¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎÃ³¤¤¹¤¦¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼±ç¡¢¥³ー¥ë¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡ª¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡Ö¤¹¤¦～¡ª¡×¥³ー¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢²¦Æ»¤ÎHoneyWorks¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥Ïー¥È¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡×¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¥Õ¥í¥¢¤â¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡ÖI'M YOUR IDOL¡×¤Ç¤Î9¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿²Î¤È¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤òµî¤ëºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡Ö¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡ª¡×¡Ö¥µ¥é¥ó¥Ø¥è¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¿¤«¤Í¤³ºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤À¼±ç¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¶½Ê³¤ò³§¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤«¤é¤Î5¶ÊÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Ë¡¢6·î¤Ë¤Ï¹½£¤È¾å³¤¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤È¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤òÇ®¤¯¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡£9·î7Æü(Æü)¤Î3¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î1Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
Overture
M1 ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï±³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
M2 ¸Ø¤ê¹â¤¥¢¥¤¥É¥ë
M3 ¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ
M4 ËÍ¤Ï·¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
M5 ½éÎø¤Î¤Ò¤È¡£
M6 ¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¥Ï¥Ëー
M7 ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê²¼¡£
M8 ²µ½÷¤É¤â¤è¡£
M9 ½éÎø¤Î¤³¤¿¤¨¡£
M10 ²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó
M11 Cute for life
M12 LOVE ANTHEM
M13 ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¥²ー¥à
M14 ·èÀï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È
M15 Èþ¤·¤¯À¸¤¤í
¡ÊENCORE¡Ë
EN1 Îø¤òÃÎ¤Ã¤¿À¤³¦
EN2 ¥Õ¥¡¥ó¥µ
EN3 I'M YOUR IDOL
¢£¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³ ¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡¦¡Ø¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³ 3rd ANNIVERSARY CONCERT ¡ÖA Wonderful Encounter¡×¡Ù
Æü¡¡¡¡Äø¡§9·î7Æü(Æü) OPEN 16:30¡¿START 18:00
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë
¾ÜºÙ¾ðÊó¡§https://takanenonadeshiko.jp/3rdanniversaryconcert_fcstart/
¡¦¡Ö¤¿¤«¤Í¤³¥Õ¥§¥¹ vol.5～¥Ï¥í¥¦¥£¥óSP～¡×
Æü¡¡¡¡Äø¡§10·î29Æü(¿å)
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§Ë½§PIT¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§6-1-23¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦¡Ö¤¿¤«¤Í¤³¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£2025¡×
Æü¡¡¡¡Äø¡§12·î25Æü(ÌÚ)
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§KT Zepp Yokohama¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4-3-6¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2022Ç¯8·î¤Ë·ëÀ®¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤äYouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë ³èÆ°¤¹¤ë¡¢´ØÏ¢Æ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô25²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦HoneyWorks¤¬Ã´Åö¡£
¹âÎæ¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂçÏÂÉï»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ½÷À¤ÎÀ¶Á¿¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤¿¡¢¸Ø¤ê¹â¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢HoneyWorks¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥«¥ÐーMV¤òYouTube¤Ë¸ø³«¤·¡¢2,402Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡Ê¢¨¡Ë¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤â¥ê¥êー¥¹¤·¡¢TikTok¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£
2024Ç¯2·î21Æü¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤è¤ê¡ØÈþ¤·¤¯À¸¤¤í/Îø¤òÃÎ¤Ã¤¿À¤³¦¡Ù¤Ë¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£12·î11Æü¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØI¡ÇM YOUR IDOL / ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¥²ー¥à¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2025Ç¯6·î¤Ë¹½£¤È¾å³¤¡¢8·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¡¢¤Î¤ÙÌó3,200¿Í¤òÆ°°÷¤·À®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¡£9·î¤Ë¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È½êÂ°¡£
¢¨2025Ç¯8·î¸½ºß