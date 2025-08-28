¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¤¬8·î30Æü¡¢31Æü¤Ë²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç´§»î¹ç¡ÖÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¥Çー¡×¤ò¼Â»Ü ― »î¹çÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¿ÍÊ¸¼Ò²ñ³ØÉô´Ñ¸÷·Ð±Ä³Ø²Ê¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤Ï¡¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¸ø¼°Àï¡ÊÂÐ ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ´§»î¹ç¡ÖÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¥Çー¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡Ê¢¨±«Å·½ç±ä¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ñ¸÷¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¸ø¼°Àï¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£³ØÀ¸¤é¤Ï5¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ä¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤ÎÀ©ºî¡¢´ÑÀï¥Ä¥¢ー´ë²è¤äµå¾ì¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±é½Ð¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÔËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Õ
¡¦´Ñ¸÷·Ð±Ä³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¥×¥íÌîµå¤Î¸ø¼°Àï¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡ÖÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¥Çー¡×
¡¦8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¸ø¼°Àï¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¡§ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¤Ç¼Â»Ü
¡¦³ØÀ¸¤é¤Ï5¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡¢ÆÃÀß¥Öー¥¹¤Ç¤ÎÍè¾ì¼Ô¥µー¥Ó¥¹¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¾¦É¸¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤äÆÃÀ½¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡¢PR±ÇÁü¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦
¡¡ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø´Ñ¸÷·Ð±Ä³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¼ø¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¥Çー¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤é¤¬¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤ª¤±¤ë´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2018Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¼Â»Ü¡£³ØÀ¸¤é¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¡¢µå¾ì¤Ç¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎºîÀ®¤ä¡¢»î¹çÅöÆü¤ÎÂç³Ø¤òPR¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡£
¡¡³ØÀ¸¤é¤Ï4·î¤Ë³°Éô¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖµÁ¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥ºÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤Ê¤É¤ò¼õ¹Ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº½¸·×¤ä´ë¶È°Æ¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¹Ô¤¦Íè¾ì¼Ô¸þ¤±¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤ä¡¢¥¹¥³¥¢¥Üー¥É¤ÇÊü±Ç¤¹¤ëPR±ÇÁü¡¢¡ÖÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¥Çー¡×¤òµÇ°¤·¤¿²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¾¦É¸¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò´ë²è¡¦À©ºî¡£¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤ä¡¢ÆÃÀß¥Öー¥¹¤Ç¹Ô¤¦Íè¾ì¼Ô¸þ¤±¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢¡ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¥Çー
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û
¡¡8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦31Æü¡ÊÆü¡Ë DeNA - ÃæÆü¡¡18:00 »î¹ç³«»Ï
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û
¡¡²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²£ÉÍ¸ø±à¡Ë
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û
¡¦»î¹ç³«»ÏÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡①¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸«³Ø¥Ä¥¢ー&¥¹¥¿¥ó¥ÉÎý½¬¸«³Ø
¡¡②¥¹¥Ôー¥É¥¬¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¡¡③²ÖÂ«Â£Äè
¡¡④¥¹¥¿¥á¥ó¥¥Ã¥º
¡¡⑤»Ïµå¼°
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±é½Ð
¡¦¥Õ¥êー¥Úー¥ÑーÀ©ºî¡¿ÇÛÉÛ
¡¦ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¥Öー¥¹¡ÊY¥Ç¥Ã¥BAYSTORE HOME¸þ¤«¤¤¡Ë
