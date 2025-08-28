¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô³ØÀ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½ÑºîÉÊ37ÅÀ¤ò¡Ö¤Ê¤«¤ÎZERO¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¥×¥í¥°¥é¥à2025¡×¤Ç¸ø³« ― 8·î30Æü¤«¤é9·î1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡Ë·Ý½Ñ³ØÉô¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë³ØÀ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½ÑºîÉÊ37ÅÀ¤¬¡¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤ÇÃæÌî¶è¤Î¡Ö¤Ê¤«¤ÎZERO¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ê¤«¤ÎZERO¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¥×¥í¥°¥é¥à2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤ÎZERO¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢ÃæÌî¶èÌ±¡¢ÆÃ¤ËÀÄ¾¯Ç¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Å¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¡×¤Ë¿È¶á¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ì¤ò¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤«¤é¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï±ÇÁü³Ø²Ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡¢¥²ー¥à³Ø²Ê¤Î5³Ø²Ê37ºîÉÊ¤ò¡¢50¿Í°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¡¡±ÇÁü³Ø²Ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Ï¡¢¤Ê¤«¤ÎZERO¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î¥Éー¥à360¡ë¡ÊÁ´Å·¼þ¡Ë¥Õ¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±ÇÁüºîÉÊ¤ò¾å±Ç¡£¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¤È¥²ー¥à³Ø²Ê¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ä¥²ー¥àºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬À©ºî¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÂç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¡¡³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ°î¤ì¤ëÈ¯ÁÛ¤ÈÁÏÂ¤À¤ËÉÙ¤ó¤ÀºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½ÑºîÉÊ¤ò°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤Î¼«¸ÊÉ½¸½Ç½ÎÏ¤ä¼Â¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦µæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ä³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ÎÇ½ÎÏ¤äÁÏÂ¤À¤ò¿¤Ð¤¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±ÇºîÉÊ¤ÈÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¤Ê¤«¤ÎZERO¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¥×¥í¥°¥é¥à2025¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½ÑÅ¸Í÷²ñ¡×³µÍ×
¡¦Æü »þ¡§ 8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î1Æü¡Ê·î¡Ë 13:00～19:00
¡¦²ñ ¾ì¡§ ¤Ê¤«¤ÎZEROÀ¾´Û¡¡ÃÏ²¼1³¬²Ê³Ø¼Â¸³¼¼¡¢1³¬Èþ½Ñ¥®¥ã¥é¥êー1¤È³Ø½¬¼¼A¡¦B¡¢2³¬Èþ½Ñ¥®¥ã¥é¥êー2¡¢4³¬¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡¡¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî2-9-7¡Ë
¡ÚURL¡Û https://www.nicesacademia.jp/event/other/
¢£¤Ê¤«¤ÎZERO¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÁ´Å·¼þ¥Éー¥à±ÇÁüÂÎ¸³¡×³µÍ×
¡¦Æü »þ¡§8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10:00～19:00
¡¡¡¡¡¡¡¡ 8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00～19:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾å±Ç»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ ¾ì¡§¤Ê¤«¤ÎZEROÀ¾´Û4³¬¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡ÊÃæÌî¶èÃæÌî2-9-7¡Ë
¡ÚURL¡Û https://www.nicesacademia.jp/event/other/
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô ¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½ÑÅ¸Í÷²ñÅ¸¼¨ºîÉÊ
¡üÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡¡
¡¡¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢ー¥È¸¦µæ¼¼¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§ÀõÌî¹ÌÊ¿ ¶µ¼ø¡Ë
¡¦¹¾ÅÄ·òÅÍ¡¢³áÌî±ûæÆ¡¢¿ÜºêÍÛÆà¡¢Ã«¸ý¼ùÂç¡¢ÉÙÅÄ½¤Ê¿¡¢À¯ÌÚÍ¥Æá¡¢µÜÀîè½Æà¡¢°ÂÅÄÎÃ²Ö¡¢À®ÅçÍþ¼Ó¡¢µÈ²¬ÎøºÚ
¡ÖMonochrome¡×
¡¦ÅÄ±º°¦¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¡¦¥áー¥ë¡×
¡¦À¾Â¼ÌÀÍ¤¹á¡Ö¤¦¤Ä¤ê¡×
¡¦°æËÜÍª´õ¡Ö²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¡ª¡×
¡¦ÌðºîÆØ»Ò¡ÖFILM Noir¡×
¡¦µÈ²¬ÎøºÚ¡Ö³ä¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¦À®ÅçÍþ¼Ó¡Ö¤ì¤Ã¤Ä¤æ¤Ó¤µ¤Ã¤«ー¡×
¡üÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê
¡¡»³ËÜ·ò²ð¸¦µæ¼¼¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§»³ËÜ·ò²ð ¶µ¼ø¡Ë
¡¦ÀÐ°æÀ²°Î¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡×
¡¦Æâ»³Éö¡ÖFIRMAMENT¡×
¡¦½ÅÉÚ¸²¡ÖMANIPULATE¡×
¡¦²£»³°¦¡ÖVOID 0.0¡×
¡¦´Øº¬¼·¹á¡ÊÂ´¶ÈÀ¸¡Ë¡ÖÌÀÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡×
¡üÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¥²ー¥à³Ø²Ê
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à/¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¸¦µæ¼¼¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§¶âµ×ÊÝÅ¯Ìé ¶µ¼ø¡Ë
¡¡ÂÎ¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ¼¼¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§ÃæÂ¼Î´Ç· ¶µ¼ø¡Ë
¡¦Project Loop¡ÖLoop¡×
¡¦ÎÉ¼ê¡Ö¥ß¥¯¥í¥Þ¥¯¥í¡×
¡¦ºä°æÅÄÎµÀ¸¡ÖÀ¸¥Óー¥ëÃí¤®¥²ー¥à¡Ø¥Óー¥ë¤ÎÃ£¿Í¡Ù¡×
¡¦´äÃ«¿¿¿Ò¡Ö°ÇÆé¿¦¿Í¡×
¡¦À¶¿å·ë±©¡ÊÂ´¶ÈÀ¸¡Ë¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤ÂÎ¸³¥²ー¥à¡Ø¥³¥Æ¤ÎÌ¾¿Í¡Ù¡×
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ·Ý½Ñ³ØÉô Á´Å·¼þ¥Éー¥à±ÇÁüÂÎ¸³¾å±ÇºîÉÊ
¡üÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø ±ÇÁü³Ø²Ê
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¸¦µæ¼¼¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§Ì¾¼êµ×µ® ¶µ¼ø¡Ë
¡¡ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§ÃúÃÒ·Ã ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¦¹¾È¨²Ö²»¡¢ÂçÀ¾¤Ï¤ëÆà¡¢²¬°Â°¦»Ò¡¢ÅèÅÄÉ´²Ö¡¢Ëö×¢ÃÒ¹á¡¢髙ÅèºéÎ¤¡¢ÌîÂ¼·°ºÚ¡¢Â¼¾åÉö¡¢°Â¼¼ÃÒ»ì¡¢É´¹çÀî¼Ó°á¡¢²£»³ÈþÎè¡¢µÈÅÄÊþÌ¤¡ÖBack Ground Musician¡×
¡üÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê
¡¡±ÇÁü¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ¼¼¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§ÊÆß·»Ì¹¯ ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¦ÀÖ´Ö²»±©¡ÖThe Watcher in Wonderland¡×
¡¦½Ð±ºÍ¥Çµ¡Öµõ¶õ¡×
¡¦ÂçÀî°¡ÍÕ¡Ö¥½¥é¥æ¥á¡×
¡¦¾®ÁÒÍÔÎ¤¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÃµ¸¡¡×
¡¦³ùÅÄÍªÉÛ¡ÖParty Before Dawn¡×
¡¦²Ï¸ýºéºù¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×
¡¦¾®ÎÓ´õÈþ¡ÖÀ¸Êª»þ·×¡×
¡¦¾®¿¹ÂÀÍÛ¡ÖLight¡×
¡¦º´Æ£°Â¸ç¡Ö¶¨ÁÕ¶Ê¡×
¡¦ÇòÄ»²æ¶õ¡ÖCURIOSITY¡×
¡¦ÎëÌÚ¤¤é¤é¡Ö¿¼¤¯¤Æ¡¢¹¤¤¡×
¡¦ÎëÌÚÊËÇµ¡Öcinema¡×¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ¼¼½êÂ°¡Ë
¡¦¹âÈªô¥¡¹²Ö¡Ömysterious drive¡×
¡¦À®Â¼ÃÒ²Â¡ÖPolysphere¡×
¡¦Ã¼ºäºÚ·î¡Ömysterious world¡×
¡¦ÎÓÀ±ÎÉ¡ÖÍÓ¤È¾¯½÷¤È¡×
¡¦¾¾ÇÈÈÁÇµ¹á¡ÖALL EYES ON...¡×
¡¦LI XINYAO¡ÖìÞºá¡×
¡¦À¶¾¾¿´¡ÖOVERLAY¡×
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÎ©¤·¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢Åö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢ー¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥áー¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/