¡ÚÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¡Û Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤È³ô¼°²ñ¼ÒANAÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬Êñ³çÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë～¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ÇÁê¸ß¶¨ÎÏ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¶µÍÜË¤«¤Ê¹ñºÝÅª¿Íºà°éÀ®¤Ë´óÍ¿～
Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¡ÊÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡¢³ØÄ¹¡§ÊÒ»³Ä¾ÅÐ¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒANAÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìðß·½á»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖANAÁí¸¦¡×¡Ë¤Ï¡¢¿ÍÅª¡¦ÃÎÅª»ñ¸»¤Î¸òÎ®¤È³èÍÑ¤ò¿Þ¤ê¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁê¸ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¶µÍÜË¤«¤Ê¹ñºÝÅª¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Êñ³çÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¶¨Äê¤Î¤â¤È¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤Ï¡¢ANA¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂ¤Î¼Â»Ü¡¢ANA´ØÏ¢»ÜÀß¤Î»ë»¡¡¢¸½Ìò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢ANA¥°¥ëー¥×¤¬¤â¤Ä¿ÍÅª¡¦ÃÎÅª»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â³ØÅª¥×¥í¥°¥é¥à¤òËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤ËÄó¶¡¤·¡¢¹Ò¶õ¶È³¦¤ä´Ñ¸÷¶È³¦¤òÃ´¤¦Í°Ù¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶¨ÄêÄù·ë¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢ºß³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËANAÁí¸¦ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë»þÂå¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ANA¤Î·±Îý»ÜÀß¡ÖANA Blue Base¡×¤Î¸«³ØµÚ¤Ó¶¦ÁÏ¼Ò²ñ³ØÉô¹ñºÝÊ¸²½¥Äー¥ê¥º¥à³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤È¸½ÌòANA¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ANAÁí¸¦¤Ï¡¢¹Ò¶õ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Äó°Æ¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ä´Ñ¸÷¿¶¶½¡¢¿Íºâ°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÂ³Ø¤È¼ÂÃÏ¸«³Ø¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Î¹ÖµÁ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²Ý³°¼ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ANA¥°¥ëー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¹Ò¶õ´ØÏ¢¶È³¦¡¢´Ñ¸÷¶È³¦¤Ç¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
8·î25Æü¤ÎÄù·ë¼°¤Ç¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤ÎÊÒ»³Ä¾ÅÐ³ØÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¹Ò¶õ¡¢´Ñ¸÷¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ëÊªÎ®¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë»º¶È¤È¡¢ËÜ³Ø¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â³Ø¼çµÁ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¿Íºà°éÀ®¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ANAÁí¸¦¤Î³§ÍÍ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Éý¹¤¤¼Â³Ø¶µ°é¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ANAÁí¸¦¤ÎÌðß·½á»Ò¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÍÍ¤È¤ÎÄó·È¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Î¾¼Ô¤Îµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¤êÂ¿¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜ¶¨Äê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤ÈANAÁí¸¦¤Ë¤è¤ëÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ»ö¶È¡Û
¡Ê£±¡Ë¶µ°é¡¢¸¦µæ¡¢Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¡¦¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÁê¸ß»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£²¡ËÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸µÚ¤Ó¶µ¿¦°÷¤È³ô¼°²ñ¼ÒANAÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¼Ò°÷¤ÎÁê¸ß¸òÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£³¡ËÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤Î¿Íºà°éÀ®¡¦¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë»ñ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£´¡ËÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸µÚ¤Ó¶µ¿¦°÷¤Î¸¦µæÀ®²Ì¡¦³èÆ°¤ò³ô¼°²ñ¼ÒANAÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¶ÈÌ³¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È
¡Ê£µ¡ËÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¡¦³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê£¶¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢Áê¸ß¤ËÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È
ËÜÏ¢·È¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤ÈANAÁí¸¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¡¦³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø
¹Êó¼¼
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¿·¾¾¸Í£³-£²-£±
TEL¡§047-340-0001¡ÊÂå¡Ë
¥áー¥ë¡§khs@rku.ac.jp
