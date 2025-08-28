¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¨¤¬¡ÖÍ»¹ç¡×¤¹¤ë――¡¡¡ØCronos: The New Dawn¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤¬2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢PlayStation(R)5¡¿Xbox series X|S¡¿Nintendo Switch(TM) 2¡¿PC¡ÊSteam/ Epic Game Store/Windows¡ËÍÑ¥½¥Õ¥È¡ØCronos: The New Dawn¡Ù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬¡¢2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¬¤Ï¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦Bloober Team¼Ò¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëËÜºî¤ÎPS5(R)ÈÇ¡¢Nintendo Switch 2ÈÇ¤ÎÈÎÇä¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØCronos: The New Dawn¡Ù¤Ï¡¢²áµî¤òµß¤¤Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡¢»°¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤È1980Ç¯Âå¤Î¥Ýー¥é¥ó¥É¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÇËÌÇ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à¥¯¥êー¥Á¥ãー¤Ï¡¢ÅÝ¤·¤Æ¤â¾ÆµÑ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¼þÊÕ¤Î»àÂÎ¤È¡ÖÍ»¹ç¡×¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Â¤é¤ì¤¿½ÆÃÆ¤ÈÇ³ÎÁ¤Ç¡¢¤³¤Î°Ì´¤òÀ¸¤±ä¤Ó¡¢Ì¤Íè¤òÄÏ¤ß¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡
¢£ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥È¥ìー¥éー¸ø³«¡ª
À¤³¦´Ñ¤äÅ¨¤È¤Ê¤ë¥¯¥êー¥Á¥ãー¤È¤ÎÀïÆ®¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥È¥ìー¥éー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØCronos: The New Dawn¡ÙGameplay Trailer¡§
https://youtu.be/IhNhhXEvujo(https://youtu.be/IhNhhXEvujo)
¡¡
¡ØCronos: The New Dawn¡Ù¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Í½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ô¥¹¥È¥ëÃÆ¡ß4¸Ä¤ä¥Ø¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¯ ¡Ê¾®¡Ë¤Ê¤É¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¸ÂÄê¤Î¥æ¥Ëー¥¯¥¢ー¥Þー¥¹¥¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¹¥¥ó¤Î¿ôÎÌ¡¦¼ïÎà¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤âÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥¢¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
¡»¡ØCronos: The New Dawn¡Ù¤È¤Ï
¡¦Ì¤Íè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤í¡¡²áµî¤òµß¤¨
Åì²¤¤Î¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥º¥à¤È¥ì¥È¥í¥Õ¥åー¥Á¥ãー¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤·¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÊª¸ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ææ¤ÎÁÈ¿¥¡Ö¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥Ù¥éー¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥êー¥Á¥ãー¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë¹ÓÇÑ¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤òÃµº÷¤·¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥Ýー¥é¥ó¥É¤ËÅ¾Á÷¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¡¦¥ê¥Õ¥È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç¤Ì³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ëµ¯¤¤¿Âç»´»ö¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁªÂò¤¬¡¢Êª¸ì¤Î·ëËö¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦Í»¹ç¤ò»ß¤á¤í
ÅÝ¤·¤¿¥¯¥êー¥Á¥ãー¤Ï¼þÊÕ¤Î»àÂÎ¤È¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê¡ÖÍ»¹ç¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¸Â¤ê¤¢¤ëÃÆÌô¤äÊª»ñ¤ò¶î»È¤·¾ÆµÑ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÅ¨¤È¤ÎÆ®¤¤¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡
¡¦º²¤Î¥Ïー¥Ù¥¹¥¿ー¡¡¶¸µ¤¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤í
½ªËöÀ¤³¦¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿½ÅÍ×¿ÍÊª¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¥Ïー¥Ù¥¹¥¿ー¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤«¤é¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤òÃê½Ð¤·¡¢Ì¤Íè¤ËÏ¢¤ìµ¢¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯±¿¤Ù¤Ð±¿¤Ö¤Û¤É¥¹ー¥Ä¤Î¼ö¤¤¤Ï¶¯¤Þ¤ê¡¢Àï¾ì¤Ç¤ÎÏÓÁ°¤Ï¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤µ¤ä¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¡¢»ë³¦¤Ë¤Á¤é¤Ä¤¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤È¡¢Àº¿À¤Ï½ù¡¹¤Ë¶¸µ¤¤Ø¤È¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¢£»²¹Í¡§Bloober Team¤È¤Ï
2008Ç¯¤Ë¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥¯¥Õ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ Bloober Team¤Ï¡¢Ìó250Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÍÊ¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¥²ー¥à³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¡ØBlair Witch¡Ù¡¢¡ØLayers of Fear¡Ù¡¢¡ØObserver: System Redux¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2021Ç¯¤ÎDigital Dragons¤Ë¤Æ¥Ýー¥é¥ó¥ÉÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥²ー¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØThe Medium¡Ù¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥Û¥éーºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡ØSILENT HILL 2¡Ù¤Î³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤ÇØ¶Ú¤ÎÅà¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Cronos: The New Dawn
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PlayStation(R)5¡¿Xbox series X|S¡¿Nintendo Switch(TM) 2¡¿PC¡ÊSteam/ Epic Game Store/Windows¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§
PlayStaton(R)5¡¡7,200±ß¡ÊÀÇ¹þ7,920±ß¡Ë
¡¡Deluxe Edition¡¡8,400±ß¡ÊÀÇ¹þ9,240±ß¡Ë
Nintendo Switch(TM) 2¡¡7,228±ß¡ÊÀÇ¹þ7,950±ß¡Ë
Steam¡¿Epic Game Store¡¡7,228±ß¡ÊÀÇ¹þ7,950±ß¡Ë
¡¡Deluxe Edition¡¡8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ9,680±ß¡Ë
Xbox Series X¡ÃS¡¿Windows¡¡6,364±ß¡ÊÀÇ¹þ7,000±ß¡Ë
¡¡Deluxe Edition¡¡7,409±ß¡ÊÀÇ¹þ8,150±ß¡Ë
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Î¤ßÈÎÇä
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
¥áー¥«ー¡§Bloober Team
CERO¡§D¶èÊ¬¡Ê17ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) 2025 Bloober Team S.A. Bloober Team is registered trademark of Bloober Team S.A. in US and/or other countries. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners. All Rights Reserved. ¡ÈCronos: The New Dawn¡É uses the Unreal(R) Engine. Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the US and elsewhere. Unreal(R) Engine, (C)1998 - 2025, Epic Games, Inc. All rights reserved. Powered by Wwise (C) 2006 - 2025 Audiokinetic Inc. All rights reserved.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cronosnewdawn.com/
¡¡
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£