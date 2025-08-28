¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー ¡ÖÌ¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý 2025¡× ¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ÖÌ¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý 2025¡×¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー¥Öー¥¹ ¥¤¥áー¥¸
¡¡¡ÖÌ¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý¡×¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤¬¾å¾ì´ë¶È¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î IR ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯7·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡¢µÚ¤Ó¡¢Ì¾¸Å²°¾Ú·ô¼è°ú½ê¥á¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖÌ¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý¡×¤Ë½ÐÅ¸¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ö¶ÈÆâÍÆ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¢IR¾ðÊó¤ò¤´ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁ·ÀÌó¤äË¡¿Í·ÀÌó¤Î¤´°ÆÆâ¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Éý¹¤¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò»ö¶È¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤È¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÌ¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý 2025¡×³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00¡¡£¹·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～16:30
¡¦²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½²ñ´Û¡Ê¿á¾å¥Ûー¥ë¡Ë¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¿á¾å2-6-3
¡¦½ÐÅ¸´ë¶ÈÅù¡§¾å¾ì´ë¶È¡¢¾Ú·ô²ñ¼ÒÅù 135¼Ò
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌ¾¸Å²°¾Ú·ô¼è°ú½ê
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Êhttps://www.nse.or.jp/ir_expo/investor/entry/¡Ë
¡ÖÌ¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý 2024¡×¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡Ê2024Ç¯£¹·î¡Ë
¡¡¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆüÄø¤Ç³ÆÆü4²ó¡Ê1²ó¤Ë¤Ä¤30Ê¬¡Ë¡Ö¥ß¥ËÀâÌÀ²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥É¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·¤Î¶ÈÀÓ¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー¥Öー¥¹ ¥ß¥ËÀâÌÀ²ñ¡Û¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë£±.11:00～11:30¡¡£².12:30～13:00¡¡£³.13:30～14:00¡¡£´.15:30～16:00
¡¦9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±.11:00～11:30¡¡£².12:30～13:00¡¡£³.13:30～14:00¡¡£´.14:30～15:00
¡¡¡ÖÌ¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý 2024¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥ß¥ËÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤Ëº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´»²²Ã¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー ²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©500-8034 ´ôÉì¸©´ôÉì»ÔËÜÄ®»°ÃúÌÜ2ÈÖÃÏ1
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¡¢´ë²è¡¢FCÅ¸³«»ö¶È
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡§510,387,625±ß
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡§275Ì¾ ¢¨2024Ç¯10·î31Æü¸½ºß
Å¹¡¡ÊÞ¡¡¿ô¡§219Å¹ÊÞ ¢¨2025Ç¯8·î28Æü¸½ºß
U R L¡§https://fiteasy.jp/ (https://fiteasy.jp/)¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Ë
¡¡https://fiteasy.co.jp/ (https://fiteasy.co.jp/)¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë