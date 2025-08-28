¥ì¥â¥óÇÀ±à¤¬ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤ÎÂÎ¸³·¿¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤ò³«¹»¡ÖNIJIN¥¢¥«¥Ç¥ßー¾®ÅÄ¸¶¹» ¤Ï¤ì¤ä¤«ÇÀ±à¡×»ÏÆ°
ÉÔÅÐ¹»¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¯ー¥ë¡ØNIJIN¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNIJIN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À±ÌîÃ£Ïº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ë¿·µòÅÀ¡ØNIJIN¥¢¥«¥Ç¥ßー¾®ÅÄ¸¶¹» ¤Ï¤ì¤ä¤«ÇÀ±à¡Ù¤ò³«¹»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹»¤Ï¡¢ÇÀºî¶È¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤È¤¤¤Ã¤¿¼Â¼Ò²ñ¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÂÎ¸³·¿¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ÎÇÀ¶ÈÂÎ¸³¡Ê¼ý³Ï¡¢ÈîÎÁ¤Þ¤¡¢ÌÚ¤ÎÑòÄê¤Ê¤É¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ý³ÏÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ä¾¦ÉÊ²½¡¢¥Þ¥ë¥·¥§½ÐÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤ß¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤À®Ä¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«¹»¤ÎÇØ·Ê
ÉÔÅÐ¹»¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î34.6Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¤Õ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¾®ÅÄ¸¶¹» ¤Ï¤ì¤ä¤«ÇÀ±à¤ò³«¹»¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¤ä¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎºÏÇÝ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÚ¤Î¼ê¤¶¤ï¤ê¤äµ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¿´¤Î°ÂÄê¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î°é¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ý³ÏÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤äÈÎÇäÂÎ¸³¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¡¢»î¹Ôºø¸í¤ä¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤¬¡Ö¤Ç¤¤¿¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤òÃç´Ö¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶µ¼¼¤Î¾Ò²ð
¡ØNIJIN¥¢¥«¥Ç¥ßー¾®ÅÄ¸¶¹» ¤Ï¤ì¤ä¤«ÇÀ±à¡Ù¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿ÇÀ±à¤ò¶µ¼¼¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ÎÇÀºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤ä¿©¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¤Ó¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¼ý³Ï¤·¤¿²ÌÊª¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹õÈÄ¤ä´ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èª¤ä²Ì¼ù¤¬¶µºà¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤¬´ë²è¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ëÎÏ¡×¤È¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¿´¡×¤ò°é¤à´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶µ¼¼Ä¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤Ï¤ì¤ä¤«ÇÀ±àÂåÉ½ ô¢¼Ó²Ã
¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤Æ¥ì¥â¥ó¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤òÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëËµ¤é¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¹»¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Á³¤Ë¤Õ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÇÀºî¶È¤äµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿´¤òÀ°¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ý³Ï¤·¤¿²ÌÊª¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤äÈÎÇäÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤¬¡Ö¤Ç¤¤¿¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë´î¤Ó¹ç¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ¸³²ñ¤ÎÍÍ»Ò
³«¹»¤ËÀèÎ©¤Á¼Â»Ü¤·¤¿ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÇÀ±à¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¼ý³Ï¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ²Ì¼Â¤ò¤â¤®¼è¤ë»Ò¤ä¡¢¹â»Þî÷¤ò»È¤Ã¤Æ´ïÍÑ¤Ë¼ý³Ï¤¹¤ë»Ò¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÊýË¡¤Ç¼ý³Ï¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ê¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê¥¸¥åー¥¹¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÇºÎ¤Ã¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÏÆÃÊÌ¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¼«Á³¤È¿©¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë´î¤Ó¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼
ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ä¥²ー¥àÃæ¿´¤Ç±¿Æ°ÉÔÂ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èª¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
- ¡Ö½©¤Ë¤Ï¾Æ¤°òÂç²ñ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
- ¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥ì¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤ê¡¢ÇÀ±à¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ä³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶µ¼¼³µÍ×¡¦Æþ³Ø°ÆÆâ¶µ¼¼³µÍ×
Ì¾¾Î¡§NIJIN¥¢¥«¥Ç¥ßー¾®ÅÄ¸¶¹» ¤Ï¤ì¤ä¤«ÇÀ±à
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô
³«¹»Æü¡§2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø¹»1Ç¯À¸～Ãæ³Ø¹»3Ç¯À¸
³Ø½¬ÆâÍÆ¡§ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇäÂÎ¸³¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¤ÎÊ»ÍÑ
ÆÃÄ§¡§ÇÀ±à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¼«Á³ÂÎ¸³¤È¼Â¼Ò²ñ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡
Æþ³Ø°ÆÆâ
Æþ³ØÊýË¡¡§¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³²ñ¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢Æþ³Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ¡§¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ
¶µ¼¼HP¡§https://nijinacademy.my.canva.site/odawara(https://www.nijin.co.jp/academy)
¶µ¼¼Instagram¡§https://www.instagram.com/nijin_academy_odawara
ÂÎ¸³²ñ¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-EHrw-gQ2LpV_Vn2XshUhJDH5dMfnASt6uwfnSK7NC2CIKw/viewform
¢£NIJIN¥¢¥«¥Ç¥ßー
NIJIN¥á¥¿¥Ðー¥¹¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È
2023Ç¯9·î¤Ë³«¹»¤·¤¿ÉÔÅÐ¹»¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¡¢Á´¹ñ36°Ê¾å¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÌó500Ì¾Ä¶¤¬Æþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß³«¹»Í½Äê¤â´Þ¤á¤Æ30¹»¡£¡ÖÂ¿ÁØÅª¤Ê¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¡Ö°ìÎ®¶µ»Õ¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃÅª¤Ê¼ø¶È¡×¡Ö»Ò¤É¤â¼çÂÎ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÃì¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÎôÅù´¶¡¦ºá°´¶¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡£³Ø¹»¤ËÂå¤ï¤ë³Ø¤Ó¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢´õË¾¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Î9³ä°Ê¾å¤¬ºßÀÒ¹»¤Î½ÐÀÊÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¡£
¢¨2025Ç¯8·î¸½ºß
▶³Ø¹»HP¡§https://www.nijin.co.jp/academy
¢£³ô¼°²ñ¼ÒNIJIN
¡Ö¶µ°é¤«¤é¹ñ¤ò¾È¤é¤¹¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¶µ°é²ÝÂê¤ò»ÅÁÈ¤ß¤«¤é²ò·è¤¹¤ë¡ÖJAPAN EDUCATION COMPANY¡×¡£º£¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬Â¿²á¤®¤ë¤³¤È¤Ë¹ñ¤Î´íµ¡¤ò´¶¤¸¡¢Ã¯¤â¤¬¶µ°é¤Ë"´õË¾"¤ò»ý¤Æ¤ë¹ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸µ¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎÀ±ÌîÃ£Ïº¤¬2022Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È¡£ÉÔÅÐ¹»¡¦¶µ°÷ÉÔÂ¡¦¶µ»Õ¤ÎÆ¯¤Êý¡¦³Ø¹»¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶µ°éÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë13¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ê»ö¶È¡Ë¤òÅ¸³«¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNIJIN
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¾ïÈ×2-5-5
ÀßÎ©¡¡¡§2022Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§À±ÌîÃ£Ïº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶µ°é²ÝÂê¤ò»ÅÁÈ¤ß¤«¤é²ò·è¤¹¤ë¶µ°é»ö¶È¡Ê¶µ»Õ¸¦½¤¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¡¢µ¯¶È»Ù±ç¡¢¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë¡Ë
URL¡¡¡§https://www.nijin.co.jp/
¢£¤Ï¤ì¤ä¤«ÇÀ±à
¤Ï¤ì¤ä¤«ÇÀ±à¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç³«±à¤·¤¿´»µÌÇÀ±à¤Ç¤¹¡£ÊÒ±º»º¥ì¥â¥ó¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤Î²Ì¼ù¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤ÏÈóÇÀ²È½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¾®ÅÄ¸¶¤Ø°Ü½»¤·¡¢2Ç¯´Ö¤ÎÇÀ²È¸¦½¤¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¥¼¥í¤«¤éÇÀÃÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÃÏ°è¤Îµ¤¸õ¤äÅÚÃÏ¤ò³è¤«¤·¤¿ÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.hareyaka-farm.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/hareyaka.farm(https://www.instagram.com/hareyaka.farm/?hl=ja)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ûnijinacademy.odawara@gmail.com¡¡Ã´Åö¡§ô¢ ¼Ó²Ã