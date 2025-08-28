ÇÑµùÌÖ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë amuÂåÉ½ ²ÃÆ£¹Âç¤¬¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025¡×AudiÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ
amu³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²ÃÆ£ ¹Âç¡¢°Ê²¼amu¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ²ÃÆ£ ¹Âç¤¬¡¢À¤³¦Åª·ÐºÑ»ï¡ÖForbes JAPAN¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¡ÖForbes 30 UNDER 30 JAPAN 2025¡×AudiÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025¡× AudiÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ
ÇÑ´þÍ½Äê¤ÎµùÌÖ¤ò²ó¼ý¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëamu¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ²ÃÆ£¹Âç¤¬¡¢¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025¡× AudiÆÃÊÌ¾Þ ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯8·î25Æü¤Î¼õ¾Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó½÷»Ò¡×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µー¡¦Ami¤³¤ÈÅòÀõ°¡¼ÂÁª¼ê¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Audi¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀè¿Ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢µù¶È¼Ô¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Û´Ä·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢Audi¤¬À¤³¦Åª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤ÎÍýÇ°¤È¤â¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025 AudiÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025¡×AudiÆÃÊÌ¾Þ¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥ì¥¹¡Ê¿Ê²½¡Ë¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡¢¥¢ー¥ÈÉôÌç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤Î3¤Ä¤ÎÉôÌç¤«¤éÄ©Àï¤È¿Ê²½¤ò¤·Â³¤±¤ë¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤ò1Ì¾¤º¤Ä¡¢¹ç·×3Ì¾¤òÁª½Ð¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¥¢ー¥ÈÉôÌç¤Ë¤Ï¥À¥ó¥µー¤ÎÅòÀõ°¡¼Â¤¬Áª½Ð¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://forbesjapan.com/feat/30under30/2025/
Audi Japan ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥é¥¤¥¢¥ó ¥Ö¥ë¥à¥ê¥Ã¥¯ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¾ðÇ®¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¯Êý¡¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖVorsprung durch Technik (¥Õ¥©¥¢¥·¥å¥×¥ë¥ó¥°¡¦¥É¥¥¥ë¥Ò¡¦¥Æ¥Ò¥Ëー¥¯) ¡×¡á ¡Öµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀè¿Ê¡×¡Êµ»½Ñ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¿Ê²½¡Ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤È´°Á´¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤ªÂ£¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®²Ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
amu ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ²ÃÆ£¹Âç¡¡¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
Á´¹ñ¤ÎµùÂ¼¤ò²ó¤Ã¤Æµù»Õ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸÷±É¤Ë»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢µù»Õ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¤äµùÂ¼¤ÎÄ¯¤á¤ò¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎµùÂ¼¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµù¶ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤Î¾ï¼±¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ²ÃÆ£ ¹Âç
Æó¾¾³Ø¼ËÂç³ØÊ¸³ØÉôºß³ØÃæ¡¢(³ô)Gaiax¤Ë¤Æ¡ÖTABICA¡×Î©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¸³¡£
Âç³ØÃæÂà¸å¡¢Åö»þºÇÇ¯¾¯¤Ç(³ô)¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÆþ¼Ò¡£
AbemaTV¤ÎÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÃ´¤¤TwitterÀ¤³¦¥È¥ì¥ó¥É1°Ì3²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÍ¥½¨¾Þ³ÍÆÀ¡£
2019Ç¯µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â¤Ë°Ü½»¸å¡¢ÇÑµùÌÖ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Á»ö¶È¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¡£2023Ç¯5·îamu(³ô)ÀßÎ©¡£
¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥êー¥Àー¡ÖForbes 30 Under 30 Asia 2025¡×¤ËÁª½Ð¡£
¡ÖÇÑµùÌÖ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×amu³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´¹ñ¤Îµù¹Á¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿ÇÑµùÌÖ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»ÔÈ¯¤ÎÇÑµùÌÖ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥´¥ß¡¢Ìµ²ÁÃÍ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òºÆ»ñ¸»²½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
amu³ô¼°²ñ¼Ò ±è³×
2023Ç¯5·î¡¡amu³ô¼°²ñ¼ÒÀßÎ©
2023Ç¯10·î¡¡µùÌÖÍ³Íè¤Î¿·ÁÇºà¥Ö¥é¥ó¥É¡Öamuca(R)¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
2023Ç¯11·î¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍµÜ¾ë¸©ËÌÉô³ïËîµù¶ÈÁÈ¹ç¤Èµù¶ñ¤Î²ó¼ý¡¦½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
2024Ç¯8·î¡¡ÇÑµùÌÖÍ³Íè¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¡Öamuca(R)¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
2024Ç¯9·î¡¡¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑ¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡×2024Ç¯ÈÇ¤ËÁª½Ð
2024Ç¯10·î¡¡ÇÑµù¶ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¿¥¤¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹
2025Ç¯1·î¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¿¥¤¥ë¤¬µÜ¾ë¸©¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÅ¹ÊÞ¤Ë½éÆ³Æþ
2025Ç¯2·î¡¡½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ïー¥É¡ÖcrQlr Awards 2024¡×¤ò¼õ¾Þ
2025Ç¯4·î¡¡ÇÑ´þÄà¤ê»å¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¥¹¥¿ー¥È
2025Ç¯4·î¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï
2025Ç¯5·î¡¡¡ÖForbes 30 Under 30 Asia 2025¡×¤ËÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ²ÃÆ£¹Âç¤¬Áª½Ð
2025Ç¯6·î¡¡ÇÑµùÌÖÍ³Íè¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¡Öamuca(R)¡×¤¬¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤ÎÀ½ÉÊ¤ËºÎÍÑ¡£URBAN RESEARCH EXPO2025 STORE¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä
2025Ç¯7·î¡¡ÇÑµùÌÖÍ³Íè¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¡Öamuca(R)¡×¤¬ÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë½éºÎÍÑ
2025Ç¯7·î¡¡½é¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBuddy Collection by amuca(R)¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£½éÆü¤Ë¤ÏÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈÆâ¹ØÆþ¶â³Û¥é¥ó¥¥ó¥°Áí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§amu³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©988-0017 µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»ÔÆîÄ®2ÃúÌÜ2-25
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£¹Âç
½Ð»ñ¸µ¡§ANRI³ô¼°²ñ¼Ò/UBE³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼ÒANOBAKA/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAgVenture Lab/³ô¼°²ñ¼ÒTeamMake Capital/¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥Þ¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥Õ¥¡¥ó¥É
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÇÑµùÌÖ¤Î²ó¼ý¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 2023Ç¯5·î
HP¡§https://www.amu.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://amuca.world/
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÊEN¡Ë¡§https://amuca.world/en
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.makuake.com/project/amuca_buddycollection/(https://amuca.world/makuake?utm_source=pressrelease&utm_medium=media&utm_campaign=cf2025)