¡Ú¡ÉWeb3 ¡ß AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡É ¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¡×È¯ÌÀ´ë¶È¥µ¥¤¥«¥ë¥È¥é¥¹¥È¡Û¡ÊÆÈ¡ËÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½ ¼çºÅ¡ÖFASTAR¡×ºÎÂò´ë¶È¤È¤·¤ÆÌÀÆü¡ØFASTAR 11th Demo Day¡ÙÅÐÃÅ¡ª
1.¡¡¥µ¥¤¥«¥ë¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡ÖFASTARÂè11´ü¡×ºÎÂò´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØFASTAR 11th Demo Day¡Ù¤ØÅÐÃÅ
¡Ê1¡Ë³µÍ×
¡¡cycaltrust³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Ü¹¾ ¹ä¡¢°Ê²¼¡§¥µ¥¤¥«¥ë¥È¥é¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í Ãæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ÖFASTAR 11´ü¡×¤Ë¿ô¤¢¤ë±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éºÎÂò¤ò¼õ¤±¡ÊÁ´14¼Ò¡Ë¡¢ÌÀÆü¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFASTAR 11th Demo Day¡×¤Ë¤¤¤è¤¤¤èÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFASTARÂè11´ü¡×ºÎÂò´ë¶È¤¬¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆºöÄê¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¡¦»ö¶È·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤ÇÅÐÃÅ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡ØFASTAR 11th Demo Day¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¡¡14»þ00Ê¬～18»þ30Ê¬
¡Ú¼Â»Ü·Á¼°¡Û¸½ÃÏ¡Ê¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Õ¥©ー¥é¥à4³¬¡¡¥Ûー¥ëB¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊZoom¡Ë
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¡¡¡¡¡14»þ00Ê¬～14»þ15Ê¬¡¡³«²ñ¡¢°§»¢¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÀâÌÀ
¡¡¡¡¡¡14»þ15Ê¬～16»þ50Ê¬¡¡»²²Ã´ë¶È¥Ô¥Ã¥Á¡Ê14¼Ò¡¢ÅÓÃæµÙ·Æ´Þ¤à¡Ë
¡¡¡¡¡¡16»þ50Ê¬～17»þ15Ê¬¡¡ÅêÉ¼¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¡¢µÙ·Æ
¡¡¡¡¡¡17»þ15Ê¬～17»þ30Ê¬¡¡É½¾´¼°
¡¡¡¡¡¡17»þ30Ê¬～17»þ35Ê¬¡¡ÊÄ²ñ¡¢°§»¢
¡¡¡¡¡¡17»þ35Ê¬～18»þ30Ê¬¡¡¸òÎ®²ñ¡Ê¸½ÃÏ»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¡Ë
¡Ê3¡Ë¥µ¥¤¥«¥ë¥È¥é¥¹¥È¤ÎÅÐÃÅ³µÍ×
£±. »ö¶È³µÍ×
¡¡ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¿¿ÀµÀ¡Ê¿¿´æÀ¡ËÃ´ÊÝ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÆ©ÌÀ²½¡¢¤½¤ÎÂ¾¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤Î¿®ØáÀ¤òÏ¢·ëÃ´ÊÝ¤¹¤ë ¡ÉWeb3 ¡ß AI¡É ¿¿ÀµÀÃ´ÊÝ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à (R)¡ÊÊ£¿ôÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¡Ë¡×È¯ÌÀ´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥·¥°Ç§¾Ú¡×¤ò¥»¥ó¥¿ー¥Ô¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿ÆÃµö¤òÊ£¿ô¼èÆÀ¤·¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç¤ò´°Á´¤ËÃ´ÊÝ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÏÂ¤ÉÊ¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ÈAI µ»½Ñ¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë·¸¤ë¥Çー¥¿¤ÎÉÔÀµ¡¦²þ¤¶¤ó¤ò´°Á´¤ËËÉ»ß¤·¡Ö¥¦¥½¡¦µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤¥È¥é¥¹¥È¤ÊÀ¤³¦¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÊÀ¼Ò¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë·¸¤ëÊ£¿ô¤Î¿¿ÀµÀ¡Ê¿¿´æÀ¡ËÃ´ÊÝµ»½Ñ¤ò¡Ö´ðËÜÆÃµö¡×¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÃÎºâÍ¥°ÌÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¡ÊISO/TC307¡Ë¤Ø¤Î»²²è¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë¸øÊçºÎÂò¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢Åö³ºµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖISO/TC307¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡ÊDPP¡Ë¡×µ¬³ÊÄó°Æ¤ò¼çÆ³¤·¡¢FRAND Àë¸À¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÎºâ¤ÈÉ¸½à²½¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¡¦¥¯¥íー¥ºÀïÎ¬¡×¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿®Íê¤È»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ëー¥º
¡¡¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÌÏÂ¤ÉÊÈï³²¤¬¿¼¹ï¤Ê¶È³¦¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥»ー¥ë¶È³¦¡¢¤½¤ÎÂ¾C to C¶È³¦Åù¡¢¿¿ÀµÀ¡Ê¿¿´æÀ¡Ë¤ÎÃ´ÊÝ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¡¢°åÎÅ¡¢¤½¤ÎÂ¾ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¶È³¦¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î´ë¶È¤µ¤Þ¡¦ÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤È¤Î¶¨¶È¡¦¶¦ÁÏ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¶È³¦¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤È AI µ»½Ñ¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¿¿´æÈ½Äê¤È 24 »þ´Ö 365 Æü´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È ËÜÊª ¡É ¤Î²ÁÃÍ¤È¼Ò²ñÅª¿®Íê¤ò¼é¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£´. ÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ë¿ÍÌ¾¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë±¿±Ä´ë¶È¤Ç 13 Ç¯´Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Àï
Î¬¼¼¡¢M&A »ö¶ÈÉô¤òÃ´Åö¤· ¡È ¸ÜµÒ»ëÅÀ ¡É ·Ð±Ä¤ò½¬ÆÀ¡£ºßÀÒÅö»þ¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÌÏÂ¤ÉÊÌäÂê¤Î²ò·èºö
¤òÌÏº÷Ãæ¤Ë DLT µ»½Ñ·²¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¢NFT¡¢DID/VC¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥ÈÅù¡Ë¤ËÃåÌÜ¤·¾ÍèÀ¤ò³Î¿®¡£
¡¡Âà¿¦¸å¤Ï 3 Ç¯´Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ±µ»½Ñ¤òÃµµæ¤·¡¢¿¿´æ¾ÚÌÀ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÆ©ÌÀ²½¤ò¼Â¸½¤¹
¤ëÆÃµö¤òÈ¯ÌÀ¡£2020 Ç¯¤Ë cycaltrust ³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¤· ¡ÉWeb3 ¡ß AI¡É ¿¿ÀµÀÃ´ÊÝ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö´ÕÄê
¾ÚÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à (R)¡×¤ò³«È¯¡ÊÊ£¿ôÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¡Ë¡£¸½ºß¤Ï·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å
¤ÈÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò²ÃÂ®Ãæ¡£
¡Ê4¡Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ
¡¡¸½ºß¡¢¥µ¥¤¥«¥ë¥È¥é¥¹¥È¤Ï»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡ÖVC¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¡×¡¢¡ÖCVC¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¡×¡¢¤½¤ÎÂ¾¡ÖM¡õAÀè´ë¶È¡×¤òÃµºº¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÊÀ¼ÒÆÃµöµ»½Ñ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÌÏÂ¤ÉÊÂÐºöÊ¬Ìî¡×¤Ø»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
mail¡§support@cycaltrust.co.jp
¡Ú¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Û
https://cycaltrust.co.jp/jp
2.¡¡¥µ¥¤¥«¥ë¥È¥é¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ
¡Ê1¡Ë²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡¥µ¥¤¥«¥ë¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖCEO¡×¤Ë¿Ü¹¾ ¹ä¡¢¡ÖCLO¡×¤Ë¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢ÄÔ ·Ã ÊÛ¸î»Î¡¢¡Ö¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡×¤Ë¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê ÁýÅç ²íÏÂ ÊÛ¸î»Î¡¦ÊÛÍý»Î¡¢¡Ö¥Ñー¥È¥ÊーÊÛ¸î»Î¡×¤ËÃæÂ¼¹çÆ±ÆÃµöË¡Î§»öÌ³½ê ¹âÀÐ ½¨¼ù ÊÛ¸î»Î¡¦ÊÛÍý»Î¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½¢Ç¤¡£
¡¡
¡¡¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×À¤Î¹â¤¤Ê¬»¶·¿ÂæÄ¢µ»½Ñ¡ÊDLT¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤òÍø³èÍÑ¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¡×¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Û
https://cycaltrust.co.jp/jp
¡Ú²ÃÌÁÃÄÂÎ¡Û
¡¦¡Ö¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¡ÊISO/TC307¡Ë¡×¡§¹ñÆâ°Ñ°÷
¡¦¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¹ñºÝÉ¸½à³èÆ°³èÀ²½¸¦µæ²ñ¡×
¡¦¹ñºÝÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖºàÎÁ¶¨²ñ¡ÊSEMI¡Ë¡§´ØÏ¢²ñ°÷
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊJCBI¡Ë¡§²ñ°÷´ë¶È
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊBCCC¡Ë¡§²ñ°÷´ë¶È
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
mail¡§support@cycaltrust.co.jp
¡Ê2¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
£±. ¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¡×Æ³Æþ»Ù±ç»ö¶È
¡Êa¡Ë¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤Ï¡¢
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ÊÄÉÀ×²ÄÇ½À¡¢ÂÑ²þ¤¶¤óÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢Æ©ÌÀÀ¤òÈ¾±Êµ×Åª¤ËÃ´ÊÝ¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ë
¡¦NFT¡ÊÈóÂåÂØÀ¥Èー¥¯¥ó¡Ë
¡¦DID¡ÊDecentralized ID¡§Ê¬»¶·¿ID¡Ë
¡¦VC¡ÊVerifiable Credentials¡§¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê»ñ³Ê¾ðÊó¡Ë
¡¦AI¡ÊArtificial Intelligence¡§¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë
¡¦¹ç°Õ·ÁÀ®¡Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¡ÊÂ¿ÍÍ¤ÊÍø³²´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Î°Õ¸«°ìÃ×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¡Ë
¡¦¥¼¥íÃÎ¼±¾ÚÌÀ¡Ê¾ðÊó¼«ÂÎ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡Ë
¡¦¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¡Ê¡Ö²¿¤â¿®Íê¤·¤Ê¤¤¡×¤òÁ°Äó¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¹Í¤¨Êý¡Ë
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥·¥°¥Í¥Á¥ãーÇ§¾Ú¡ÊÊ£¿ô¤Î°Å¹æµ»½Ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¡Ë
¾åµ9¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤òÍø³èÍÑ¤·¡Ö¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡×¤òÏ¢·ëÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÀ½ÉÊ¡×¤Î
¡¦¡Ö¿¿ÀµÀÃ´ÊÝ¡Ê¾ðÊª°ìÃ×¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡¦RWA¡§Real World Assets¡Ë¡×
¡¦¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÆ©ÌÀ²½¡×
¡¦¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤Î¿¿ÀµÀ¡×
Åù¡¹¤ò´°Á´¤ËÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡ÈWeb3¡ßAI¡É ¿¿ÀµÀÃ´ÊÝ¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êb¡Ë¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥Á¥Ã¥×¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥Á¥Ã¥×¡×¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡ÖRFID¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¤ÈÊÀ¼Ò¤Ë¤è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¡Ö°Å¹æµ»½Ñ¡×¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¡ÖRFID¡×¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö³º¡Ö°Å¹æµ»½Ñ¡×¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¡ÖRFID¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥³¥Ôー¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌÅÓÅö³º¡Ö°Å¹æµ»½Ñ¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¡¾Ú¡×¡¦¡ÖÇ§¾Ú¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÀÚÊ£À½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅÀ¤¬¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥·¥°¥Í¥Á¥ãーÇ§¾Ú¡×¤ÎÇ§¾ÚÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×½½Ê¬¾ò·ï¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¸Ç¤Ê¡Ö¿¿ÀµÀÃ´ÊÝ¡Ê¾ðÊª°ìÃ×¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡¦RWA¡§Real World Assets¡Ë¡×¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÆ©ÌÀ²½¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤Î¿¿ÀµÀ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼êË¡¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥·¥°¥Í¥Á¥ãーÇ§¾Ú¡×¤òÍø³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥·¥°¥Í¥Á¥ãーÇ§¾Ú¡×¤Î¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¡ÖÉÔÀµ¥³¥Ôー¡×¡¢¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¡×¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¿¯³²¡×Åù¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤òÕÔ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤²ÝÂê²ò·è¤È¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡Êc¡Ë¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¾ðÊóÅù¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÍø³èÍÑ¤·¡¢¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥Á¥Ã¥×¡×¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ø¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¢ÊªÎ®¾ðÊó¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¹ØÆþ¼Ô¾ðÊó¡Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏÆ¿Ì¾²½¡ËÅù¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¡Ö¿®ØáÀ¡×¡¢¡Ö¿¿¼ÂÀ¡×¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ö¿¿ÀµÀ¡×¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡Ö¥ª¥é¥¯¥ëÌäÂê¡×¤Î²ò·è¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¡× ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Û
¡ã¡ã ÆüËÜ¸ì ¡ä¡ä
https://cycaltrust.co.jp/jp/
¡ã¡ã English ¡ä¡ä
https://cycaltrust.co.jp/en/
¡Ú¥µ¥¤¥«¥ë¥È¥é¥¹¥È¸ø¼° YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û
¡ã¡ã ¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ä¡ä
https://www.youtube.com/watch?v=55XTTmAHLg4
£². ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È
¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾ì½ê¤Ë¥Çー¥¿¤òÊ¬»¶ÊÝ»ý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¢ºï½ü¡¢¤½¤ÎÂ¾²þ¤¶¤ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ÊÊ¬»¶·¿ÂæÄ¢¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥«¥ë¥È¥é¥¹¥È¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤òÍø³èÍÑ¤·¸ÜµÒ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ö¥µ¥¤¥«¥ëNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×±¿±Ä»ö¶È
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥«¥ëNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¾å¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥ÐーNFT¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Åö³º¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëNFT¡×ÉÕ¤¾¦ÉÊ¤¬¡¢¡Ö¿¿´æ¾ÚÌÀ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡Ê¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¡×¤ò100%Ã´ÊÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ª¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦Á´¤¯¿·¤·¤¤·Á¼°¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡ÖNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ÐーNFT¡×¤Î¤ß¤ò¼è¤ê°·¤¦¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥µ¥¤¥«¥ëNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ðーºâ¡×¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëºâ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥«¥ëºâ¡×¤Î3¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹·ÁÂÖ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤·Á¼°¤Î¡ÖNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤È¤·¤Æ´ûÂ¸¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÈÌÀ³Î¤Êº¹ÊÌ²½¡¦¶¥¹çÍ¥°ÌÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥«¥ëNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ï¡Ö´ÕÄê¾ÚÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÍø³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¡É¥µ¥¤¥«¥ëNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡É ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Û
https://marketplace.cycaltrust.co.jp