ËèÇ¯Â³¤¯ÌÔ½ë¤ÎÅÅµ¤Âå¹âÆ­¤ËÈ÷¤¨¤ë¡ª¸Å¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò±þ±ç¡£¡ÖÁ´¹ñ¥¨¥¢¥³¥óÇã¼è¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬ÉÔÍ×¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½ÐÄ¥Çã¼è²Á³Ê¤ò20%Áý³Û¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¡£

¥¨¥¢¥³¥ó¡¦²ÈÅÅÇã¼èÀìÌç¤Î¡ÖÁ´¹ñ¥¨¥¢¥³¥óÇã¼è¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ê±¿±Ä²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô½¦ÀÐÁ°ÅÄ68¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤è¤ê¡Ö½ÐÄ¥Çã¼è¶â³Û20¡óÁý³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤òÇäµÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÄ¥Çã¼è¶â³Û20¡óÁý³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡ÚÆâÍÆ¡Û ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½ÐÄ¥Çã¼è¤ò¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÇã¼è¶â³Û¤ò¡¢ÄÌ¾ïººÄê³Û¤è¤ê20¡óÁý³Û¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û 2025Ç¯9·î1Æü～2025Ç¯12·î31Æü
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û ¡¦½ÐÄ¥Çã¼è¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ ¡¦²ÈÄíÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¥¨¥¢¥³¥óÌä¤ï¤ºÂÐ±þ
¡Ú¥¨¥ê¥¢¡Û Á´¹ñÂÐ±þ
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û Á´¹ñ¥¨¥¢¥³¥óÇã¼è¥»¥ó¥¿ー¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://aircon-kaitori.jp/)
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
Ç¯¡¹¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹ÆüËÜ¤Î²Æ¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÄ¹»þ´ÖÍøÍÑ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºòº£¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ²ÈÄí¤ÎÅÅµ¤ÂåÉéÃ´¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¡¢À½Â¤¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¸Å¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Å¬ÀÚ¤Ê½èÊ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼è¤ê³°¤·¤Î¼ê´Ö¤ä½èÊ¬ÈñÍÑ¤¬³Ý¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤ò¤¿¤á¤é¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Çã¼è¶â³Û¤òÁý³Û¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢¹â²Á¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Á´¹ñ¥¨¥¢¥³¥óÇã¼è¥»¥ó¥¿ー¤ÎÆÃÄ¹
Á´¹ñÌµÎÁ½ÐÄ¥Çã¼è¡§¤ªÅÅÏÃ¡¦WEB¤«¤é´ÊÃ±¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¼è¤ê³°¤·ºî¶È¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÇ¤¤» ¿×Â®ººÄê¡¦¸½¶âÇã¼è¡§¤½¤Î¾ì¤Ç¿×Â®¤ËººÄê¤·¡¢¸½¶â¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤
¹ñÆâ³°¤ÎÉý¹¤¤ÈÎÇäÌÖ¡§¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¼¡¤Î¥ªー¥Êー¤Ø¡¢»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú³èÍÑ
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³È½¼¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Á´¹ñ¥¨¥¢¥³¥óÇã¼è¥»¥ó¥¿ー¡Ê±¿±Ä²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë
ÅÅÏÃ¡§050-1720-2787
¥áー¥ë¡§info@aircon-kaitori.jp