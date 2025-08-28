¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡¢2025Ç¯ÈÇ ¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç67°Ì¤ËÁª½Ð
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDAP¡Ë¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤Î¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Great Place to Work(R) Institute ¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯ÈÇ¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Êthe Best Workplaces in Asia list¡Ë¤ÎÃæ¾®´ë¶ÈÉôÌç¡Ê50～499Ì¾°Ê²¼¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢67°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯ÈÇ ¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Great Place To Work Institute¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÈÃæÅì16¤«¹ñ¡Ê¢¨¡Ë¡¦800Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÄ´ºº¤·¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¹ñÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿915¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¸ÛÍÑ´Ä¶¤ò»ý¤Ä200¼Ò¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¯¡¹»²²Ã´ë¶È¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Best Workplaces in Asia(TM) 2025
URL¡§https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces-international/best-workplaces-in-asia/2025
¢¨ÂÐ¾Ý16¤«¹ñ¡§¥°¥ìー¥¿ー¥Á¥ã¥¤¥Ê¡ÊÃæ¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢¥¯¥¦¥§ー¥È¡¢¥Ðー¥ìー¥ó¡¢¥ª¥Þー¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥«¥¿ー¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à
¢£¼õ¾ÞÇØ·Ê¡¦¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È100¤Ç¤â10°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¤½¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¡¦À©ÅÙ¡¦½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤¬¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÃ¯¤â¤¬¼çÂÎÅª¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Í³¤ÈÄ©Àï¡×¤ÎÉ÷ÅÚ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥åー¡ÖÄ©¤ßÂ³¤±¤í ±ç¸î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤Î¤â¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾å»Ê¤È¤Î1on1¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ªー¥×¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Slack¾å¤Ç¤Îµ¤¤Å¤¡¦»¨ÃÌ¡¦´¶¼Õ¤Î¶¦Í¡Ê¡ÖTimes_Donuts¡×¤ä¡ÖTimes_Thanks&Value¡×¡Ë¤¬Æü¾ïÅª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢ÉôÌç¤äÌò¿¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤¿´Ä¶¤Ï¡¢ºÎÍÑÃÊ³¬¤«¤é¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥£¥Ã¥ÈÌÌÀÜ¤äºÎÍÑ¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò ºÎÍÑ¾ðÊó
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë»ö¶È¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºÎÍÑ¥Úー¥¸¡ä
https://techtouch.jp/recruit/
¡ãºÎÍÑ¿¦¼ï°ìÍ÷¡ä
https://herp.careers/v1/techtouch
ºÎÍÑmeetup¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://pitta.me/matches/WtkbZxKGpuwa?_fsi=RAxEdtIj
¢£¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AI·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDAP¡Ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤òÄó¶¡¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£800Ëü¿ÍÄ¶¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ôÆ³Æþ¡£¤Þ¤¿¡¢ÄêÀ¥Çー¥¿¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡ÖAI Central Voice¡×¤âÄó¶¡³«»Ï¡£¥æー¥¶ー¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äAI³èÍÑ»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀßÄê¤·¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎã¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]
¡ã¥µー¥Ó¥¹»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://techtouch.jp/request/
¡Ú¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2018Ç¯3·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§°æÌµÅÄ Ãç
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8ÃúÌÜ17-1 PMO¶äºÂII 5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿ÀïÎ¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAI Central Voice¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://techtouch.jp/
¥á¥Ç¥£¥¢URL¡§https://techtouch.jp/media/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡ã¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±Ä¶ÈÃ´Åö¡§À¾Ìî
URL¡§https://techtouch.jp/contact
¡ã¼èºà¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§Ãæ³ø¡¢¸åÆ£¡¢Æ£²¬
pr@techtouch.co.jp